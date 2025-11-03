Sao trẻ ĐT Việt Nam tậu xế hộp mới, viên mãn bên vợ hot girl sau 2 năm kết hôn

Mới đây, tuyển thủ trẻ của ĐT U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam Bùi Vĩ Hào - vừa khiến dân mạng chú ý khi đăng ảnh nhận xế hộp mới tại showroom ô tô. Chiếc xe Ford SUV được trang trí đẹp mắt với bóng bay, gấu bông và nơ lớn đỏ - xanh nổi bật. Trong khung hình, Bùi Vĩ Hào xuất hiện giản dị mà phong độ, còn vợ anh - Thảo Vy 0 diện váy hồng pastel nhẹ nhàng, tay ôm bó hoa lớn. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt ngọt ngào khiến dân tình thả tim rần rần. Hội tuyển thủ Việt Nam cũng ồ ạt vào bình luận chúc mừng hạnh phúc viên mãn của chàng tiền đạo sinh năm 2003.

Chiếc xe mới của Bùi Vĩ Hào được cho là mẫu Ford Everest, có giá dao động từ 1,1 - 1,5 tỷ đồng tùy phiên bản. Đây là dòng SUV hạng trung, nổi tiếng với thiết kế mạnh mẽ và nội thất hiện đại - xứng đáng là phần thưởng cho những nỗ lực của chàng cầu thủ quê An Giang trong suốt thời gian qua.

Bùi Vĩ Hào vốn được biết đến là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Việt Nam, từng thi đấu cho U20, U23 và góp mặt trong danh sách đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 22, anh không chỉ gây ấn tượng với lối chơi máu lửa, tốc độ và kỹ thuật tốt, mà còn khiến fan yêu mến bởi hình ảnh chỉn chu, khiêm tốn và hết lòng vì đam mê.

Không chỉ sự nghiệp triển vọng, đời sống hôn nhân của Bùi Vĩ Hào cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh kết hôn với hot girl Dương Ngọc Thảo Vy vào năm 2023, khi ấy anh mới 20 tuổi. Cả hai quen nhau khi Vĩ Hào còn thi đấu cho đội Bình Dương, và đến nay đã cùng nhau trải qua 2 năm hôn nhân ngọt ngào.

Ngày 19/6/2025 vừa qua, cặp đôi kỷ niệm 2 năm ngày cưới bằng một buổi tối lãng mạn bên bờ biển. Trên mạng xã hội, Vĩ Hào đăng ảnh ôm vợ cùng lời nhắn giản dị: "Hai năm rồi, cảm ơn vì luôn bên anh". Dưới phần bình luận, hàng loạt đồng đội như Quế Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài… để lại lời chúc mừng, khen ngợi tình cảm của cả hai.

Thảo Vy được khen là cô gái xinh đẹp như hot girl, tính cách dịu dàng và kín tiếng. Trên MXH, cô nàng chủ yếu chia sẻ hình ảnh đời thường hoặc những khoảnh khắc cổ vũ chồng thi đấu. Dù kết hôn khá sớm, Vĩ Hào từng chia sẻ rất chững chạc trước ý kiến trái chiều: "Có gia đình làm động lực để phấn đấu ạ".

Và quả thật, sau khi lập gia đình, Bùi Vĩ Hào ngày càng thi đấu trưởng thành hơn, tự tin hơn - vừa lo cho sự nghiệp, vừa vun vén hạnh phúc nhỏ của riêng mình.