Sao nữ dù bị Trường Giang lẫn chồng chê béo nhưng nhan sắc vẫn vươn tầm quốc tế

Bị ông xã lẫn đồng nghiệp nhiều lần nói thẳng chuyện cân nặng, mỹ nhân này vẫn khẳng định phong độ khi lọt đề cử nhan sắc quốc tế sau màn trút 14kg thần tốc.

Nhắc đến Lâm Vỹ Dạ, công chúng vốn quen thuộc với hình ảnh một nữ nghệ sĩ hài đầy duyên dáng, sở hữu nét diễn mộc mạc và cuộc sống gia đình êm ấm bên ông xã Hứa Minh Đạt cùng hai cậu con trai ngoan ngoãn. Ở tuổi 37, khi sự nghiệp đạt đến độ chín, nhan sắc của nữ diễn viên sinh năm 1989 cũng bước vào giai đoạn mặn mà và thăng hạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hứa Minh Đạt khiến mạng xã hội một phô cười nghiêng ngả khi đăng tải bức ảnh "dìm" cận mặt bà xã trong tạo hình cổ trang. Không dừng lại ở khoảnh khắc lộ gương mặt phúng phính, nam diễn viên còn lém lỉnh chia sẻ: "Người yêu tui không mập mờ nữa… mà giờ mập thiệt".

Ảnh cận mặt bầu bĩnh của Lâm Vỹ Dạ được ông xã Hứa Minh Đạt lém lỉnh đăng tải, tiết lộ nữ diễn viên tăng cân nhẹ.

Trong ảnh cho thấy gương mặt nữ diễn viên có phần bầu bĩnh hơn trước khiến netizen trêu đùa. Nhưng khác với sự e ngại hay nhạy cảm của nhiều năm về trước, phản ứng của công chúng lẫn chính chủ ở hiện tại lại vô cùng thoải mái. Bởi ai cũng hiểu, đằng sau khoảnh khắc dí dỏm ấy là một Lâm Vỹ Dạ đã hoàn toàn ở vị thế khác: tự tin, xinh đẹp và thậm chí là lọt đề cử "Top 100" bên cạnh những nhan sắc cộm cán của Vbiz lẫn quốc tế.

Năm nay, khi số lượng sao Việt xuất hiện trong danh sách đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler tăng lên chóng mặt, việc Lâm Vỹ Dạ góp tên cũng tạo nên bất ngờ. Sự ghi nhận từ chuyên trang phê bình này không chỉ là một danh hiệu tham khảo, mà còn từng bước chứng minh nữ diễn viên đã ra khỏi cái bóng "mẹ 2 con" năm xưa, để ghi tên mình vào hàng ngũ những sao nữ có visual nổi bật của Vbiz.

Lâm Vỹ Dạ xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới vào đầu tháng 9 vừa qua.

Để chạm đến sự công nhận này, Lâm Vỹ Dạ đã phải bước qua một hành trình dài với nhiều tự ti sau ánh đèn sân khấu. Sau khi hoàn thành thiên chức làm mẹ từ trước tuổi 30, cơ thể Lâm Vỹ Dạ có thời điểm chạm mốc 60kg khi quay gameshow. Sự biến đổi vóc dáng với vòng hai quá khổ và gương mặt tròn trịa từng chất lên vai cô nhiều áp lực tâm lý mỗi khi bước ra trước ống kính. Nhiều khán giả cũng từng nhầm tưởng Lâm Vỹ Dạ lớn hơn tuổi thật khi so sánh với những người đẹp đồng trang lứa như Tóc Tiên, Puka, Ninh Dương Lan Ngọc hay Thuý Ngân...

Cú hích làm thay đổi tư duy của Lâm Vỹ Dạ từng được cô tiết lộ chính là lời nhận xét trực diện của nghệ sĩ Trường Giang: "Em còn muốn làm nghề nữa không? Làm nghề mà mập quá thì không được".

Mẹ hai con từng chạm mốc 60kg khiến cô gặp không ít áp lực hình ảnh.

Đối với một người phụ nữ câu nói ấy hẳn mang lại không ít chạnh lòng nhưng Lâm Vỹ Dạ đã chọn cách nhìn nhận vấn đề bằng thái độ của một người làm nghề chuyên nghiệp. Cô bước vào công cuộc giảm cân với tinh thần kỷ luật. Chỉ trong vòng 4 tháng ngắn ngủi, nữ diễn viên đã trút bỏ gọn gàng 14kg mỡ thừa (đưa cân nặng từ 60kg xuống 46kg) và thu nhỏ tới 15cm vòng eo - một con số khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nỗ lực "lột xác" không chỉ giúp Lâm Vỹ Dạ tìm lại sự tự tin mà còn mang về một quả ngọt làm bất ngờ công chúng, phá vỡ định kiến "diễn viên hài thì không cần đẹp".

Khác với hình ảnh bị ông xã "bóc phốt", nữ diễn viên luôn xuất hiện chỉn chu, sắc sảo trên trang cá nhân.

Top 4 bí quyết siết dáng khoa học giúp Lâm Vỹ Dạ "trút bỏ" 14kg và 15cm vòng eo

Hành trình biến hình này không dựa vào những liệu pháp thần tốc hay ép cân tiêu cực, mà là kết quả của việc tái cấu trúc toàn bộ lối sống:

1. Cắt giảm tối đa tinh bột tinh chế:

Lâm Vỹ Dạ loại bỏ hoàn toàn các nguồn tinh bột trắng như cơm, bún, mì gói, bánh ngọt và thức uống có đường. Việc hạn chế tinh bột tinh chế giúp ngăn chặn hiện tượng tăng đường huyết đột ngột, từ đó kiểm soát cảm giác thèm ăn bộc phát và giảm tích tụ mỡ thừa. Thay vào đó, cô dung nạp lượng carbohydrate phức hợp vừa đủ từ rau củ và ngũ cốc nguyên cám để duy trì năng lượng làm việc.

2. Ưu tiên rau xanh, chất xơ và protein nạc:

Thực đơn hằng ngày của nữ diễn viên được lấp đầy bởi các loại rau củ giàu chất xơ kết hợp cùng nguồn protein nạc như thịt trắng, cá, trứng và các loại đậu. Protein không chỉ có tác dụng nuôi dưỡng và duy trì khối cơ trong quá trình giảm cân nhanh, mà còn đòi hỏi cơ thể tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa, hỗ trợ thúc đẩy quá trình trao đổi chất tự nhiên.

Nữ diễn viên lão hoá ngược sau khi giảm cân thành công.

3. Thiết lập quy tắc "khóa bếp" sau 19 giờ:

Nói không tuyệt đối với thói quen ăn vặt hay nạp calo sau 7 giờ tối là nguyên tắc kỷ luật giúp Lâm Vỹ Dạ đạt hiệu quả siết mỡ tối đa. Việc dừng ăn muộn giúp giảm thiểu lượng calo dư thừa vào khoảng thời gian cơ thể ít hoạt động, tránh tình trạng tích mỡ vùng bụng và tạo điều kiện cho hệ tiêu hóa nghỉ ngơi đúng nhịp sinh học.

4. Tập luyện đa dạng:

Bên cạnh chế độ ăn, Lâm Vỹ Dạ duy trì lịch tập luyện cường độ cao. Cô kết hợp chạy bộ (cardio) để đốt cháy mỡ thừa toàn thân, tập gym để siết cơ và đặc biệt là bộ môn Muay Thai. Với các động tác xoay hông, đá và siết cơ liên tục, Muay Thai tác động trực tiếp vào vùng cơ core, trở thành "chìa khóa vàng" giúp nữ diễn viên thu nhỏ tới 15cm vòng eo, định hình lại đường cong săn chắc.

Không chỉ thăng hạng nhan sắc, gu thời trang của Lâm Vỹ Dạ cũng từng bước đi lên.

Hành trình từ một lời nhắc nhở khắt khe đến cú lột xác ngoạn mục của Lâm Vỹ Dạ vì thế không dừng lại ở bài toán giảm cân đơn thuần. Đó là minh chứng cho bản lĩnh của người phụ nữ U40: Biết lắng nghe những lời góp ý để hoàn thiện bản thân, và quan trọng nhất, là hành động để đòi lại sự tự do, kiêu hãnh và tình yêu dành cho cơ thể.

Ảnh: FBNV, Internet