Sao Việt xót xa lên tiếng về chuyện của Britney Spear, đồng loạt chia sẻ #FreeBritney

Hiện, thông tin về vụ việc của ngôi sao thế giới Britney Spears đang gây chấn động làng giới giải trí trong nước và thế giới. Cụ thể, vào phiên điều trần đầu tiên của nữ ca sĩ tại Los Angeles, cô đã đã dành gần 30 phút để nói hết những bức xúc trong suốt 13 năm trời sống dưới quyền bảo hộ của cha ruột, ông Jamie Spears.

Theo Britney, cuộc sống hơn một thập kỷ qua của cô không hạnh phúc, bị đối xử như nô lệ, không hề có sự riêng tư. Cô bị bắt phải đeo vòng tránh thai để không sinh con, không được phép kết hôn với bạn trai, thậm chí cả những nhu cầu nhỏ nhặt như đi spa hay làm móng cũng bị cấm. Britney cho biết, không thể ngủ và khóc mỗi đêm, tinh thần suy sụp nhưng không hề nhận được một chút thương cảm từ cha mẹ ruột.

Trong chương trình “Chuyển động 24h tối” ngày 24/6, VTV đã thông tin về sự việc của nữ ca sĩ và phong trào #Free Britney mà người hâm mộ tạo nên:

“Phong trào #FreeBriney, phong trào trả tự do cho ca sĩ Britney Spears là phong trào do người hâm mộ xây dựng nhằm đòi lại quyền tự do cho nữ ca sĩ trước quyền giám hộ được giao cho bố của cô trước nhiều năm qua.

Nữ ca sĩ đã lần đầu tiên lên tiếng trước phiên tòa quyết định quyền bảo hộ yêu cầu được trả lại quyền riêng tư của bản thân và có những quyền tự sự gây chấn động dư luận.”

Đồng thời, trên mạng xã hội, nhiều sao Việt cũng lên tiếng chia sẻ, ủng hộ phong trào #FreeBritney đòi lại tự do cho giọng ca "Bayby once more time".

Trên trang cá nhân, bà xã Trấn Thành xót xa viết: “Nghe đồn thì đã quá nhiều..Hôm nay được chính thức nghe cô ấy nói. Nghe thật sự xót ... Gia đình là để cùng vượt qua khi con mình đau khổ, không phải bắt con đi làm máy ATM cho gia đình. Hãy để cô ấy tự quyết định cuộc sống của mình. Đừng ép đi diễn, đừng ép kiếm tiền, đừng giữ tiền của cô ấy.”

“Con cái không phải vật sở hữu của bố mẹ” – Đây là những lời diễn viên Ngọc Trai khẳng định trong bài viết của mình. Nam diễn viên cho biết anh rất hiểu về quyền tự do từ chính câu chuyện của mình “Từ năm 7 tuổi mình đã vào đội kịch và đi đóng phim từ rất nhỏ, dùng tiền đi diễn để tự đóng tiền học, có được tiền tiêu vặt nếu không đủ thì mượn ông nội rồi trả lại sau.

Sau này mình hiểu được việc tự do trong khuôn phép nó là như thế nào, vì không nhờ những năm tháng đó mình sẽ không thể nào biết cách tự giải quyết mọi thứ trong cuộc đời này như thế nào, đối nhân xử thế sao mới đúng, mình tự hào mình được sai rất nhiều để mình biết việc đó không đúng đâu. Mình tôn trọng chủ nghĩa tự do trong khuôn phép của ba mẹ.

Trai muốn chia sẻ câu chuyện này vì sáng nay, khi thức dậy nằm nghe đi nghe lại những lời khai của cô gái 39 tuổi này.

Độ tuổi mà đáng lẽ ra họ phải được tận hưởng thành quả lao động của mình, đi du lịch cùng gia đình, sống một cuộc đời tự do thì ... đằng sau vẻ hào nhoáng đó lại là một Britney đáng thương... tự nhiên nghe lại Lucky mới thấy câu hát đó nghe xót xa.”

Từ phía người mẫu Kelbin, anh cũng cảm thấy vô cùng kinh khủng khi biết về thông tin này “Từ lúc xem Framing Britney Spears đã thấy chị quá tội bây giờ chính miệng chị được nói ra còn thấy kinh khủng hơn 10000 lần.

Đây là 1 siêu sao thế giới bị bố mình và cả 1 tổ chức đối xử, bóc lột không còn gì là con người trong suốt 13 năm. Kinh khủng nhất là đọc tới những đoạn “tôi không thể sinh con vì họ đặt vòng tránh thai vào người tôi và không cho lấy ra, họ ép tôi phải làm việc, họ ép tôi uống thuốc, họ nhốt tôi ở nhà…"

Không chỉ các nghệ sĩ mà cư dân mạng cũng đồng loạt chia sẻ #FreeBritney để cầu mong ngôi sao thế giới sẽ sớm có được tự do của mình. Dưới bình luận của một số diễn đàn, người hâm mộ bày tỏ sự khiếp sợ, khó tin trước câu chuyện của nữ ngôi sao hàng đầu thế giới. “Run bần bật khi đọc lại lời khai của chị trước toà, đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng.

Sự thật do chính chị nói ra còn kinh khủng vượt xa tưởng tượng. Bố ruột, mẹ ruột, em gái ruột bám chặt lấy chị như quỷ hút máu, không khác gì một nô lệ giữa thời hiện đại. Bị cầm tù trong nhà. Bị cưỡng bức lao động. Bị tước hết quyền làm người. Bị ép đặt vòng tránh thai. Lịch trình bị theo dõi sát sao;

“Năm 2007, trong khi mang thai đứa con thứ 2, Britney Spears đã bị 321 paparazzi đuổi theo, chạy vào nhà hàng cầu sự giúp thì ông chủ lại mở cửa cho phóng viên vào chụp, Britney đã khóc trong sự bất lực!

Tại sao những thứ điên rồ và xấu xa luôn đeo bám chị, Britney đã rất mạnh mẽ và kiên cường vượt qua được biến cố 2006-2007 để lấy lại hào quang. Chúng tôi tin rằng chị sẽ vượt qua được sóng gió khủng khiếp này”. – Những người hâm mộ chia sẻ.

Britney Spear và bố đẻ của mình.

Britney Spears (Britney Jean Spears) là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng và giữ được sự phong độ khá bền bỉ của làng giải trí âm nhạc US-UK. Cô được khán giả yêu mến và đặt cho biệt danh “công chúa nhạc Pop” với loạt các bài hát “Baby One More Time” hay “Oops! … I Did It Again”.

Nhờ sự thăng hoa của sự nghiệp, nữ ca sĩ thu về số tài sản không nhỏ cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, vào 2007, Britney cho biết cô phải đối mặt với rất nhiều chuyện đời tư cá nhân từ việc ly hôn, bị cướp quyền giành nuôi con, dính vào ma túy, áp lực từ gia đình,... Sau nhiều năm chịu đựng và phải trở thành nô lệ cho gia đình, nữ ca sĩ đã quyết bước khỏi áp lực lên tiếng dành quyền tự do cho bản thân.