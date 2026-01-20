Sao nhí 15 tuổi “dao kéo” hỏng tới mức tự hủy nhan sắc

Sáng 20/1, tờ Koreaboo đưa tin, nữ ca sĩ 15 tuổi Ahn Seungbi bỗng trở thành tâm điểm bàn tán khắp cõi mạng Hàn Quốc sau màn lộ diện mới đây trên 1 sân khấu âm nhạc.

Trước ống kính, cô bé 15 tuổi thể hiện những động tác vũ đạo uyển chuyển trên nền nhạc nhiều bản hit Kpop. Thế nhưng khả năng trình diễn của Ahn Seungbi không phải điều thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Thay vào đó, cộng đồng mạng đổ đồn sự chú ý vào visual của nữ ca sĩ tuổi teen.

Truyền thông và khán giả nhận xét, Ahn Seungbi trông già dặn hơn hẳn so với tuổi thật, không khác gì những người phụ nữ trong độ tuổi U40. Thậm chí, nhiều netizen ban đầu không biết tuổi thật của nữ idol nhí còn tưởng cô bé đã hoạt động lâu năm trong làng giải trí và thuộc thế hệ 8X đời cuối, 9X đời đầu. Đối chiếu với hình ảnh Ahn Seungbi cách đây khoảng 2 năm, 1 bộ phận công chúng đặt ra nghi vấn cô bé đã "dao kéo" hỏng tới mức hủy hoại diện mạo đáng yêu, ngây thơ của chính mình.

Clip Ahn Seungbi biểu diễn trên sân khấu mới đây đã gây xôn xao cả cõi mạng Hàn Quốc. Trong đó, nhiều khán giả nhận xét, nữ ca sĩ 15 tuổi trông già dặn như người phụ nữ trong độ tuổi U40

Công chúng không tin nổi đây là ngoại hình của 1 sao nhí mới 15 tuổi. Ngay lập tức, cô bé bị tố "dao kéo" hỏng, tự hủy hoại gương mặt trời ban bằng phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Naver

Cách đây 2 năm, Ahn Seungbi từng để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng qua 1 show sống còn. Đối chiếu hình ảnh 2 năm trước với diện mạo hiện tại của Ahn Seungbi (hình tráI), nhiều khán giả ngỡ ngàng vì dụi mắt mãi vẫn không thể nhận ra được cô bé. Ảnh: Nate

Nhìn hình ảnh ngày trước của Ahn Seungbi khiến công chúng càng thêm tiếc nuối cho dung mạo idol nhí này. Ảnh: Koreaboo

Showbiz Hàn từng chứng kiến những nghệ sĩ bị tố "dao kéo" hỏng tới mức khó lòng nhận ra. Nhưng đây là lần đầu tiên Kbiz ghi nhận 1 trường hợp sao nhí bị tố lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ tới mức bị biến chứng, hủy hoại visual vốn có. Chính vì lẽ đó, tin tức Ahn Seungbi nghi lão hóa hậu "dao kéo" đã trở thành chủ đề nóng, thu hút lượt tương tác khủng trên các diễn đàn mạng xã hội xứ kim chi.

Công chúng không khỏi ngỡ ngàng trước diện mạo của Ahn Seungbi ở thời điểm hiện tại: "Nếu ai đó nói cô bé này sinh năm 1990 thì tôi cũng tin", "Nhìn cô bé trông giống 1 phụ nữ 30-40 tuổi đang cố làm cho mình trẻ trung hơn dựa vào trang phục", "Hết cứu nổi cái mũi rồi nhỉ?", "Nếu không viết hẳn tuổi của Ahn Seungbi ra, có lẽ tôi sẽ không đoán ra được chính xác tuổi cô bé", "Có vẻ đây là 1 ca ‘dao kéo’ hỏng", "Sao cô bé lại đột nhiên lão hóa khó tin như vậy nhỉ?", "Đi ‘dao kéo’ xong mà lại trông như già thêm 30 tuổi như vậy cơ à. Cô bé này đi phẫu thuật thẩm mỹ để cho mình trở nên già dặn hơn ư? Chuyện gì thế này?",...

Ahn Seungbi sinh vào tháng 7/2010, đồng nghĩa với việc cô bé chỉ mới hơn 15 tuổi. Cô bé từng là thành viên của nhóm nhạc nhí Play With Me Club cùng nhóm dự án PLAYNA. Cách đây hơn 2 năm, Ahn Seungbi nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng khi tham gia show sống còn Universe Ticket. Tới nay, cô bé đã được chọn vào đội hình chính thức của nhóm nhạc nữ S2iT. Nhưng với màn thay đổi diện mạo gây xôn xao như hiện tại, người hâm mộ lo lắng cho tương lai của Ahn Seungbi ở làng giải trí Hàn Quốc - nơi khán giả đòi hỏi rất cao đối với ngoại hình nghệ sĩ.