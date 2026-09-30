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Sao nam Vbiz từng nổi tiếng là "quý ông" nay bán chè trôi nước, thịt kho rệu giao bằng xe ô tô khắp TP.HCM

Hạ Anh
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Nam MC này cho biết cuộc sống có nhiều thay đổi khi lấn sân sang kinh doanh.

Trần Anh Huy sinh năm 1992, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua biệt danh “Quý ông tia chớp” ở chương trình Nhanh Như Chớp. Trước khi được biết đến rộng rãi trên các gameshow, anh từng là vũ công và tham gia Thử thách cùng bước nhảy - So You Think You Can Dance mùa đầu tiên. Tạo nền móng bước vào con đường nghệ thuật kể từ đây, nam diễn viên tận dụng điều này và quyết định rời Sài Gòn ra Bắc để học hỏi thêm nhiều điều.

Tại Hà Nội, anh đảm nhận vai trò MC cho chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ, được nhiều khán giả yêu thích nhờ lối dẫn hài hước, duyên dáng. Khoảng thời gian Trần Anh Huy bắt đầu bước vào con đường diễn xuất là khi anh bén duyên với các bộ phim ngắn như Mắt Nai, Thần Tượng Tuổi 30...

- Ảnh 1.

Trần Anh Huy được khán giả nhớ đến với biệt danh "Quý ông tia chớp"

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Trần Anh Huy cũng từng nhiều lần gây chú ý bởi mối quan hệ thân thiết với Midu. Trong quá khứ, có giai đoạn cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, có những màn tương tác thân mật và từng được khán giả chú ý. Tuy nhiên, Midu và Trần Anh Huy đều khẳng định họ chỉ là bạn bè. Đáng chú ý, vào dịp sinh nhật tuổi 32 của Midu năm 2021, Trần Anh Huy từng khiến mạng xã hội xôn xao khi chuyển khoản 99.999.999 đồng để mừng sinh nhật nữ diễn viên.

- Ảnh 2.

Trần Anh Huy còn là bạn thân của Midu, từng tặng 100 triệu làm quà sinh nhật

Không chỉ trong hoạt động nghệ thuật, gần đây anh còn chuyển hướng sang hoạt động kinh doanh. Trên trang cá nhân, nam MC liên tục đăng tải những bài đăng bán chè trôi nước và thịt kho, xôi mặn, lẩu mắm... khiến nhiều người bất ngờ. Những món ăn được chuẩn bị chỉn chu, đẹp mắt, anh cũng nhận giao hàng tại nhiều khu vực ở TP.HCM. So với hình ảnh chỉn chu, thường xuyên xuất hiện trên sân khấu và truyền hình, công việc mới của anh tạo cảm giác gần gũi, đời thường hơn.

- Ảnh 3.

Trần Anh Huy nay bán thịt kho rệu

- Ảnh 4.

... và chè trôi nước

- Ảnh 5.

Những món ăn của Trần Anh Huy được khen chỉn chu, đẹp mắt, Ngọc Trinh cũng ủng hộ

Trần Anh Huy chia sẻ về công việc kinh doanh: "Từ ngày bắt đầu buôn bán đồ ăn, tôi mới thật sự hiểu thế nào là tính từng đồng từng cắc. Ngày trước nấu ăn cho gia đình, cho bạn bè… thiếu một chút thì mua thêm, dư một chút cũng chẳng sao. Có khi vài chục nghìn chênh lệch cũng chẳng để tâm. Nhưng khi bắt đầu bán, tự nhiên mình kỹ tính hẳn. Mớ rau này bao nhiêu? Miếng thịt này giá bao nhiêu? Một hộp, một cái túi, một đôi đũa... cộng lại là bao nhiêu? Tiền vốn bao nhiêu, bán ra bao nhiêu, cuối cùng lời được bao nhiêu? Có những khoản trước đây mình thấy chẳng đáng bao nhiêu, giờ ngồi cộng lại mới thấy: À, hóa ra tiền đi từng chút một là như vậy!.

Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi học được một điều rất hay: Biết quý từng đồng không có nghĩa là sống tính toán. Mà là bắt đầu biết trân trọng công sức mình bỏ ra. Kinh doanh dạy tôi kỹ hơn trong chuyện tiền bạc, nhưng sâu hơn nữa, nó dạy tôi biết nhìn lại từng khoản chi trong cuộc sống. Vì tiền không tự nhiên mà có. Nó là thời gian, công sức, mồ hôi và rất nhiều sự cố gắng của mình đổi lấy. Nên bây giờ, tôi vẫn rộng rãi khi cần rộng rãi, vẫn cho đi khi muốn cho đi. Nhưng trước khi tiêu một đồng, tôi biết đồng đó đi đâu và vì sao mình tiêu nó. Có lẽ trưởng thành về tài chính bắt đầu từ việc… biết tính từng đồng, nhưng không để đồng tiền tính toán thay mình".

- Ảnh 6.

Trần Anh Huy từng đăng clip ship hàng bằng xe ô tô

- Ảnh 7.

Nam MC cho biết cuộc sống có nhiều thay đổi khi kinh doanh

Ảnh: FBNV

Nam nghệ sĩ đình đám U65 bỏ TP.HCM đưa vợ con về bán cà phê ở Bến Lức, Tây Ninh

Tags

Trần Anh Huy

tia chớp

kinh doanh

sao Việt

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