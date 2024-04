Sao nhí đẹp trai nhất thế giới càng lớn càng bùng nổ visual, 4 năm không đóng phim vẫn đáng giá chục tỷ

Chỉ nhờ một bức ảnh do người lạ đăng tải lên mạng, cậu bé tên William Franklyn-Miller này đã trở nên nổi tiếng chóng mặt, trở thành ngôi sao được giới giải trí săn đón. Sinh năm 2004, William ban đầu có cuộc sống khá ổn định, vẫn đi học và song song đó là làm mẫu nhí cho một số chiến dịch địa phương. Thế nhưng cũng nhờ siêng năng chụp ảnh mà cơ hội cuối cùng cũng đến với William.

Năm 12 tuổi, tên tuổi của William Franklyn-Miller bất ngờ bùng nổ khắp châu Á và trên toàn thế giới sau khi ảnh profile của cậu được một cô gái người Nhật Bản đăng tải lên MXH Twitter (nay là X). Bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ chóng mặt, sau đó danh tính "chính chủ" đã được truy lùng ra.

William từng chia sẻ trong một phỏng vấn rằng chỉ sau 1 ngày, lượng người theo dõi của cậu trên Instagram tăng từ 100 lên hơn 100.000. Khi ấy, mẹ cậu là người quản lý tài khoản, và bà đã bất ngờ đến mức tưởng rằng tài khoản con mình bị hack.

William Franklyn-Miller trở thành sao nhí đẹp trai nhất thế giới chỉ sau 1 đêm

Về sau, độ hot của William Franklyn-Miller được truyền thông và báo chí chia sẻ như một hiện tượng. Trang Daily Mail đăng tải bài viết gọi cậu là "cậu bé đẹp trai nhất thế giới". Nhờ mức độ nổi tiếng vượt bậc mà William được nhận nhiều hợp đồng quảng cáo, làm người mẫu và đóng phim.

Cậu có vai diễn đầu tay trong dự án truyền hình Jack Irish , là phiên bản nhỏ của nam chính. Về sau, William Franklyn-Miller tiếp tục tham gia dự án Green Arrow thuộc Vũ trụ truyền hình DC, hoá thân thành siêu anh hùng Joseph Wilson lúc nhỏ trong 2 tập.

William đóng nhiều phim nhưng chỉ dừng ở vai phụ

Về sau, William tiếp tục đóng một số dự án nhưng chỉ dừng lại ở vai nhỏ, không có dấu ấn. Sau bộ phim cuối cùng vào năm 2020 mang tên Four Kids and It , William Franklyn-Miller ngưng diễn xuất cho đến tận hiện tại.

Song, cậu vẫn hoạt động năng nổ ở lĩnh vực người mẫu. Sau gần 10 năm kể từ khi bắt đầu nổi danh toàn cầu, William Franklyn-Miller đã bước vào tuổi 20 với ngoại hình "trổ mã" điển trai, bùng nổ visual và gợi cảm. Theo Daily Mail, giá trị thương mại hiện tại của William lên đến 2 triệu USD (50 tỷ đồng) dù cho trong thời gian qua, cậu chỉ hoạt động thời trang chứ không còn đóng phim như trước.