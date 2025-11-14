HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Sao nữ Vbiz tái hôn với bạn trai làm nhân viên văn phòng

Minh Ngọc |

Sau 8 năm đường ai nấy đi với người cũ, nữ diễn viên thông báo đã đăng ký kết hôn với bạn trai mới.

Vào năm 2014, diễn viên Thanh Hiền và Gia Bảo quyết định về chung một nhà. Tuy nhiên tới tháng 11/2017, cả hai thông báo đường ai nấy đi. Trước khi ly hôn cặp đôi đã có chung 1 con gái. Đầu năm 2025, diễn viên Thanh Hiền xác nhận đã có tình yêu mới. Nhiều khán giả đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới cô.

Sáng 11/11, diễn viên Thanh Hiền khiến cư dân mạng xôn xao khi chia sẻ hình ảnh chung khung hình với bạn trai Thanh Long. Cặp đôi còn khoe tờ giấy đăng ký kết hôn cầm trên tay. Dưới phần bình luận, dàn sao Việt là Lê Giang, Đỗ Hà Trí Quang, Trọng Nhân, Mỹ Uyên... đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi này. Netizen rất mong chờ ngày vui của cặp đôi trong thời gian tới.

Sao nữ Vbiz tái hôn với bạn trai làm nhân viên văn phòng- Ảnh 1.

Diễn viên Thanh Hiền thông báo đã đăng ký kết hôn với bạn trai vào ngày 11/11

Sao nữ Vbiz tái hôn với bạn trai làm nhân viên văn phòng- Ảnh 2.

Dàn sao Việt đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi này phía dưới phần bình luận

Sau khi chia tay Thanh Hiền, Gia Bảo thẳng thắn thừa nhận nguyên nhân tan vỡ xuất phát từ chính sự nông nổi và vô tâm của bản thân. Thời điểm ly hôn, nam diễn viên vẫn còn tình cảm, từng bày tỏ mong muốn hàn gắn nhưng khi nhận ra Thanh Hiền đã hết yêu, anh đành chấp nhận buông tay sau nhiều lần cố gắng níu kéo không thành.

Khi được khuyên tái hợp vợ cũ, Gia Bảo từng viết trên trang cá nhân: “Thật sự mình không có nhu cầu quay lại, chuyện của mình và người ấy thật sự không thể quay lại được dù bất kỳ lý do gì”. Sau khi ly hôn, Gia Bảo hiện vẫn độc thân. Nam nghệ sĩ cho biết chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp và chăm sóc cho con gái.

Sao nữ Vbiz tái hôn với bạn trai làm nhân viên văn phòng- Ảnh 3.

Thanh Hiền từng kết hôn với Gia Bảo và có một con gái chung

Được biết, bạn trai của cô tên Thanh Long là một nhân viên văn phòng. Diễn viên Thanh Hiền từng cho biết anh rất thương con gái riêng của mình. Trước khi đăng ký kết hôn, cặp đôi đã quen nhau được vài năm. Trên mạng xã hội, Thanh Hiền thoải mái chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên nửa kia. 

Sao nữ Vbiz tái hôn với bạn trai làm nhân viên văn phòng- Ảnh 4.

Sao nữ Vbiz tái hôn với bạn trai làm nhân viên văn phòng- Ảnh 5.

Trên mạng xã hội, Thanh Hiền thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai

Sao nữ Vbiz tái hôn với bạn trai làm nhân viên văn phòng- Ảnh 6.Sao nữ Vbiz tái hôn với bạn trai làm nhân viên văn phòng- Ảnh 7.

Sao nữ Vbiz tái hôn với bạn trai làm nhân viên văn phòng- Ảnh 8.

Sao nữ Vbiz tái hôn với bạn trai làm nhân viên văn phòng- Ảnh 9.

Được biết bạn trai Thanh Hiền là nhân viên văn phòng

sao Việt

sao nữ Vbiz

Gia Bảo

Thanh Hiền

