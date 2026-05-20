Sắp bàn giao xe 7 chỗ mới giá 500 triệu đồng: Bản hybrid ăn xăng 1,1 lít/100km, Xpander, Veloz gặp khó?

Nhiều đại lý và tư vấn bán hàng của thương hiệu Wuling tại Việt Nam đã đồng loạt thông báo nhận đặt cọc cho mẫu xe đa dụng MPV 7 chỗ hoàn toàn mới mang tên Wuling Grango, dự kiến sẽ chính thức bàn giao từ 1/6 tới.

Wuling Grango nhanh chóng thu hút sự chú ý từ thị trường nhờ mức giá bán dự kiến khá thấp, chỉ bắt đầu từ khoảng 499 triệu đồng, đi kèm tùy chọn động cơ hybrid hoặc thuần điện.

Xe MPV 7 chỗ giá rẻ, tiết kiệm xăng

Wuling Grango là mẫu MPV cỡ nhỏ với kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.515 x 1.725 x 1.790 mm, tương đồng với Mitsubishi Xpander. Tuy nhiên, với chiều dài cơ sở ở mức 2.850 mm, Wuling Grango khi bán ra thị trường sẽ trở thành mẫu xe có trục cơ sở tốt nhất phân khúc. Trục cơ sở được xem là nền tảng quan trọng giúp nhà sản xuất bố trí không gian nội thất.

Wuling Grango tại Việt Nam dường như sẽ được bán với một tùy chọn màu duy nhất là trắng ngọc trai.

Không gian nội thất bên trong được thiết kế tối ưu cho cấu hình 7 chỗ ngồi với cách bố trí các hàng ghế theo sơ đồ 2-2-3, tức là hàng ghế thứ hai là hai ghế đơn - tương tự kiểu "ghế cơ trưởng".

Mẫu xe này được trang bị một số tính năng an toàn và tiện ích cơ bản như hệ thống đèn pha công nghệ LED, camera lùi hỗ trợ quan sát phía sau cùng hệ thống phanh chống bó cứng ABS và phân bổ lực phanh điện tử EBD. Xe có thể đạt vận tốc tối đa theo công bố là 135 km/h.

Wuling Grango có trục cơ sở tốt nhất phân khúc, có thể mang lại không gian nội thất rất rộng rãi.

Về hệ truyền động, nhà phân phối mang đến hai tùy chọn công nghệ khác nhau bao gồm phiên bản thuần điện và phiên bản hybrid.

Phiên bản thuần điện có quãng đường tối đa khoảng 300 km cho mỗi lần sạc đầy. Xe được tích hợp sẵn cổng sạc nhanh chuẩn châu Âu CCS2, cho phép nạp năng lượng từ 30% lên 80% trong khoảng thời gian 30 phút bằng dòng điện một chiều DC, hoặc mất khoảng 5 giờ để sạc từ 20% lên 100% khi sử dụng nguồn điện xoay chiều AC tại nhà.

Wuling Grango có thể sẽ được phân phối tại Việt Nam cả phiên bản thuần điện và PHEV.

Trong khi đó, phiên bản hybrid của Wuling Grango có thể đi tới 1.000 km trước khi cần tiếp thêm năng lượng. Điểm nhấn đáng chú ý trên bản hybrid này là mức tiêu hao nhiên liệu trung bình ở điều kiện kết hợp chỉ dừng lại ở con số 1,1 lít cho mỗi 100 km.

Điều đáng chú ý là nhà sản xuất cũng nêu xe Grango phiên bản hybrid cũng hỗ trợ chuẩn sạc CCS2 với thời gian sạc nhanh bằng dòng điện DC từ 10% lên 70% chỉ trong vòng 30 phút. Điều này có nghĩa đây là phiên bản hybrid sạc ngoài, (Plug-in Hybrid - PHEV).

Gia tăng áp lực lên đối thủ Nhật?

Tại thị trường ô tô Việt Nam, phân khúc xe đa dụng MPV 7 chỗ cỡ nhỏ từ lâu được đánh giá là khu vực cạnh tranh có phần cục bộ, thuộc quyền kiểm soát lớn từ bộ đôi Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross. Đây là hai cái tên liên tục chia nhau những vị trí dẫn đầu về sản lượng xe tiêu thụ hàng tháng nhờ tính thực dụng cao.

Một đại diện khác là Hyundai Stargazer dù đã có những sự thay đổi lớn về diện mạo bên ngoài theo hướng ấn tượng hơn, đồng thời bổ sung thêm danh sách tiện nghi vượt trội trong tầm giá, nhưng lượng xe bàn giao thực tế vẫn chưa thể bứt phá để đạt được doanh số cao tương đương với các đối thủ trực tiếp đến từ Nhật Bản.

Hyundai Stargazer đời mới, đã được nâng cấp thiết kế ở cả nội, ngoại thất.

Đặc thù của nhóm xe đa dụng cỡ nhỏ này là hướng tới tệp khách hàng mua xe sử dụng phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình, đồng thời cũng là lựa chọn phổ biến của những người mua xe chạy dịch vụ vận tải hành khách vốn đề cao yếu tố kinh tế.

Việc Wuling Grango xuất hiện với tầm giá dự kiến quanh mức 500 triệu đồng được dự báo sẽ mang đến những biến động mới. Lợi thế lớn nhất của tân binh này nằm ở sự đa dạng về mặt công nghệ khi cung cấp cả cấu hình thuần điện lẫn cấu hình lai xăng điện hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn cả một mẫu xe máy phổ thông.

Nội thất xe Wuling Grango.

Xét trên bình diện chung hiện nay, Suzuki XL7 Hybrid đang là mẫu xe duy nhất sử dụng công nghệ lai trong phân khúc MPV bình dân. Tuy nhiên, do cấu trúc truyền động của đối thủ này chỉ dừng lại ở mức độ lai nhẹ Mild Hybrid, nên khả năng tối ưu hóa và cắt giảm lượng xăng tiêu thụ trên thực tế không quá rõ rệt nếu so sánh với các dòng xe thuần xăng truyền thống.

Chính vì thế, sự xuất hiện sắp tới của mẫu xe mới nhà Wuling với các thông số vận hành tiết kiệm có thể tạo ra những áp lực không nhỏ về mặt thị phần đối với những mẫu MPV đang hiện hành.