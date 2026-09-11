Sao nữ bị ghét nhất Trung Quốc sau vụ ngoại tình chấn động

Lý Tiểu Lộ từng phản bội chồng là Giả Nãi Lượng dẫn đến sự nghiệp tiêu tan. Tuy nhiên, hiện tại cả hai xuất hiện bên nhau để cùng nuôi dạy con gái.

Ngày 10/9, trang QQ đưa tin nam diễn viên Giả Nãi Lượng xuất hiện bên cạnh vợ cũ Lý Tiểu Lộ và con gái Điềm Hinh tại Trung tâm Phục hồi chức năng bệnh bại não Bắc Kinh, Trung Quốc.

Gia đình ba người quyên vật phẩm tặng các bệnh nhân. Đây là lần hiếm hoi bộ đôi Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ xuất hiện bên cạnh nhau kể từ khi ly hôn.

Giám đốc Trương của Trung tâm Phục hồi chức năng xác nhận 3 năm qua Lý Tiểu Lộ liên tục quyên tặng vật tư, tới trò chuyện cùng các bạn nhỏ. Điềm Hinh trước đó cũng thường theo chân mẹ tới các sự kiện.

Điềm Hinh cho biết chủ động nhờ cha cùng tham gia hoạt động thiện nguyện. Giả Nãi Lượng chịu trách nhiệm chuẩn bị và vận chuyển nhu yếu phẩm hằng ngày, thực phẩm và vật dụng khác cho trung tâm.

Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ tái hợp, cùng con gái đi từ thiện.

Việc Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ đi từ thiện cùng nhau khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu cả hai có nối lại tình cảm.

Vụ bê bối ngoại tình của Lý Tiểu Lộ từng là một trong những scandal chấn động nhất giới giải trí Hoa ngữ, vì vậy việc nam diễn viên sẵn lòng hợp tác với vợ để đồng hành với con cái cũng giúp Giả Nãi Lượng nhận được sự cảm phục của dư luận.

Cuối năm 2017, Lý Tiểu Lộ bị khui chuyện ngoại tình với nam rapper trẻ tuổi PGone. Giả Nãi Lượng luôn coi PGone như em trai nuôi, anh cũng yêu thương, chiều chuộng vợ. Khi vụ ngoại tình vỡ lở, lúc đầu Giả Nãi Lượng còn lên tiếng bảo vệ Lý Tiểu Lộ.

Scandal đã phá hủy danh tiếng mà Lý Tiểu Lộ đã dày công xây dựng trong nhiều năm. Cô bị tẩy chay, liên tục nằm trong nhóm nữ nghệ sĩ bị ghét nhất Trung Quốc. Sự nghiệp nữ diễn viên cũng tan tành, hợp đồng quảng cáo bị hủy bỏ, vai diễn bị cắt. Từ đó, Lý Tiểu Lộ phải dựa vào bán hàng trực tuyến và sáng tạo nội dung trực tuyến.

Mới đây, Lý Tiểu Lộ chia sẻ vì thành công trong nghiệp diễn quá sớm nên cô coi tình yêu quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, đặt các mối quan hệ lên trên cả sự nghiệp. Nhận thức sai lầm khiến cô bất chấp hậu quả, dẫn tới ngoại tình với đàn em.

Sau khi bị cấm sóng, Lý Tiểu Lộ cảm thấy tự ti, ngượng ngùng khi gặp lại đồng nghiệp cũ. Dù còn khát khao với nghiệp diễn, nữ nghệ sĩ không nhận được lời mời diễn xuất. Vì vậy, Lý Tiểu Lộ phát triển các sở thích khác như hát nhảy, kinh doanh thời trang.

Lý Tiểu Lộ được đánh giá là ngôi sao có bệ phóng tốt nhưng lại tự hủy hoại sự nghiệp của mình.

Theo chia sẻ của Lý Tiểu Lộ, cô duy trì mối quan hệ văn minh với chồng cũ Giả Nãi Lượng để cùng chăm sóc con gái. Cả hai thường xuyên trao đổi về cách giáo dục, đồng hành với con trong quá trình trưởng thành. Vì vậy, thỉnh thoảng trong dịp sinh nhật Điềm Hinh hoặc khi con gái yêu cầu, hai nghệ sĩ sẽ tái hợp.

Lý Tiểu Lộ sinh năm 1982, bộc lộ tài năng diễn xuất từ sớm, từng được gọi là “tiểu Châu Tấn”. Năm 17 tuổi, Lý Tiểu Lộ trở thành nữ diễn viên trẻ nhất từng đoạt giải Ảnh hậu Kim Mã - kỷ lục này từng được giữ trong nhiều năm.