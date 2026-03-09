Sao Vbiz rộn ràng 8/3: 1 sao nam tiết lộ đã kết hôn từ 6 năm trước, Hòa Minzy - Lệ Quyên quá viên mãn!

Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhiều nghệ sĩ Việt đã chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, gửi lời chúc ý nghĩa tới phái đẹp. Từ những món quà giản dị đến lời nhắn đầy cảm xúc, mạng xã hội của dàn sao trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Dàn người đẹp Vbiz như Hòa Minzy, Lệ Quyên, Khả Như... liên tục khiến cư dân mạng mắt tròn mắt dẹt khi flex quà tặng từ nửa kia. Bên cạnh đó, nhiều sao Việt còn gửi gắm những lời chúc chân thành đến mẹ, bà và những người phụ nữ quan trọng trong cuộc sống.

Trong ngày 8/3, ca sĩ Hoàng Dũng còn đánh úp công khai tin vui đã bí mật kết hôn từ 6 năm trước. Dưới bài đăng, nhiều sao Việt và khán giả đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi. Anh viết: "Hôm nay là quốc tế phụ nữ, anh muốn khoe cho mọi người thấy người phụ nữ bên cạnh anh tuyệt vời như thế nào. Từ trước tới giờ anh cũng đâu có giấu nhỉ, chỉ là điều đẹp đẽ cần lúc thích hợp để nói ra thôi. Anh sẽ còn kể vài điều nữa cho mọi người, anh nói trước. Chúc mừng 8/3 nhé vợ của anh".

Hòa Minzy hạnh phúc khi được con trai cưng và ông xã Thăng Cương tặng hoa chúc mừng ngày 8/3. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Hoàng Dũng gây bất ngờ khi thông báo đã bí mật kết hôn từ 6 năm trước. Ảnh: FBNV

Đều đặn vào những dịp đặc biệt, Lệ Quyên lại nhận được những món quà tình cảm từ nửa kia. Ảnh: FBNV

Diễn viên Khả Như tươi rói khi nhận bó hoa kèm lời chúc ngọt ngào từ Huỳnh Phương. Trên trang cá nhân, anh còn đăng tải hình ảnh bên cô và công khai gọi là người yêu. Ảnh: FBNV

Á hậu Lona Kiều Loan khoe nhan sắc quyến rũ khi diện đồ nóng bỏng check-in bên bó hoa hồng. Ảnh: FBNV

MC Hoàng Oanh gửi gắm lời chúc ngọt ngào tứ mọi phụ nữ trên thế giới. Ảnh: FBNV

Diễn viên Lê Lộc khoe visual khi đang mang thai con đầu lòng. Cô công khai chuyện có tin vui vào ngày 3/3 vừa qua. Ảnh: FBNV

Hoa hậu Kỳ Duyên ngày càng thăng hạng nhan sắc sau 2 lần giành ngôi vị danh giá. Ảnh: FBNV

Á hậu Bùi Khánh Linh tận hưởng ngày 8/3 bên gia đình nhỏ. Ảnh: FBNV

Tiến Luật dành lời chúc ngọt ngào tới bà xã Thu Trang: "Chúc em ngày Quốc tế Phụ Nữ 08/03 vui vẻ và hạnh phúc bên anh". Ảnh: FBNV