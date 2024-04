Vào những năm 2010, sao nhí này có mức độ phủ sóng khá dày đặc trên màn ảnh thế giới, chuyên trị những vai ngây thơ "vô tội" nhờ vào đôi mắt cuốn hút như đại dương của mình.

Asa Butterfield sinh năm 1997, đã bắt đầu đóng phim từ khi mới 9 tuổi. Sau một số dự án truyền hình nhỏ lẻ, Butterfield ghi dấu ấn khi đóng bộ phim Cậu Bé Trong Bộ Pyjama Sọc . Trong quá trình casting, anh chàng đã đánh bại hàng trăm ứng cử viên khác nhờ vào dáng vẻ và đôi mắt "trong veo", ngây thơ của mình. Đạo diễn cũng từng chia sẻ rằng nhờ vào sự hồn nhiên của Asa Butterfield khi đó, cũng như kiến thức hạn hẹp của cậu về lịch sử, cậu đã được chọn.

Sau này, Asa Butterfield thường xuyên được tuyển vào những vai ngoan hiền, ghi điểm bởi đôi mắt có màu xanh biếc trong veo. Không ít đạo diễn thú nhận rằng vào thời điểm đó, mỗi khi cần một diễn viên đóng vai "trai ngoan", hiền lành thì Asa Butterfield luôn là cái tên đầu tiên. Ngay cả nam diễn viên trong một phỏng vấn cũng đùa rằng " Có lẽ do đôi mắt của tôi ".

Một số dự án khác Butterfield từng tham gia và ghi điểm như Vú Em McPhee, Hugo, Cuộc Đấu Của Ender ... Khi bước vào tuổi teen, Butterfield từng đi tham gia casting vai Người Nhện nhưng thất bại trước Tom Holland.

Về sau này, danh tiếng của Asa Butterfield chính thức bùng nổ khi anh tham gia series Sex Education , trong vai anh chàng ngây thơ nhưng trở thành người tư vấn tâm sinh lý bất đắc dĩ Otis. Bộ phim giúp anh ghi điểm với khán giả trong những mùa đầu tiên, thế nhưng từ mùa 3 trở đi thì danh tiếng của nam diễn viên dần dần giảm sút.

Một phần là bởi Asa Butterfield có màn xuống sắc bất ngờ, khiến nhiều fan tiếc nuối. Từ một cậu bé có gương mặt thanh thoát, đôi mắt cuốn hút, Butterfield "trổ mã" nhanh chóng, mọc râu ria xồm xoàm, phát tướng khó nhận ra. Nhiều netizen còn gọi anh là một trường hợp điển hình của "twink death" (tức những ngôi sao từng nổi tiếng nhờ ngoại hình điển trai, thon gọn nhưng sau bị "phá tướng" rõ rệt).

Chưa kể, màn trở lại trong Sex Education mùa 4 (cũng là mùa cuối cùng) của anh được đánh giá là thất bại. Phim dính phải nhiều drama ngoài lề khi nhiều diễn viên cộm cán rời đi. Asa Butterfield là một trong số những cái tên trung tâm ở lại "gồng gánh" phần cuối. Ngay từ tập 1, nhân vật Otis có khoảnh khắc gây sốc khi khỏa thân 100% trên màn ảnh, còn có không ít cảnh nhạy cảm. Thế nhưng bấy nhiêu đó không đủ để cứu vãn mùa kết đầy chóng vánh của Sex Education.

Asa Butterfield xuống sắc đáng tiếc

Sau vai diễn Otis, sự nghiệp của Asa Butterfield chững lại rõ rệt. Các dự án phim mới của anh đều không được quan tâm nhiều, gần đây nhất là một số phim giật gân không được đánh giá cao như Choose or Die, All Fun and Games ... Mặt khác, nhiều người vẫn hi vọng trong thời gian tới, Asa Butterfield sẽ có màn tái xuất mạnh mẽ.