Sắp cắt trợ cấp thất nghiệp 13 trường hợp

13 trường hợp bị cắt trợ cấp thất nghiệp

Tại Khoản 4 Điều 41, Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định 13 trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Như vậy, Luật Việc làm năm 2025 cũng quy định 13 trường hợp so với luật hiện hành nhưng nội dung từng trường hợp có sự thay đổi.

13 trường hợp bị cắt trợ cấp thất nghiệp từ ngày 1/1/2026. Ảnh minh họa.

Cụ thể, 13 trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm: Có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, dân quân thường trực; hưởng lương hưu hằng tháng;

Sau 2 lần từ chối nhận việc làm do tổ chức dịch vụ việc làm công nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng; không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định trong 3 tháng liên tục; ra nước ngoài để định cư; đi học tập có thời hạn trên 12 tháng.

Người bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; người chết; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tòa án tuyên bố mất tích; bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; Theo đề nghị của người lao động.

Cũng theo Luật Việc làm năm 2025, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động được chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có nhu cầu.

Tuy nhiên, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định. Trong thời gian bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp và thời gian tạm dừng thì không được bảo lưu.

Thay đổi điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Luật Việc làm 2025 cũng có những thay đổi về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động.

Trong đó, có điều kiện người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hoặc chấm dứt làm việc theo quy định.

Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng, thì phải đóng đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong khi đó, Luật Việc làm năm 2013 chỉ quy định “đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng...”.

Như vậy, luật hiện hành không phân biệt loại hợp đồng hay thời gian xét đối với hợp đồng lao động ngắn hạn, dẫn đến việc áp dụng chưa rõ ràng đối với lao động có thời hạn từ 1-3 tháng.