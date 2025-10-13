Sao nam Vbiz U50 lên chức viện phó: Mua nhà như mua rau, sợ lấy vợ

Nguyên Vũ là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt từ thập niên 1990. Anh nổi tiếng qua loạt bản hit như Dòng sông tình yêu, Góc phố kỷ niệm, Khúc dương cầm cho em.. Đồng thời, Nguyên Vũ còn đảm nhận nhiều vai trò là MC và diễn viên truyền hình. Anh đã từng xuất hiện trong bộ phim như Lục Vân Tiên, Dollars trắng, Hộ chiếu vào đời, Những cuộc tình trắng đen, Lấy vợ Sài Gòn...

Nguyên Vũ còn được bổ nhiệm làm Viện Phó Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam. Anh cho biết sẽ làm tốt ở vai trò mới để mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội.

Nguyên Vũ là một trong những “đại gia ngầm” của Vbiz. Anh hiện nắm trong tay loạt bất động sản giá trị, từ penthouse sang trọng ở TP.HCM cho đến biệt thự hơn 1.000 m² tại Đà Lạt. Biệt thự của nam ca sĩ nằm gần hồ Xuân Hương và công viên Yersin. Nam ca sĩ từng tiết lộ anh sở hữu một căn penthouse rộng khoảng 600 m², có đến 8 phòng ngủ, 10 toilet, 3 phòng khách và 3 phòng bếp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyên Vũ từng tiết lộ rằng, thuở mới chập chững bước vào nghề, mức cát-xê của anh chỉ vỏn vẹn 10 nghìn đồng cho mỗi lần hát lót. Thế nhưng, sau khi tạo dựng được tên tuổi và trở thành ngôi sao đình đám, có thời điểm, thù lao anh nhận được cho một show diễn lên tới 500 triệu đồng.

Nguyên Vũ cho rằng bất động sản vừa là nơi để ở, vừa là cách tích lũy tài sản bền vững. Nam ca sĩ từng chia sẻ trong một chương trình: "Thay vì vung tiền mua sắm, tôi dành tiền để đầu tư. Tôi không phải suy nghĩ gì nhiều về cơm áo gạo tiền chứ không phải đại gia. Tôi làm cũng nhiều nghề, như là kinh doanh thêm nhưng thích nhất vẫn là nghệ thuật".

Sở hữu ngoại hình trẻ trung, sự nghiệp ổn định và tài chính dư dả, nhưng ở tuổi gần 50, Nguyên Vũ vẫn chọn cuộc sống độc thân. Anh thẳng thắn thừa nhận từng “sợ hôn nhân” sau khi chứng kiến nhiều cuộc tình tan vỡ của bạn bè xung quanh.

"Tôi là con út trong nhà. Các anh của tôi đã có vợ hết rồi. Mẹ cũng có cháu rồi nên đỡ hối tôi như ngày trước. Lâu lâu mẹ tôi xem phim cũng nhắc khéo tôi vụ đó", nam ca sĩ chia sẻ trong 1 talk show.

