Sao World Cup cùng gia đình bị kề dao cướp ngay tại biệt thự, mất số trang sức trị giá hơn 4,5 tỷ đồng

Tú Tú
|

Gia đình của Jan Bednarek vừa trải qua khoảnh khắc kinh hoàng ngay tại nhà riêng ở Bồ Đào Nha khi một tên trộm mang theo dao bất ngờ đột nhập, khống chế cả nhà rồi cuỗm đi số trang sức trị giá khoảng 150.000 euro (hơn 4,5 tỷ đồng).

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30 tối 8/5 tại căn biệt thự của trung vệ người Ba Lan ở thành phố Porto. Thời điểm đó, Bednarek vừa cùng vợ Julia và con gái trở về sau bữa tối bên ngoài thì phát hiện có người lạ đang ở trong nhà.

Tên trộm đã dùng dao đe dọa trực tiếp cựu cầu thủ Southampton và gia đình trước khi gom số lượng lớn trang sức giá trị cao rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. May mắn, không ai bị thương sau vụ việc khiến cả gia đình hoảng loạn.

Jan Bednarek và gia đình bị khống chế bằng dao

Cảnh sát PSP của Bồ Đào Nha đã lập tức có mặt sau khi nhận tin báo. Hiện vụ án đã được chuyển cho cơ quan điều tra hình sự Policia Judiciaria tiếp tục xử lý.

Cho tới lúc này, Jan Bednarek vẫn giữ im lặng trên mạng xã hội. Vợ anh cũng chưa đưa ra bất kỳ chia sẻ nào sau biến cố xảy ra với gia đình. Điều khiến nhiều người chú ý là chỉ vài giờ trước vụ cướp, Julia còn đăng video hai vợ chồng vui vẻ đi tham quan một triển lãm nghệ thuật đương đại. Không ai ngờ buổi tối yên bình ấy lại kết thúc bằng một sự việc ám ảnh.

Bednarek từng có 8 mùa giải khoác áo Southampton F.C. sau khi gia nhập đội bóng vào năm 2017 với mức phí khoảng 5 triệu bảng. Anh cũng từng chơi cho Aston Villa theo dạng cho mượn trước khi chuyển sang đầu quân cho FC Porto vào mùa hè năm ngoái.

Trung vệ 30 tuổi vừa cùng Porto giành chức vô địch quốc gia Bồ Đào Nha lần thứ 31 trong lịch sử CLB. Ở cấp độ đội tuyển, anh từng đại diện Ba Lan tham dự World Cup 2018, World Cup 2022 cùng hai kỳ EURO.

Bednarek chuyển đến Bồ Đào Nha cùng gia đình vào mùa hè năm ngoái (Nguồn: Instagram)

 

Jan Bednarek hiện đang chơi cho Porto (Nguồn: EPA)

