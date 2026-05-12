Sao Vbiz đợi đến 3h sáng để xin cháo thừa nay ở biệt thự triệu đô, gây tranh cãi khi chi 8 tỷ đồng mua 1 thứ cho con gái

Quyền Linh được xem là một trong những nghệ sĩ có hình ảnh gần gũi và được yêu mến bậc nhất showbiz Việt. Gắn liền với những chương trình thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn, nam MC nhiều lần khiến khán giả xúc động khi nhắc về tuổi thơ nghèo khổ và hành trình bươn chải để có được cuộc sống như hiện tại.

Ít ai biết rằng trước khi trở thành “MC quốc dân”, Quyền Linh từng trải qua quãng thời gian khó khăn đến mức thiếu ăn, phải đi xin cơm từ thiện để sống qua ngày. Nam MC sinh ra trong một gia đình đông con ở vùng quê nghèo Tiền Giang. Tuổi thơ của anh gắn liền với cảnh làm ruộng, bắt cua, mò ốc phụ giúp gia đình.

Quyền Linh từng chia sẻ có thời điểm nhà nghèo đến mức không có cơm ăn, cả gia đình phải ăn củ chuối, rau rừng cầm cự qua bữa. Sau này khi lên TP.HCM theo học trường Sân khấu - Điện ảnh, cuộc sống của anh vẫn tiếp tục chật vật. Nam MC từng sống trong căn phòng trọ nhỏ xập xệ, làm đủ nghề tay chân để kiếm tiền trang trải học phí và sinh hoạt.

Từ phụ hồ, bốc vác, may gia công đến làm thuê, việc gì kiếm ra tiền anh cũng nhận làm. Có giai đoạn Quyền Linh không đủ tiền ăn, phải xin cơm từ thiện hoặc ăn khoai lang sống qua ngày. Chính những năm tháng cơ cực ấy khiến Quyền Linh luôn giữ lối sống giản dị dù hiện tại đã là nghệ sĩ nổi tiếng. Không ít lần nam MC tâm sự rằng vì từng trải qua cảm giác nghèo khó nên anh đặc biệt đồng cảm với những hoàn cảnh bất hạnh.

MC Quyền Linh chia sẻ: "Trong phim Đồng tiền xương máu có một chi tiết là anh chàng kĩ sư đó đói quá, mới giật một cái bánh ú của người ta. Anh ta vừa chạy vừa ăn. Khi người ta bắt được thì anh vô cùng xấu hổ. Tôi y chang như thế. Tôi nhớ, có lần tôi đến một quán cháo trắng trên đường Hành Xanh. Lúc đó là 3 giờ sáng, chỉ có mình tôi lang thang, không biết chỗ nào ngủ vì kí túc xá đã đóng cửa rồi. Tôi thấy cháo ngon quá, bản thân tôi cũng đói quá, mà không còn tiền.

Tôi cứ đứng nhìn người ta ăn cháo trắng mà nước miếng chảy ra. Tôi ước giá mà bây giờ có được một tô cháo. Không biết làm sao, nhưng sau một lúc đứng nhìn, tôi quyết định vào xin. Tôi nói với chị bán hàng rằng: 'Chị có thể cho em xin một tô cháo được không?'. Chị ấy nhìn tôi rồi bảo : 'Cứ từ từ đợi chị bán hết, khi nào không còn khách thì chị cho em. Chứ chị bán cháo cũng nghèo, đâu có tiền đâu'. Thế là tôi ngồi chờ tới nửa đêm. Tôi ngó vào nồi cháo thấy cứ cạn dần, tới mức không còn gì nữa. Tôi lo quá, bảo chết rồi, không còn gì để ăn cả. May quá, cuối cùng cháo nó két. Tới lúc đó không còn ai mua nữa. Lúc đó, chị bán cháo mới bảo: 'Được rồi, mày vào ăn đi'. Tôi biết ý, vào phụ rửa chén với chị rồi vớt hết cháo khét còn trong nồi ra ăn, ngon vô cùng tận. Tôi ăn nốt hai bát dưa mắm còn lại, mà thấy ngon hơn cả yến sào, sơn hào hải vị".

Cuộc sống giàu sang hiện tại của MC Quyền Linh

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và làm MC, Quyền Linh hiện sở hữu cuộc sống đáng ngưỡng mộ bên vợ doanh nhân Dạ Thảo và hai con gái Lọ Lem, Hạt Dẻ. Gia đình nam MC hiện sống trong căn biệt thự sang trọng tại TP.HCM với không gian rộng rãi, thiết kế hiện đại và khu sân vườn xanh mát. Dù có cuộc sống sung túc, Quyền Linh vẫn giữ hình ảnh giản dị quen thuộc, thường xuất hiện với dép tổ ong, quần jean và áo thun bình dân. MC Quyền Linh từng chia sẻ: "Tại sao bây giờ tôi vẫn mang đôi dép tổ ong? Vì đó là kỉ niệm của tôi. Ngày xưa, đôi dép tôi đi còn tệ hơn những đôi tổ ong bây giờ".

Thời gian gần đây, Quyền Linh gây chú ý khi sẵn sàng chi khoảng 8 tỷ đồng để mua xe cho con gái đầu lòng Lọ Lem. Thông tin này nhanh chóng gây bàn tán bởi trước đó Quyền Linh vốn nổi tiếng với hình ảnh tiết kiệm, giản dị. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc nam MC mạnh tay chi tiền cho con gái cũng phần nào cho thấy cuộc sống hiện tại của gia đình anh vô cùng dư dả sau nhiều năm làm nghề.

Hai con gái của Quyền Linh hiện cũng nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng nhờ ngoại hình nổi bật, học giỏi và cuộc sống chuẩn rich kid. Trong đó, Lọ Lem thường xuyên gây sốt mạng xã hội với visual trong trẻo, chiều cao nổi bật và thần thái được nhận xét chuẩn “hoa hậu tương lai”.

Theo lời chia sẻ từ doanh nhân Dạ Thảo, Lọ Lem đã được nhiều nhãn hàng lựa chọn làm gương mặt quảng cáo từ năm 3 tuổi. Đến năm 16 tuổi, Lọ Lem từng tiết lộ đã tự kiếm được 1 tỷ đồng. MC Quyền Linh từng chia sẻ: "Khi con tôi đủ 18 tuổi, tôi sẽ không cho con tiền nữa để con tự đi bằng đôi chân của mình". Về chuyện tiền bạc, Lọ Lem từng chia sẻ với truyền thông: "Em làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, 1 khoản em lo cho gia đình mình, 1 khoản em dành cho phần học tập, học phí ở trường. Và 1 khoản còn lại em sẽ cho vào ngân hàng, trong tương lai em sẽ dùng số tiền đó để thực hiện ước mơ của mình".

Chia sẻ quan điểm về việc các con mua đồ hiệu, cuộc sống sang chảnh, MC Quyền Linh từng bộc bạch: "Từ xưa đến nay, tôi chưa xách túi hiệu bao giờ, thậm chí là túi một triệu còn chưa có. Nhưng không phải mình như vậy là bắt con phải giống mình. Thế hệ Gen Z có hướng đi của các con. Cuộc đời của các con tôi không can thiệp. Tôi có thể đóng tiền tỷ cho con đi học nhưng không bao giờ mua cho các con túi trăm triệu. Thế hệ các con rất thoải mái, làm được là hưởng được, xài được. Tại sao tôi lại cản con trong việc hưởng trên sức lao động chân chính của các con?".

Từ một chàng trai nghèo từng phải đi xin ăn để sống qua ngày, Quyền Linh giờ đây đã có sự nghiệp vững chắc, gia đình viên mãn và khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Hành trình đi lên từ khó khăn của nam MC nhiều năm qua vẫn luôn được xem là câu chuyện truyền cảm hứng với nhiều khán giả.

