Sao nam Vbiz gây sốc khi giảm 52kg, ngoại hình hiện tại khó ai nhận ra

Từng quen thuộc với hình ảnh mũm mĩm, "quá khổ", mới đây đạo diễn Hoàng Mập nay khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác sau hành trình giảm cân ngoạn mục.

Từ một người nặng hơn 150kg, Hoàng Mập tính đến hiện tại đã giảm tới 52kg, đưa cận nặng về dưới 100kg. Việc giảm được 52kg là một con số gây sốc với bất cứ ai từng theo dõi Hoàng Mập suốt nhiều năm qua. Đế làm được điều này, Hoàng Mập đã phải ăn uống theo thực đơn riêng, nghiêm khắc và đặt quyết tâm cao trong tầm hơn 1 năm qua.

Trong loạt ảnh mới nhất, Hoàng Mập diện đồ thoải mái, gương mặt thon gọn có phần thon gọn hơn. Điểm thay đổi lớn nhất của Hoàng Mập là vòng 2 đã có dấu hiệu giảm rõ rệt. Không còn vẻ nặng nề, khó khăn trong di chuyển, anh xuất hiện năng động, linh hoạt, thậm chí còn tự tin khoe dáng bên bạn bè, đồng nghiệp.

Sự thay đổi ngoại hình ngoạn mục của Hoàng Mập nhận về vô số lời khen ngợi từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Ai cũng bất ngờ nhưng đồng thời khâm phục nỗ lực, ý chí mạnh mẽ của nam đạo diễn.

Diện mạo mới nhất của Hoàng Mập sau khi đã giảm 52kg

Khuôn mặt của Hoàng Mập cũng có sự thay đổi rõ, thần sắc của anh trông tươi tắn hơn

Hoàng Mập từng cán mốc 150kg, anh bắt đầu giảm cân từ tháng 3/2024. Nam đạo diễn từng chia sẻ lý do giảm cân là muốn cải thiện sức khoẻ: "Tôi bị béo phì nhiều năm nên mới có nghệ danh Hoàng Mập. Vì béo, tôi mắc nhiều bệnh như suy giảm tĩnh mạch nghiêm trọng, hở van tim, tiền đái tháo đường, huyết áp cao. Năm 2023, tôi đi khám sức khỏe, các chỉ số đều ở mức báo động đỏ nên tôi quyết tâm phải giảm cân, mong sống lâu bên gia đình để còn có ngày gặp cháu ngoại nữa. Lỡ bệnh tật nằm đó lại khổ vợ con.

Trước đây, đi đóng phim mà phải diễn các tư thế quỳ hay ngồi xổm là tôi không làm được, phải có người kéo, bản thân lúc nào cũng nặng nề, mệt mỏi, chỉ muốn nằm. Quần áo tôi mặc phải nhờ người quen mua từ Mỹ gửi về, size 5XL. Bạn tôi cảnh báo nếu tôi tiếp tục tăng cân sẽ không thể tìm được đồ vừa nữa".

Trước kia, Hoàng Mập tặng đến 150kg, sức khoẻ đáng báo động vì có nguy cơ mắc nhiều bệnh

Hoàng Mập quyết tâm giảm cân từ năm trước, vì mong muốn được sức khoẻ tốt hơn

Hoàng Mập, tên thật là Bùi Minh Hoàng, là một diễn viên hài, nhà sản xuất phim nổi tiếng của showbiz Việt. Hoàng Mập được biết đến với lối diễn xuất hài hước, duyên dáng và là gương mặt quen thuộc trên sân khấu cũng như màn ảnh nhỏ. Sau khi tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM), Hoàng Mập nhanh chóng ghi dấu ấn với các vai diễn hài và sau đó mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực sản xuất phim truyền hình. Một số dự án nổi bật do anh thực hiện có thể kể đến như Nhà ông Hoàng có ma, Khu vườn bí ẩn, Thập tự hoa và Những thiên thần nhỏ.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Hoàng Mập còn có cuộc sống gia đình viên mãn bên vợ và hai con gái. Đặc biệt, con gái lớn của anh – Khánh Trinh, cũng theo đuổi con đường nghệ thuật, nối gót cha trong lĩnh vực diễn xuất. Dù bận rộn với công việc, nam diễn viên vẫn dành thời gian cho gia đình và duy trì sở thích sưu tầm đồ cổ. Anh sở hữu biệt phủ rộng 1.600m² tại Đồng Nai, thiết kế theo phong cách truyền thống, thể hiện niềm đam mê với kiến trúc cổ Việt Nam. Ở tuổi 54, Hoàng Mập vẫn miệt mài với nghệ thuật và không ngừng cống hiến cho khán giả.