Sao Vbiz khóc nức nở khi con vừa chào đời đã bị ruột nằm ngoài bụng

Yumi Thiên Nga được khán giả biết tới sau khi tham gia cuộc thi The Face 2017. Bên cạnh lĩnh vực thời trang, cô còn tham gia nhiều phim ngắn, sitcom, đóng quảng cáo... Tháng 7/2024, người đẹp sinh năm 1994 và bạn trai Việt kiều chào đón con gái đầu lòng. Ở tuần thứ 38 của thai kỳ, bác sĩ đã chỉ định cô phải mổ gấp vì chẩn đoán tim thai bất thường.

Trong chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa, Yumi Thiên Nga bật khóc xúc động khi chia sẻ về con đầu lòng bị ruột nằm ngoài bụng. Chỉ 2 ngày sau khi sinh nở, cô đã cố gắng đi thăm con. Diễn viên 9x cho biết rất đau đớn khi nhìn thấy nhóc tỳ phải nằm điều trị.

"1 ngày chỉ được 1 lần và 1 người vô thăm trong khu cấp cứu hồi sức sơ sinh, được nhìn con 5 phút. Lúc đó em thấy bé nằm, dây ống chằng chịt luôn. Em nhìn vô rất đau. Gần 2 tuần sau khi chào đời, em bé bước vào cuộc đại phẫu để sắp xếp lại ruột", cô chia sẻ.

Thời điểm mang thai, cô hạn chế tham gia dự án nghệ thuật và lộ diện ở các sự kiện giải trí. Người đẹp từng tâm sự về chuyện sinh con: "Lần đầu tiên, tôi biết đến cảm giác vừa sợ hãi vừa mong chờ con, tôi khóc nức nở. Tôi chỉ biết tự trấn an mình bằng cách niệm Phật. Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật gây mê, tôi thấy chồng đang nắm tay tôi. Nghe anh báo tin con bình an, tôi thở phào nhẹ nhõm, vỡ òa hạnh phúc".

Chồng của Yumi Thiên Nga tên là Michael, hơn cô 4 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hà Lan. Michael và Thiên Nga quen biết qua sự kết nối của bạn bè. Anh hiện hoạt động trong lĩnh vực khách sạn và F&B. Cặp đôi từng chia sẻ dự định sẽ đón con thứ hai vào năm 2026.

