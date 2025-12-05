Sao nữ Vbiz 2 đời chồng: Body bốc lửa, U65 cầu hôn lại tình cũ

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sớm bộc lộ năng khiếu về nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Tốt nghiệp ngành Luật nhưng cô lại bén duyên với nghề dẫn chương trình truyền hình và nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu mến.

Không chỉ ghi dấu ấn với vai trò MC, Kỳ Duyên còn từng phát hành album và hoạt động như một ca sĩ chuyên nghiệp. Với khán giả trong nước, Nguyễn Cao Kỳ Duyên được xem là biểu tượng của thế hệ MC hải ngoại thành công, nổi bật bởi phong thái trí tuệ, duyên dáng và đầy cuốn hút.

Có sự nghiệp thành công nhưng chuyện đời tư của nữ MC cũng trải qua không ít những thăng trầm. Kỳ Duyên kết hôn lần đầu với một bác sĩ. Sau khi đường ai nấy đi, nữ MC kết hôn lần 2 với MC - luật sư Trịnh Hội. Tuy nhiên chỉ sau khoảng 4 năm chung sống, cả hai đã đường ai nấy đi. Sau khi ly hôn, cô từng có mối quan hệ với doanh nhân trẻ hơn 8 tuổi nhưng rồi cũng chia tay.

Vừa qua, nữ MC gây xôn xao khi chủ động cầu hôn lại chồng cũ là Trịnh Hội tại một hòn đảo ở Thái Lan. Màn tái hợp sau 20 năm chung sống của cặp đôi khiến không ít khán giả bất ngờ. Trên trang cá nhân, nữ MC thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch, tình cảm với nửa kia.

Trong một chương trình, Kỳ Duyên từng chia sẻ cô chưa bao giờ thật sự độc thân. Nữ MC cho hay: “Nói thật, tôi chưa bao giờ độc thân, chỉ là thiên hạ có biết hay không thôi. Tôi là người rất đam mê trong tình yêu, nên không có chuyện độc thân quá lâu đâu".

Dù đã ở tuổi 60, Kỳ Duyên vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi vẻ ngoài trẻ trung và phong cách gợi cảm. Cô duy trì lối sống lành mạnh với chế độ ăn chay, tập yoga, thiền định và vận động mỗi ngày. Theo nữ MC, nguồn năng lượng tươi trẻ của cô đến từ tâm thế thoải mái, không đặt nặng tuổi tác và luôn tận hưởng cuộc sống một cách nhẹ nhàng.

