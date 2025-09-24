Sao nam U70 "lão hóa ngược", trẻ như thanh niên: Hạnh phúc bên vợ kém 37 tuổi

Một trong những cặp đôi đường ai nấy đi khiến khán giả tiếc nuối nhất phải nhắc tới Hồng Đào và Quang Minh. Quang Minh nổi tiếng từ thập niên 80, từng là kép chính của đoàn Kim Cương, Bông Hồng...

Sau 24 năm chung sống, cả hai thông báo ly hôn vào năm 2019. Sau khi rạn nứt, diễn viên Hồng Đào chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và tận hưởng cuộc sống bằng cách đi du lịch khắp nơi. Trong khi đó, Quang Minh đang hạnh phúc bên tình yêu mới là vợ kém 37 tuổi và con trai.

Vợ mới của Quang Minh tên là Tăng Khánh Chi, sinh năm 1996, từng là người mẫu ảnh, hiện đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Trước khi đến với Quang Minh, cô từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một con riêng.

Nghệ sĩ Quang Minh - Hồng Đào từng là bộ đôi nghệ sĩ hài kịch nổi tiếng ở trong và ngoài nước

Năm 2019, cả hai xác nhận đã ly hôn sau 24 năm chung sống

Sau khi chia tay nghệ sĩ Hồng Đào, anh kết hôn lần hai với vợ trẻ kém mình tới 37 tuổi

Quang Minh thừa nhận việc có con ở tuổi này có những vất vả và khó khăn. Tuy nhiên, diễn viên sẽ không để con thiệt thòi, cố gắng chăm sóc thật tốt. "Thiệt không ngờ cuối đời lại có được thằng con trai, cực lắm nhưng nhìn con yêu vô cùng tận. Con sanh ra đã bị thiệt thòi vì ba không còn trẻ.

Quang Minh tự hứa với lòng sẽ cố gắng giữ sức khỏe để lo cho con thật tốt khi có thể. Và cũng không quên cảm ơn người bạn cùng phòng đã chấp nhận cùng Quang Minh nuôi dưỡng bé Dustin cho đến ngày thành nhân", diễn viên cho hay.

Đầu tháng 11/2024, Quang Minh và Khánh Chi thông báo đã chào đón con trai đầu lòng tại một bệnh viện ở TP.HCM

Ở tuổi 64, diễn viên Quang Minh khiến khán giả bất ngờ bởi ngoại hình trẻ trung, phong độ. Không chỉ giữ được thần thái điềm đạm, lối nói chuyện duyên dáng, chồng cũ Hồng Đào còn đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc da và sức khỏe, điều mà nhiều chị em cũng phải ngưỡng mộ.

Buổi tối, anh đều đặn thực hiện đầy đủ các bước từ tẩy trang, rửa mặt, dùng serum cho đến dưỡng ẩm. Nam nghệ sĩ thừa nhận bản thân rất chú trọng làn da vì đó là yếu tố giúp gương mặt luôn tươi tắn, rạng rỡ khi xuất hiện trước công chúng.

"Tôi là đàn ông con trai nhưng tôi khá kỹ những vấn đề về da dẻ, bởi vậy mà người ta mới đồn đoán về giới tính của tôi. Ngoài giữ dáng, tôi kiên trì tập luyện thể thao đặc biệt là bơi lội. Mỗi ngày tôi dành 45 phút để tập gym, 20 phút để bơi", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Cuối năm 2024, cặp đôi công khai mối quan hệ và nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Diễn viên Quang Minh và bạn gái đã hẹn hò một quãng thời gian kín tiếng trước khi công khai với công chúng

Ở tuổi 64, diễn viên Quang Minh được nhận xét lão hóa ngược. Hình ảnh nam nghệ sĩ duy trì sự phong độ, chăm sóc bản thân kỹ lưỡng khiến nhiều khán giả phải trầm trồ. Chia sẻ vè mong muốn hiện tại, diễn viên Quang Minh từng cho hay: "Bây giờ, tôi chỉ cần được bình yên bên con trai của mình. Đến lúc tôi cần phải sống cho mình rồi.

Tôi rất hạnh phúc khi con trai chào đời. Trước đây tôi đã có hai con gái, nên giờ có thêm một cậu con trai khiến cảm xúc càng đặc biệt. Ở độ tuổi này, tôi cần niềm vui và một mái ấm thực sự. Tôi cũng hiểu rằng khi con xuất hiện, trách nhiệm của mình càng lớn hơn".

Quang Minh nổi tiếng nhờ ngoại hình điển trai, khả năng diễn xuất tốt

Mỗi tối, diễn viên Quang Minh thực hiện đủ các bước chăm sóc da như tẩy trang, rửa mặt, dùng serum, dưỡng da...

Ngoài đời thực, diễn viên Quang Minh có gu thời trang trẻ trung năng động

Ở tuổi 65, nghệ sĩ vừa lên chức bố, có con cùng bạn gái Tăng Khánh Chi kém 37 tuổi