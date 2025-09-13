Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê: Nay thần kinh không ổn định, lang thang xin ăn ở Mỹ

Kim Ngân từng là một trong những ca sĩ hải ngoại nổi bật vào thập niên 80 – 90. Với vóc dáng quyến rũ, cô còn được ví là "mỹ nhân bốc lửa". Với phong cách biểu diễn đầy tự tin, Kim Ngân nhanh chóng trở thành biểu tượng nhan sắc trong lòng khán giả. Ở giai đoạn đỉnh cao, nữ ca sĩ xuất hiện dày đặc trên các sân khấu lớn nhỏ, được nhiều người săn đón.

Thời kỳ hoàng kim, Kim Ngân có cát xê cao ngất ngưởng

Kim Ngân từng được ví như là "mỹ nhân bốc lửa"

Tuy nhiên, khi đang ở trên đỉnh cao, cuộc đời Kim Ngân bất ngờ rẽ sang hướng khác. Nữ ca sĩ gặp nhiều biến cố, hôn nhân không trọn vẹn. Theo chia sẻ từ mẹ của ca sĩ Kim Ngân, biến cố lớn xảy đến vào đầu thập niên 2000 khi nữ ca sĩ tận mắt chứng kiến một vụ nổ súng tại Canada.

Cú sốc tinh thần quá lớn đã khiến chị rơi vào chứng rối loạn tâm lý, trí nhớ dần trở nên chập chờn, khi tỉnh khi quên. Kể từ đó, cuộc đời Kim Ngân bước sang ngã rẽ khác. Hình ảnh Kim Ngân lang thang trên đường phố Mỹ trong tình trạng tinh thần không ổn định, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch đã khiến công chúng không khỏi bàng hoàng. Từ một nữ ca sĩ được tung hô, cô ngày đêm lang thang ở các nẻo đường tại Mỹ.

Ca sĩ Kim Ngân ngủ vật vạ ở vỉa hè

Nữ ca sĩ bị bệnh tâm lý hoảng loạn

Mẹ của Kim Ngân từng chia sẻ thêm về chứng bệnh mà ca sĩ đang mắc phải là rối loạn nhân cách, trong tiếng Anh viết tắt là DID. "Có nhiều trường hợp người tâm thần nhưng nhẹ ví dụ như thất tình, học nhiều,... còn tình huống bệnh nặng khi chứng kiến cảnh tượng máu me, hoảng sợ.

Theo con gái của cô nói thì trong con người của Ngân có nhiều tính cách, lúc thì con nít, lúc thì Ngân, lúc là một người đàn ông để bảo vệ Ngân. Còn nếu mà không có người bảo vệ thì người bệnh có thể tự giận và điều này được phân tích ở trên mạng chứ cô không tự đặt ra nói", mẹ của ca sĩ Kim Ngân trải lòng.

Mẹ của Kim Ngân từng chia sẻ

Dù không còn hoạt động nghệ thuật, Kim Ngân vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của đồng hương và cộng đồng hải ngoại. Nhiều nghệ sĩ, mạnh thường quân từng lên tiếng hỗ trợ cuộc sống của nữ ca sĩ. Năm 2021, nghệ sĩ hài Thúy Nga cưu mang Kim Ngân, thuyết phục đàn chị về sống trong phòng trọ. Vì vướng ồn ào nên Thúy Nga sau đó đã ngừng giúp đỡ đàn chị.

Trizzie Phương Trinh - vợ cũ của Bằng Kiều từng cho hay: "Mọi người cứ bảo sao không giúp chị Kim Ngân, rồi nghệ sĩ bên này không giúp chị ấy, nhưng họ không hiểu. Nhiều khi có những chuyện nghệ sĩ chúng tôi không nói ra được.

Có rất nhiều người muốn giúp chị Kim Ngân nhưng chị ấy không chịu về nhà ai hết, chỉ thích đi lang thang ngoài đường thôi. Thậm chí, chính hai đứa con gái của chị ấy dù rất thương mẹ nhưng cũng không cách nào giúp được".