Sắp bỏ dán tem đăng kiểm trên kính chắn gió ô tô?

Lộc Liên |

Theo dự thảo Thông tư mới nhất của Bộ Xây dựng, các trung tâm đăng kiểm sẽ tiếp tục in và dán tem kiểm định trên kính chắn gió ô tô đến hết năm nay. Bắt đầu từ ngày 1/1/2027, quy định cấp tem đăng kiểm vật lý dự kiến sẽ bỏ hoàn toàn.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư mới (thay thế Thông tư 47/2024/TT-BGTVT) quy định về kiểm định, miễn kiểm định và chứng nhận an toàn kỹ thuật cho phương tiện giao thông.

Theo đó, cơ quan quản lý chính thức đưa chứng nhận kiểm định điện tử vào áp dụng thực tiễn. Thay vì sử dụng giấy tờ truyền thống, đây là phiên bản số được tạo lập và quản lý hoàn toàn trên phần mềm trực tuyến của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Điểm ưu việt của hệ thống mới là ngay khi phương tiện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu, cơ sở đăng kiểm sẽ tự động phát hành chứng nhận bản điện tử cho chủ xe. Trong các trường hợp bất khả kháng khi hệ thống mạng gặp sự cố, cơ sở đăng kiểm sẽ linh động cấp tem kiểm định và giấy hẹn; ngay sau khi hệ thống được khắc phục, bản điện tử sẽ lập tức được phát hành và thông báo đến chủ phương tiện.

Cùng với việc cấp chứng nhận điện tử, dự thảo cũng vạch ra lộ trình rõ ràng đối với tem kiểm định dán trên xe. Cụ thể, đến hết ngày 31/12/2026, các loại tem kiểm định (tem xanh lá, vàng cam, tím hồng) vẫn tiếp tục được in và dán trên phương tiện. Từ ngày 1/1/2027, dự kiến sẽ bỏ quy định cấp tem kiểm định , các phương tiện khi thực hiện cấp lại sẽ chỉ sử dụng duy nhất chứng nhận kiểm định điện tử. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí in ấn mà còn tạo sự thuận tiện tối đa cho người dân.

Dự kiến từ ngày 1/1/2027 dừng việc dán tem đăng kiểm trên kính ô tô và chỉ sử dụng đăng kiểm điện tử. Ảnh: PLPT.

Dự thảo quy định cũng chuẩn hóa các loại giấy tờ mà chủ xe cần xuất trình. Theo quy định mới, khái niệm "chủ xe" được làm rõ là người trực tiếp thực hiện các thủ tục với cơ sở đăng kiểm. Chủ xe hoàn toàn có thể sử dụng dữ liệu điện tử, bao gồm căn cước điện tử và giấy chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử (VNeID) từ mức độ 2 trở lên, hoặc dữ liệu được chia sẻ từ cơ quan công an để làm thủ tục.

Đáng chú ý nhất trong khâu thủ tục là việc dự thảo đã chính thức loại bỏ "giấy hẹn cấp đăng ký xe" ra khỏi danh mục giấy tờ hợp lệ khi đi đăng kiểm. Người dân bắt buộc phải có bản chính, bản sao có chứng thực (hoặc bản sao điện tử), hoặc dữ liệu trên VNeID của giấy chứng nhận đăng ký xe hợp thức.

Lý giải thay đổi này, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết: Về mặt pháp lý, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định rõ phương tiện khi tham gia giao thông bắt buộc phải có đăng ký xe hợp lệ. Do đó, việc chỉ cầm một tờ giấy hẹn là chưa đủ điều kiện pháp lý để xe lưu thông trên đường.

Về mặt thực tiễn, theo Thông tư 79/2024/TT-BCA của Bộ Công an, hiện nay không có quy định về biểu mẫu thống nhất cho loại giấy hẹn này. Thực tế cho thấy nhiều giấy hẹn bị thiếu thông tin hoặc thông tin ghi trên giấy hẹn bị sai lệch so với giấy chứng nhận đăng ký chính thức được cấp sau đó.

