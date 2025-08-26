Sao nữ Vbiz cưới học trò kém 11 tuổi, bị gia đình cấm cản nay mối quan hệ với mẹ chồng thế nào?

Trong showbiz Việt, chuyện tình lệch tuổi vốn chẳng hiếm, nhưng không phải cặp đôi nào cũng vượt qua được định kiến và sự soi xét của dư luận để đến được cái kết viên mãn. Giữa nhiều câu chuyện tình từng gây tranh cãi, hành trình của kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển vẫn đặc biệt hơn cả. Xuất phát từ mối quan hệ cô – trò cách nhau 11 tuổi, từng bị gia đình kịch liệt phản đối, cả hai đã trải qua nhiều sóng gió trước khi nắm tay nhau bước vào hôn nhân và xây dựng tổ ấm hạnh phúc như hiện tại.

Tình cô trò gây tranh cãi

Đầu năm 2009, sau khi chia tay bạn nhảy lâu năm Chí Anh, Khánh Thi bất ngờ chọn Phan Hiển - lúc ấy mới 16 tuổi - làm bạn nhảy mới và quyết định Nam tiến để bắt đầu chặng đường mới ở TP.HCM. Trở thành cặp đôi trên sàn đấu, Khánh Thi – Phan Hiển nhanh chóng chứng minh sự ăn ý khi liên tiếp gặt hái thành tích.

Mỗi lần xuất hiện trên sàn đấu, cặp cô - trò luôn gây chú ý bởi sự kết hợp ăn ý cùng những điệu nhảy đầy cảm xúc. Chính vì vậy mà mối quan hệ giữa cả hai nhận không ít bàn tán trái chiều từ công chúng. Và như dự đoán, khi công khai mối quan hệ, Khánh Thi suy sụp vì áp lực dư luận và định kiến xã hội.

Tháng 3/2015, tin Khánh Thi mang thai khiến khán giả bất ngờ. Ban đầu, nữ kiện tướng dancesport không tiết lộ danh tính cha của đứa bé. Chỉ đến khi loạt hình ảnh tình cảm với Phan Hiển bị rò rỉ, dư luận mới dấy lên nghi vấn về mối quan hệ của cả hai.

Không lâu sau, cặp đôi quyết định công khai tình cảm. Thông tin này khiến nhiều người xôn xao vì mối tình "cô - trò" này đi ngược với định kiến xã hội. Thậm chí, đã có lúc Khánh Thi chuẩn bị tâm lý sẽ làm mẹ đơn thân để tự mình nuôi con vì không chịu nổi áp lực từ gia đình và dư luận.

Phan Hiển là học trò cưng của Khánh Thi, cả hai từng là một cặp thi đấu dancesport và gặt hái nhiều thành tích

Thời gian dài đồng hành cùng nhau khiến cả hai nảy sinh tình cảm

Hình ảnh hiếm hoi của Khánh Thi trong lần mang thai đầu tiên

Tổ ấm viên mãn hiện tại

Tháng 7/2015, Khánh Thi hạnh phúc đón con trai đầu lòng trong sự đồng hành, chăm sóc tận tình của Phan Hiển. Ba năm sau, vào tháng 6/2018, tổ ấm nhỏ lại thêm rộn ràng khi bé Anna chào đời.

Tuy vậy, cuộc sống của cả hai không phải lúc nào cũng êm đềm. Sau khi sinh con, Khánh Thi trở nên nhạy cảm và dễ ghen tuông, trong khi Phan Hiển lại thường xuyên về muộn vì công việc. Những khác biệt này từng khiến mối quan hệ vợ chồng rơi vào trục trặc. Nhưng thay vì buông xuôi, cả hai đã chọn cách ngồi lại, thẳng thắn trò chuyện để cùng tìm cách vượt qua, giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Khánh Thi và Phan Hiển từng vướng tin trục trặc sau khi đón con thứ 2

Đến năm 2022, sau 13 năm yêu đương đầy thăng trầm, Khánh Thi và Phan Hiển chính thức tổ chức đám cưới, khép lại hành trình tình cô trò từng gây tranh cãi. Đám cưới được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM, quy mô hoành tráng với sự tham dự của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp nổi tiếng trong showbiz. Cho đến giữa năm 2023, Khánh Thi sinh nhóc tỳ thứ ba.

Từ một chàng trai trẻ ham chơi, Phan Hiển đã thay đổi nhiều để trở thành người đàn ông của gia đình, một bờ vai vững chắc cho Khánh Thi và con trai đầu lòng. Trên trang cá nhân, Khánh Thi - Phan Hiển thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc của gia đình.

Khi được hỏi về chuyện hôn nhân, Khánh Thi chia sẻ: "Tôi không ép Hiển phải cưới vì tôi thấy người đàn ông của tôi chưa sẵn sàng thật. Lúc mặn nồng khác lắm, đến khi lập gia đình sẽ có rất nhiều thứ xảy ra. Đó là thực tế của hôn nhân, việc nhìn nhau hằng ngày ấy. Đợt dịch may mắn là 2 vợ chồng đối mặt thật sự với nhau, không có con, tật xấu mới thật sự xảy ra, thấy được hết những điểm không ưng ý của nhau. Cuối cùng, người làm sai hay người làm đúng đều chịu nắm tay nhau lại. Nếu người đàn ông của mình đã lên tiếng thì đó mới là việc thật sự cần cho hôn nhân. Còn khi người phụ nữ lên tiếng trước, thì khi người phụ nữ quá chủ động sẽ không hạnh phúc. Hãy để người đàn ông làm đúng vai trò của mình trong hôn nhân, vẫn tốt hơn".

Năm 2022, Khánh Thi và Phan Hiển đã có đám cưới hoành tráng sau 13 năm thăng trầm

Cặp đôi đã có 3 nhóc tỳ, thường xuyên đăng tải hình ảnh hạnh phúc lên mạng xã hội

Khánh Thi và mối quan hệ với nhà chồng

Thời điểm mối quan hệ của Khánh Thi và Phan Hiển công khai, không chỉ cộng đồng mạng mà từ phía gia đình đàng trai cũng có sự phản đối. Phan Hiển tiết lộ, cha mẹ của anh đã từng rất buồn vì con cái không nghe lời. Thời gian đầu khi bé Kubi mới chào đời, vẫn là một mình nam vũ công chăm sóc cho vợ con. Sau đó, gia đình Phan Hiển mới chấp nhận Khánh Thi và đón nữ kiện tướng về chung sống cùng đại gia đình.

Phan Hiển từng chia sẻ với truyền thông: "Khi Khánh Thi bước vào gia đình tôi, lúc đầu có chút khó khăn. Tôi phải dành nhiều thời gian bên cô ấy, đồng thời tích cực trò chuyện, thuyết phục các thành viên khác trong gia đình. Tới thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa chúng tôi khá hòa thuận.

"Ông bà nội và bà ngoại chăm sóc hai con của chúng tôi là Anna và Kubi. Tôi và Khánh Thi bận công việc nên chỉ có thể ở bên con những lúc rảnh rỗi. Ông bà nội rất thích có nhiều cháu".

Dịp Khánh Thi có mặt chúc mừng sinh nhật mẹ chồng

Hồi giữa tháng 5 vừa qua, trên trang cá nhân, dòng trạng thái của Khánh Thi không dài, nhưng đầy tính gợi mở: "Nạt chồng quanh năm suốt tháng thấy bình thường. Chồng lớn tiếng lại một cái thấy đất trời sụp đổ, tủi thân muốn bỏ nhà đi, địa ngục hôn nhân, giờ chỉ sống vì con". Ngay bên dưới, Phan Hiển nhẹ nhàng để lại một câu: "Đã làm gì đâu... Không dám nói câu nào luôn".

Một bình luận tưởng nhẹ bẫng, nhưng lại vô tình xác nhận có mâu thuẫn thật, không phải chỉ là trò đùa mạng xã hội. Sau đó, khắp mạng xã hội rần rần bàn tán về hôn nhân của Khánh Thi và Phan Hiển, kéo theo đó là loạt nghi vấn về chuyện cả hai trục trặc. Cuối cùng khép lại drama, Phan Hiển chia sẻ trên trang cá nhân rằng mẹ anh đã nghiêm túc phê bình anh sau status của con dâu. Không chỉ yêu cầu xin lỗi vợ ngay lập tức, bà còn phạt anh ra ngủ ở gara như một cách để suy ngẫm về hành xử của mình. Qua đó cho thấy mối quan hệ tốt đẹp của Khánh Thi với gia đình chồng hiện tại.