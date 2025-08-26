Sao nam U70 Vbiz hẹn hò bạn gái trẻ kém tuổi: Không ngại thị phi, công khai ảnh tình cảm

NSND Việt Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Ông ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim ăn khách như Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật, Gia đình là số một… với khả năng hóa thân linh hoạt từ những vai chính diện đến nhân vật hài hước, dí dỏm.

Bước sang ngưỡng U70, nam nghệ sĩ lựa chọn cuộc sống giản dị, kín tiếng, song chuyện đời tư của ông vẫn luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Đầu năm 2025, NS Việt Anh gây bất ngờ khi công khai mối quan hệ tình cảm với bạn gái kém 36 tuổi tên Chân Chân. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ chia sẻ loạt khoảnh khắc tình tứ, liên tục nắm tay, ôm ấp bạn gái trẻ.

Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ, NSND Việt Anh cho biết ông và Chân Chân lần đầu quen biết trong một buổi quay MV của ca sĩ Khánh Trần Rio. Khi đó, ông xuất hiện với vai trò diễn viên khách mời, còn Chân Chân đảm nhận công việc tổ chức và lo liệu hậu cần cho ê-kíp.

Bạn gái của NSND Việt Anh tên Chân Chân sinh năm 1994, kém 36 tuổi và hiện là quản lý của diễn viên. Cặp đôi sống chung, đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống hàng ngày. Trên mạng xã hội, nam nghệ sĩ không ít lần lên tiếng bày tỏ quan điểm về chuyện tình cảm: "Ai cũng mong hạnh phúc và tôi đang tận hưởng điều đó".

Trước khi công khai chuyện hẹn hò, NS Việt Anh từng kết hôn với diễn viên Phương Linh và có 1 con gái chung. Sau 12 năm bên nhau, cặp đôi đã quyết định đường ai nấy đi. Vợ cũ của nghệ sĩ Việt Anh đã đưa con sang Úc để học tập.

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là việc bạn gái của NSND Việt Anh chủ động tặng nhẫn cho nửa kia trong một dịp đặc biệt vào tháng 7/2025. Cô còn viết dòng chú thích: "Chốt sổ nha bồ. Nói chung cảm ơn tất cả mọi người trong chuyến đi Huế lần này. Mãi yêu" khiến cư dân mạng cho rằng cô cầu hôn bạn trai, chuẩn bị về chung một nhà. Khi thấy bạn gái tặng món quà, NS Việt Anh nói: "Biết bên trong là cái gì rồi. Nhẫn cầu hôn".

NSND Việt Anh còn gây chú ý khi xuất hiện trong clip bày tỏ quan điểm ủng hộ bạn gái "dao kéo" vòng 1: "Tôi thấy bạn cũng đẹp mà. Bạn có dáng cao, mặt thanh tú nhưng bạn muốn sửa gì sửa, miễn mình cảm thấy tự tin, thấy mình đẹp trước mặt mọi người. Đó là nhu cầu chính đáng mà, tôi ủng hộ bạn. Tôi thấy bạn càng đẹp, tôi càng thích".

Trước đây, NSND Việt Anh vốn kín tiếng trong chuyện đời tư. Vì vậy, việc nghệ sĩ công khai tình yêu cùng bạn gái trẻ đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu không khoảng cách tuổi tác, trong khi số khác bất ngờ và tò mò về cuộc sống riêng của nam nghệ sĩ.

Khoảng 1 tháng trước, Chân Chân vướng tin cầu hôn bạn trai khi chủ động tặng nhẫn trong chuyến đi du lịch Huế

Trên mạng xã hội, bạn gái NS Việt Anh không ít lần phản pháo để bảo vệ mối quan hệ với nửa kia. Khi 1 netizen để lại bình luận tiêu cực nhận xét về mối quan hệ của cặp đôi: "Giống 2 ông cháu", Chân Chân nhanh chóng đáp trả: "Dạ mình thấy cũng không ảnh hưởng tới mấy bạn".

Dù dư luận còn nhiều bàn tán, NSND Việt Anh khẳng định ông đang tận hưởng hạnh phúc giản dị và bình yên. Nam nghệ sĩ cũng cho biết cả hai dành nhiều thời gian để đồng hành, chia sẻ trong công việc và đời sống thường ngày.

Vì chênh lệch nhau tới 36 tuổi, mối quan hệ của NS Việt Anh và bạn gái nhận không ít lời gièm pha