Doãn Hải My vừa kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Vẻ ngoài xinh đẹp, gia đình hạnh phúc, giàu có và nhiều hơn thế nữa... chính là điều khiến netizen liên tục trầm trồ, không ngừng dành sự quan tâm và lời khen cho vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Doãn Hải My trong buổi chụp ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới với chồng và con trai.

Một bình luận: “Người ta nói ông trời không cho ai tất cả, nhưng sao ông trời lại làm điều này với Doãn Hải My?” hút hàng nghìn lượt tương tác, bình luận tán thành.

Nhiều người chỉ ra rằng ở Doãn Hải My hội tụ đủ các thứ khiến người khác phải… ghen tỵ như: Là tiểu thư, xinh đẹp, cao, nhà giàu, chồng nổi tiếng, con ngoan,... Trên mạng xã hội, cô nàng cũng thường xuyên nhận về nhiều lời khen ngợi tính cách nhẹ nhàng, nền nã chuẩn tiểu thư - nhưng khi về nhà chồng thì đảm đang, tháo vát, hiểu lễ nghĩa…

“Từ khi biết Doãn Hải My cho tới bây giờ chưa thấy cô này không có cái gì. Ông trời đã cho chị ấy tất cả - tài sắc vẹn toàn là đây”, nhận xét từ netizen.

Trong những clip TikTok gần đây, Doãn Hải My thỉnh thoảng quay cuộc sống khi làm vợ, làm mẹ ở tuổi 23. Cô nàng không chỉ thu hút bởi sự khéo léo, đảm đang mà thông qua những nội dung này, một vài góc bên trong ngôi nhà mà nàng WAGs đang sống cùng chồng cũng được flex. Gần đây nhất là clip ở bếp, nhiều người nhanh chóng nhận ra tủ lạnh mà nhà cô đang sử dụng là Tủ lạnh Panasonic Inverter có giá giao động từ 118-120 triệu đồng hoặc hơn (chưa tính phí vận chuyển, ưu đãi…).

Một góc căn bếp đã cho thấy độ giàu sang phú quý của cô nàng.

Hiện tại, vợ chồng Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu cũng đang sống trong một căn biệt thự 4 tầng khang trang, trị giá hàng chục tỷ đồng. Trước đó, cặp đôi từng sở hữu một căn chung cư cao cấp nhưng đã “nâng cấp” sang tổ ấm mới rộng rãi hơn gấp nhiều lần.

Căn biệt thự được thiết kế với sân vườn, lối đi lát đá, cây xanh bao quanh, vừa hiện đại vừa gần gũi thiên nhiên. Từ căn bếp ấm cúng đến phòng khách sang trọng, từ góc thư giãn đến khu vườn trồng cây - mọi chi tiết đều phản ánh phong cách sống thảnh thơi nhưng đầy đủ, xa hoa.

Một góc bên ngoài ngôi nhà được xây dựng với quy mô 3 tầng và 1 tum, đáp ứng đầy đủ các công năng cần thiết cho một gia đình trẻ hiện đại.

Nếu như nhà cửa, đồ đạc phản ánh độ giàu có, thì cuộc sống hôn nhân của Doãn Hải My lại khiến nhiều người ngưỡng mộ vì viên mãn. Sau 2 năm kết hôn, cô và Văn Hậu đã có một bé trai - thường được gọi là Lúa.

Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường: tự tay chăm sóc con, đưa bé đi chơi, nấu những bữa cơm cho gia đình. Cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi vì dù mới 23 tuổi, cô đã thể hiện được sự đảm đang, tháo vát, vừa giữ được nét tiểu thư nền nã, vừa là nàng dâu khéo léo, chu toàn.

Về phía Văn Hậu, anh không chỉ nổi tiếng trên sân cỏ mà còn thường xuyên xuất hiện bên vợ con trong những khoảnh khắc ngọt ngào. Cặp đôi đi du lịch, tập gym, tận hưởng cuộc sống lứa đôi khiến nhiều người phải xuýt xoa: “Đúng chuẩn gia đình kiểu mẫu”.

Cặp vợ chồng xinh đẹp, giỏi giang.

Không phải đến khi cưới Văn Hậu, cái tên Doãn Hải My mới gây chú ý. Trước đó, cô đã được nhiều người biết đến như một “tiểu thư Hà Thành” chính hiệu. Bố mẹ Doãn Hải My là doanh nhân, sở hữu công ty riêng và có đầu tư vào chuỗi nhà hàng, quán bar ở vị trí đắc địa.

Ngay từ nhỏ, Hải My đã được gia đình đầu tư cho học hành và các năng khiếu: tiếng Anh, tiếng Trung, đàn, múa, vẽ… Sự nuôi dạy ấy không chỉ tạo nền tảng học vấn vững chắc, mà còn giúp cô sớm hình thành phong cách nền nã, tinh tế chuẩn “tiểu thư Hà thành”. Cô nàng từng theo học ngành Luật tại Đại học Luật Hà Nội, lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2020.

Điều khiến nhiều người ấn tượng hơn cả không chỉ là nhan sắc, mà là khí chất. Doãn Hải My được khen ngợi bởi cách nói chuyện nhẹ nhàng, nền nã, phong thái tự tin nhưng không phô trương. Sau khi sinh con, nhan sắc của Hải My càng “thăng hạng”. Không ít lần cô khiến dân tình phải trầm trồ vì vóc dáng thon gọn, gương mặt rạng rỡ chẳng kém gì thời con gái.

Ngoài kinh doanh, Doãn Hải My còn hoạt động như một KOL.

Nhan sắc Doãn Hải My dạo này.



