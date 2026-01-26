Sắp có khu công nghiệp hơn 2.500 tỷ đồng ở Phú Thọ

Dự án được triển khai tại địa bàn xã Dân Chủ và xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu thuê đất và hạ tầng sản xuất của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp , công nghiệp hỗ trợ và logistics.

Phối cảnh khu công nghiệp Phù Ninh.

Theo quyết định, Khu công nghiệp Phù Ninh có quy mô diện tích hơn 400 ha. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án dự kiến khởi công xây dựng từ quý II/2026; một số hạng mục sẽ được đưa vào hoạt động từ quý IV/2026 và hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2030. Giai đoạn triển khai dự án được đánh giá là phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh Phú Thọ , trong bối cảnh địa phương đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và tăng cường liên kết, kết nối vùng.

UBND tỉnh Phú Thọ giao Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường theo đúng quy định. Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ được giao chủ trì công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng kế hoạch đã đề ra.

Đối với nhà đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, ký quỹ hoặc có bảo lãnh ngân hàng theo quy định; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng , đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân và các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng phục vụ khu công nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp đặc biệt quan tâm bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, thủy lợi và bảo tồn di sản văn hóa nhằm bảo đảm khu công nghiệp phát triển theo hướng bền vững, hài hòa lợi ích kinh tế - xã hội.

Khi đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Phù Ninh được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng quỹ đất công nghiệp của tỉnh Phú Thọ, thu hút thêm các dự án đầu tư thứ cấp, tạo việc làm cho người lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.