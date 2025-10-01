Sao nam show "Đây chính là nhảy đường phố" qua đời vì chấn thương sọ não

Ngày 1/10, tờ Sina đưa tin showbiz Trung Quốc đón nhận tin buồn nam vũ công Giải Hiểu Đông đã qua đời ở tuổi 30. "Anh ấy đã rời xa chúng tôi vào ngày 30/9. Mong rằng ở nơi xa ấy, Hiểu Đông không còn đau đớn, được tự do và hạnh phúc", HelloDance - công ty quản lý của cố nghệ sĩ chia sẻ.

Theo truyền thông Trung Quốc tìm hiểu được, Giải Hiểu Đông đã gặp tai nạn té ngã ngoài ý muốn vào ngày 14/5/2024. Chi tiết vụ việc không được tiết lộ. Tuy nhiên, bạn bè cho biết cú ngã đã khiến nam vũ công bị chấn thương sọ não, tổn thương não nghiêm trọng, ngưng tim và rơi vào tình trạng hôn mê sâu. 16 tháng qua, đội ngũ y tế đã nỗ lực cứu chữa, giành giật lại sự sống cho Giải Hiểu Đông. Đáng tiếc, nam nghệ sĩ vẫn không qua khỏi do chấn thương não quá nặng cũng như tình trạng thể chất suy yếu nhanh.

Giải Hiểu Đông qua đời sau 16 tháng hôn mê vì bị chấn thương sọ não, tổn thương não nghiêm trọng

Trên MXH, thông tin Giải Hiểu Đông qua đời khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng, tiếc thương. Xót xa hơn nữa là nam vũ công ra đi khi chỉ còn 18 ngày nữa là đến sinh nhật tuổi 31 của anh và còn bao dự định tương lai dang dở.

Giải Hiểu Đông sinh năm 1994, là biên đạo múa của Chengdu HelloDance Dance Studio. Hiểu Đông từng hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi ở Cbiz. Năm 2022, anh được nhiều người biết đến hơn khi tham gia chương trình Street Dance of China (Đây chính là nhảy đường phố) mùa 5. Giải Hiểu Đông được đánh giá là vũ công, biên đạo tài năng của showbiz Trung Quốc.

Giải Hiểu Đông nổi tiếng nhờ show Street Dance of China mùa 5

Nguồn: Sina, Sohu