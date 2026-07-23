Sắp bắt đầu năm học 2026-2027, công an cảnh báo gấp tới phụ huynh nhận được tin nhắn từ Cán bộ quản lý giáo dục, ban giám hiệu nhà trường

Trước thềm năm học mới, nhiều đối tượng lợi dụng nhu cầu tìm hiều thông tin của phụ huynh để lừa đảo.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng, năm học 2026 - 2027 đang đến gần, lợi dụng nhu cầu tìm hiểu thông tin và tâm lý lo lắng của phụ huynh, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên hoặc ban giám hiệu nhà trường để yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc truy cập các đường link, ứng dụng giả mạo.

Từ những thông tin bị lộ, lọt trên không gian mạng, các đối tượng gọi điện, nhắn tin cho phụ huynh với các thủ đoạn lừa đảo để yêu cầu đóng trước học phí, bảo hiểm và các khoản đóng góp khác. Một số trường hợp còn dẫn dụ người dân truy cập website, cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm thu thập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc chiếm quyền điều khiển thiết bị.

Để tạo lòng tin, các đối tượng có thể sử dụng tài khoản mạng xã hội đã được xác thực hoặc lập tài khoản có tên, hình ảnh liên quan đến nhà trường, giáo viên và cán bộ ngành giáo dục. Sau đó, chúng đưa ra những lý do mang tính thúc ép như “đóng tiền để giữ suất”, “khẩn trương cập nhật thông tin học sinh” nhằm khiến phụ huynh mất cảnh giác và làm theo yêu cầu.

Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tạo tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và sự phối hợp giữa gia đình với cơ sở giáo dục.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo phụ huynh cần kiểm tra, xác minh thông tin qua website, số điện thoại và các kênh liên lạc chính thức của nhà trường trước khi thực hiện giao dịch. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP; không truy cập đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi nhận được yêu cầu chuyển học phí, tiền bảo hiểm hoặc các khoản đóng góp, phụ huynh cần liên hệ trực tiếp với nhà trường để xác minh; ưu tiên thanh toán qua các hình thức chính thức do nhà trường thông báo. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xác minh và xử lý theo quy định.