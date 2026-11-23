Người thân vừa tiết lộ thông tin đầu tiên liên quan tới tang lễ của sao nữ xấu số.

Sáng 23/11, tờ Pagesix cho hay, nữ ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng người Philippines - Sheila Mangubat vừa đột ngột qua đời ở tuổi 36. Theo nguồn tin, Sheila đã trút hơi thở cuối cùng ngay trước thềm sinh nhật của mình. Tính tới thời điểm hiện tại, phía gia đình vẫn chưa tiết lộ nguyên nhân khiến sao nữ sinh năm 1990 tử vong.

Jonathan Mangubat - anh trai Sheila Mangubat vừa chia sẻ đoạn video ghi lại những hình ảnh bên trong tang lễ của nữ ngôi sao truyền hình thực tế thông qua nền tảng Facebook. Jonathan đã quay lại bức di ảnh của Sheila cùng dòng người tới tiễn đưa cô trong nhà thờ.

Sheila Mangubat đột ngột qua đời ở tuổi 35 chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: People

Anh trai vừa hé lộ 1 số hình ảnh bên trong tang lễ của Sheila. Ảnh: People

David Dangerfield - bạn trai của Sheila Mangubat mới đây cũng đã đăng bài tưởng niệm dành cho nữ ngôi sao truyền hình thực tế: “Tôi vô cùng đau lòng khi phải báo tin Sheila vừa qua đời tại Philippines. Tôi hoàn toàn suy sụp và vẫn đang cố gắng chấp nhận sự thật đau đớn này. Xin hãy cầu nguyện cho con trai Sheila và gia đình, người thân của cô ấy. Cảm ơn tình cảm yêu thương và những lời động viên chân thành của mọi người trong thời khắc khó khăn này”.

Nhìn ngắm lại những hình ảnh hạnh phúc của Sheila bên bạn trai lúc sinh thời đã làm cho người hâm mộ không cầm được nước mắt. Ảnh: X

Sheila sinh ra ở Cebu (Philippines), từng xuất hiện cùng David Dangerfield trong mùa 6 của chương trình truyền hình thực tế đình đám mang tên 90 Day Fiancé: Before the 90 Days hồi năm 2023. Cặp đôi quen nhau qua mạng trong 1 nhóm Facebook dành cho những người độc thân khiếm thính và suy giảm thính lực từ năm 2021.

Trên sóng 90 Day Fiancé: Before the 90 Days, David đã bay đến Cebu để lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp Sheila. Trong chuyến đi này, David đã cầu hôn bạn gái trước khi trở về Mỹ. Tuy nhiên, sau khi phải đối mặt với những khó khăn về tài chính cùng các trở ngại trong thủ tục xin visa K1 hôn phu hôn thê, cặp đôi đã chia tay trong năm 2025. Nhưng đến tháng 6 vừa qua, David thông báo anh và Sheila đã nối lại tình cảm.

Được biết, David từng gửi tiền hỗ trợ tài chính cho Sheila sau khi cô phải đối mặt với hàng loạt biến cố trong cuộc sống từ mất việc cho tới nhà cửa bị hư hại do thiên tai.