Sao nam Việt lấy vợ trẻ kém 44 tuổi: U70 lên chức bố, cứ 3 rưỡi sáng phải thức dậy làm một việc

Nhạc sĩ Đức Huy sinh năm 1947 tại Sơn Tây, là một trong những gương mặt tiêu biểu của nhạc Việt hiện đại. Ông bén duyên âm nhạc từ khi còn là học sinh Trường Nguyễn Trãi, sớm được người anh họ là nhạc sĩ phát hiện và dìu dắt. Sau nhiều năm biểu diễn cùng các ban nhạc trẻ ở Sài Gòn, Đức Huy bắt đầu sáng tác và nhanh chóng khẳng định tên tuổi với phong cách pop ballad lãng mạn, giai điệu nhẹ nhàng, ca từ tinh tế.

Suốt hơn nửa thế kỷ làm nghề, ông để lại loạt ca khúc được xem là "thanh xuân" của nhiều thế hệ như Đừng xa em đêm nay, Như đã dấu yêu, Tiếng mưa đêm, Trái tim ngục tù, Và con tim đã vui trở lại, Và tôi cũng yêu em, Yêu em dài lâu, Yêu lần đầu, Đường xa ướt mưa... Những bản nhạc của Đức Huy không chỉ được yêu thích bởi giai điệu dễ nghe mà còn bởi tinh thần lạc quan, tình yêu và niềm tin vào cuộc sống luôn hiện hữu trong từng câu chữ.

Nhạc sĩ Đức Huy có sự nghiệp sáng tác làm nên thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả

Không chỉ ghi dấu với những bản tình ca lãng mạn, nhạc sĩ Đức Huy còn khiến công chúng chú ý bởi câu chuyện hôn nhân đặc biệt hiếm có trong showbiz Việt. Người vợ đầu tiên của nhạc sĩ Đức Huy là ca sĩ Thảo Mỹ. Cả hai kết hôn năm 1985 và định cư tại Mỹ, có 3 con chung nhưng đến năm 1998, cuộc hôn nhân khép lại trong êm thấm. Đức Huy tiếp tục lao động nghệ thuật, mở nhà hàng và phòng thu riêng để duy trì đam mê âm nhạc. Năm 2004, nhạc sĩ Đức Huy trở về nước. Cha đẻ của ca khúc Đừng xa em đêm nay bất ngờ bén duyên với một Huỳnh Thư - cô gái kém mình 44 tuổi, từng là fan hâm mộ và trợ lý thân cận.

Được biết, mối duyên giữa Huỳnh Thư và nhạc sĩ Đức Huy bắt đầu từ một lần… xin đĩa nhạc. Là con gái của một fan lâu năm yêu mến âm nhạc Đức Huy, Huỳnh Thư - khi đó mới ngoài 20 - đã chủ động tìm gặp thần tượng để xin chữ ký và đĩa nhạc tặng bố. Cũng chính sự táo bạo ấy đã mở đầu cho một câu chuyện tình đặc biệt, vượt qua mọi ranh giới về tuổi tác.

Cả hai gặp nhau trong một hoàn cảnh bình thường, không có "tình yêu sét đánh" như trong phim, mà tình cảm lớn dần qua những lần trò chuyện, sẻ chia về công việc và cuộc sống. Huỳnh Thư cho biết, cô chưa từng quan tâm đến tuổi tác của ông xã, thậm chí chỉ vô tình biết được khoảng cách 44 tuổi khi tham gia một trò chơi ghép tuổi trên điện thoại.

Nhạc sĩ Đức Huy và bà xã chênh lệch 44 tuổi

Tình yêu của họ từng vấp phải sự phản đối từ gia đình Huỳnh Thư. Bố mẹ cô cho rằng khoảng cách tuổi tác quá lớn là điều khó chấp nhận. Thế nhưng, cô gái trẻ vẫn kiên quyết giữ vững tình cảm. Sau 3 năm hẹn hò, năm 2013, cả hai chính thức nên duyên vợ chồng, rồi 2 năm sau đón con trai đầu lòng. Đến năm 2018, ông tiếp tục lên chức bố lần hai ở tuổi 71. Cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác nhưng đầy ấm áp của nam nhạc sĩ nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả, bởi cách ông giữ được năng lượng trẻ trung và luôn nhìn đời bằng sự lạc quan, hài hước.

Trong một chương trình, nam nhạc sĩ kể: "Tôi nghĩ vợ mình hơi chậm vì đến sáu mươi mấy năm mới bắt được tôi nhưng tôi cũng cố tình để cho người ta bắt đấy. Lúc đó, tôi gãy gánh và bắt đầu lại từ con số 0, nên không nghĩ đến chuyện lập gia đình nữa. Yêu đời, phong độ nhiều khi chỉ là vẻ bề ngoài để che giấu hành trình khó nhọc mình đã đi qua.

Nhưng đến khi chúng tôi có đứa con đầu tiên, tôi mới biết đó chính là duyên số vì tôi không thể nào nghĩ rằng mình dại đến mức ở độ tuổi đó còn kết hôn. Bạn tôi cũng nói rằng sao tôi làm khổ mình dữ vậy, nhưng 6 năm sau lại khổ lần nữa, đó là khi có đứa con thứ hai. Nếu những người khác lo cho tôi, thì tôi lại bảo mình chưa bao giờ hạnh phúc như thế".

Nhạc sĩ Đức Huy và bà xã hiện đủ nếp đủ tẻ

Sau nhiều năm chung sống, nhạc sĩ Đức Huy và vợ trẻ Huỳnh Thư vẫn giữ được tình cảm tươi mới như thuở ban đầu. Nam nhạc sĩ thừa nhận, giữa hai người không tránh khỏi những lúc bất đồng, thậm chí có khi "không vừa lòng nhau", nhưng đó lại chính là gia vị khiến hôn nhân thêm thú vị. Với ông, tình yêu không cần lúc nào cũng hoàn hảo, chỉ cần đủ bao dung để cùng nhau đi tiếp.

Hiện ở tuổi U80, cuộc sống của nam nhạc sĩ trôi qua chậm rãi và kỷ luật. Mỗi ngày nhạc sĩ Đức Huy dậy từ 3 rưỡi sáng để tập luyện và hít thở trong hai tiếng, sau đó đưa hai con nhỏ đến trường. Buổi sáng của Đức Huy luôn bắt đầu bằng sự an yên, đôi khi chỉ là bữa sáng nhẹ và vài bản nhạc cũ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ông nói, bản thân giờ "tự cho về hưu" vì đã thấy đủ đầy về vật chất và bình yên trong tâm.

Trong khi đó, vợ nhạc sĩ Đức Huy dù hiếm khi xuất hiện trước công chúng nhưng vẫn luôn đồng hành cùng chồng ở hậu trường. Nhiều lần, cô tự tay chuẩn bị cơm mang đến phim trường để nhạc sĩ Đức Huy có bữa ăn đúng giờ và đảm bảo dinh dưỡng. Chỉ những hành động nhỏ nhưng đầy quan tâm ấy cũng đủ cho thấy tình cảm giữa cặp đôi lệch 44 tuổi luôn đong đầy và vững bền.