Sao nữ "Sex and the City" tiết lộ 5 BÀI HỌC rút ra giúp giữ lửa cho hôn nhân

"Sex and the City" là một trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất mọi thời đại, với những câu chuyện tình yêu, tình bạn và những mối quan hệ phức tạp của bốn cô nàng New York. Ngoài những mối tình lãng mạn, tình bạn thân thiết, bộ phim còn mang đến cho người xem nhiều bài học về sự cân bằng trong cuộc sống và tình yêu.

Và điều đặc biệt là, nhiều diễn viên trong phim đã duy trì những mối quan hệ hôn nhân lâu dài, một điều không phải dễ dàng trong ngành công nghiệp giải trí. Điển hình đó là cuộc hôn nhân của nữ diễn viên Sarah Jessica Parker thủ vai Carrie Bradshaw trong bộ phim.

1. Duy trì sự độc lập cá nhân

Một yếu tố quan trọng trong việc duy trì hôn nhân lâu dài là sự độc lập. Trong "Sex and the City", các nhân vật chính đều có cuộc sống cá nhân phong phú, tự chủ và độc lập. Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York và Miranda Hobbes đều có sự nghiệp riêng, những mối quan hệ bạn bè vững chắc và không ngừng theo đuổi đam mê cá nhân.

Với cá nhân Sarah Jessica Parker việc giữ được một chút không gian riêng là điều cần thiết trong mối quan hệ. Cô và chồng, Matthew Broderick đã cùng nhau xây dựng một gia đình ổn định trong hơn hai thập kỷ bằng cách tôn trọng không gian riêng của đối phương và duy trì những sở thích cá nhân.

"Tình yêu không chỉ là về việc dành tất cả thời gian cho nhau, mà còn là sự tôn trọng khoảng không gian riêng để phát triển cá nhân ," Sarah Jessica Parker chia sẻ.

2. Chân thành và giao tiếp cởi mở

Giao tiếp là yếu tố then chốt trong mọi mối quan hệ bền vững, và điều này càng đặc biệt quan trọng trong hôn nhân. Trong các mối quan hệ của các nhân vật trong "Sex and the City", dù có những bất đồng, họ đều cởi mở chia sẻ cảm xúc và quan điểm của mình. Chính sự thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau đã giúp họ giải quyết được mâu thuẫn.

Cũng như các nhân vật trong phim, Sarah Jessica Parker, trong một cuộc phỏng vấn, cho biết rằng cô luôn coi trọng việc duy trì cuộc trò chuyện với bạn đời không chỉ về các vấn đề lớn mà còn là những điều nhỏ nhặt hàng ngày. Điều này giúp hai vợ chồng giữ được sự kết nối và giảm bớt các hiểu lầm, giúp "giữ lửa" cho cuộc hôn nhân trong nhiều năm.

Trong khi đó, Broderick cho biết: " Ngoài vợ chồng, chúng tôi thực sự còn là những người bạn của nhau, và chúng tôi nói chuyện rất nhiều" , anh nói. " Im lặng quá nhiều chắc chắn không phải là một ý kiến hay".

3. Tìm kiếm sự vui vẻ, mới mẻ

Một yếu tố không thể thiếu trong việc giữ lửa cho hôn nhân là sự vui vẻ và những điều mới mẻ. Điều này giúp duy trì sự hứng thú và sự gắn kết trong mối quan hệ. Với Sarah Jessica Parker và Matthew Broderick, mặc dù đã có con, nhưng cặp đoi vẫn duy trì những khoảnh khắc lãng mạn và vui vẻ cùng nhau, từ những chuyến đi ngắn ngày đến việc thưởng thức các buổi tối thư giãn tại nhà.

"Chúng tôi thích đi xem kịch, thích ăn uống, chúng tôi thích ở bên bạn bè! Đó là những khoảng thời gian ít ỏi và xa cách bọn trẻ, nhưng rất vui" , nữ diễn viên cho biết.

Về phía nam diễn viên, trước đây anh đã từng tiết lộ với Closer Weekly lý do tại sao lại hòa hợp với vợ mình như vậy. "Cả hai chúng tôi đều có khiếu hài hước giống nhau", anh nói. "Thật tốt khi chúng tôi đều là những người như vậy".

4. Hỗ trợ và tôn trọng lẫn nhau

Trong "Sex and the City", các nhân vật luôn thể hiện sự hỗ trợ và tôn trọng đối với bạn bè cũng như người yêu của mình. Miranda hỗ trợ Carrie trong các quyết định khó khăn, Charlotte giúp đỡ Samantha trong những lúc khủng hoảng tình cảm, và Carrie cũng không ngần ngại đứng bên cạnh Miranda khi cô đối mặt với những thử thách trong sự nghiệp và gia đình.

Đối với gia đình của Sarah Jessica Parker và Matthew Broderick, cả hai luôn dành cho nhau sự tôn trọng lẫn nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Họ không chỉ là vợ chồng mà còn là những người bạn đời, chia sẻ và hỗ trợ trong mọi tình huống.

Nữ diễn viên luôn nhắc đến chồng trước truyền thông với giọng điệu trân trọng và tự hào: "Tôi đã may mắn. Tôi luôn cảm thấy rằng mình muốn đầu tư nhiều hơn. Tôi yêu anh ấy, và tôi nghĩ anh ấy thật tuyệt vời," Sarah Jessica cũng đã nói trong một cuộc phỏng vấn podcast. "Tôi vô cùng tự hào về con người anh ấy".

5. Thấu hiểu và tha thứ

Cuối cùng, một yếu tố quan trọng nữa là khả năng tha thứ và thấu hiểu. Các nhân vật trong "Sex and the City" không ngần ngại đối diện với những sai lầm trong tình yêu, và họ luôn tìm cách tha thứ để tiến về phía trước. Đây là một bài học quý giá cho những cặp đôi trong hôn nhân, khi mà mỗi người đều có thể mắc sai lầm, nhưng điều quan trọng là sự sẵn sàng tha thứ và học hỏi từ những trải nghiệm đó.

Sau khoảng hai mươi năm bên nhau, Parker thừa nhận rằng mọi chuyện giữa họ không phải lúc nào cũng suôn sẻ trong một cuộc phỏng vấn với The Telegraph.

"Chúng tôi đã ở bên nhau 20 năm và bạn có những ngày tốt đẹp, và bạn có những ngày tồi tệ. Đó chính là một cuộc hôn nhân", cô nói.

Theo Sarah Jessica Parker, trong mối quan hệ lâu dài, việc tha thứ và học cách yêu thương bất chấp những khó khăn là điều vô cùng quan trọng. Cô cho rằng một trong những bí quyết để duy trì hôn nhân lâu dài là luôn nhắc nhở bản thân về những lý do tại sao mình yêu người bạn đời, thay vì tập trung vào những khuyết điểm.

Có lẽ chính nhờ những nguyên tắc này đã giúp cô có được một hôn nhân vững chắc trên nền tảng tình yêu và sự gắn kết trong suốt nhiều năm, là một hình mẫu đáng để nhiều người học hỏi trong hành trình xây dựng hạnh phúc của chính mình.