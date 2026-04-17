Sao nam hạng S bị thương giữa show, bố mẹ muốn thăm bị chặn ngoài cửa chờ bạn gái vào "xin ý chủ tịch", rồi... không thấy quay ra

Sao hạng S trong Vbiz, đếm đi đếm lại không quá một bàn tay. Người đạt được danh hiệu đó thường là combo hoàn chỉnh: hit thì xếp hàng dài, hình ảnh thì "đỉnh của chóp", đời tư thì kín như hũ nút - nhưng hễ có gì lộ ra là cả cõi mạng dậy sóng ngay lập tức. Thậm chí còn được gọi là "thần tượng của thần tượng". Hào quang là vậy.

Nhưng bà hàng xóm vừa hóng được một câu chuyện xảy ra tròn 1 năm về trước. Liên hệ với nhiều diễn biến xung quanh câu chuyện tình yêu ồn ào nhưng "không thừa nhận" của cặp đôi này, thì thấy cũng hợp lý ra phết.

Chuyện bắt đầu tại một đêm nhạc lớn ở một thành phố biển gần Hà Nội - sự kiện quy mô, hơn 10.000 khán giả đổ về chật kín, không khí bùng nổ từ đầu đến cuối. Nam ca sĩ của chúng ta là headliner, màn trình diễn đang đến hồi cao trào thì sự cố xảy ra.

Gần cuối show, một khán giả nam bất ngờ vượt rào chắn, lao thẳng lên sân khấu. Đội bảo vệ có phản ứng nhưng không kịp - người này đã ôm chặt lấy nam ca sĩ trước khi bị kéo ra. Trong cú va chạm đó, nam ca sĩ bị cào xước, chảy máu ở tay. Không nghiêm trọng, nhưng đủ để ban tổ chức đưa anh ra kiểm tra y tế ngay sau đó.

Nam ca sĩ bị thương sau khi trình diễn sân khấu hàng nghìn khán giả (Ảnh minh hoạ)

Buổi diễn kết thúc, anh được đưa thẳng về khách sạn để nghỉ ngơi. Đội bảo an đi theo, khu vực nghỉ được khóa chặt hơn bình thường - vì chuyến đi này, anh còn có bạn gái tháp tùng. Mà đã có bạn gái đi cùng thì hàng rào bảo mật lại càng được siết thêm một nấc để tránh rò rỉ hình ảnh ra ngoài.

Lúc này, bố mẹ của nam ca sĩ cũng đang có mặt ở đó - họ đến xem con trai biểu diễn. Khi nghe tin con bị thương, gia đình lập tức đến khách sạn để thăm.

Chuyện hoàn toàn bình thường. Bố mẹ nào mà chẳng lo khi con bị chấn thương, dù con có là sao hạng S đi nữa.

Nhưng "hàng rào" dựng lên để chặn người lạ - cuối cùng lại chặn luôn cả bố mẹ ruột.

Theo lời kể, gia đình đứng chờ bên ngoài một khoảng thời gian khá lâu. Nam ca sĩ có lẽ vì chấn thương và mệt mỏi sau show nên không trực tiếp ra xử lý. Người xuất hiện thay là bạn gái. Cô đứng ra tiếp chuyện, lắng nghe - rồi thông báo với bố mẹ rằng cô cần vào trong "xin ý kiến chủ tịch đã" trước khi cho phép vào thăm.

Xin ý kiến chủ tịch. Để bố mẹ vào thăm con trai đang bị chảy máu sau sự cố sân khấu.

Rồi cô bước vào trong.

Và... không thấy quay ra.

Bố của nam ca sĩ đứng chờ thêm một lúc nữa - rồi nổi cáu.

Giữa bạn gái và bố mẹ của nam ca sĩ hạng S đã diễn ra tình cảnh khá tréo ngoe (Ảnh minh hoạ)

Diễn biến tiếp theo cụ thể thế nào, nội bộ giải quyết ra sao, bà hàng xóm không rõ. Chỉ biết rằng về phần sự cố sân khấu, ban tổ chức sau đó đã lên tiếng xác nhận vụ việc, cho biết khán giả "vô tình" làm xước tay ca sĩ và phía nam ca sĩ không yêu cầu xử lý pháp lý. Còn câu chuyện trong khách sạn đêm đó - không có thông cáo nào cả.

Nhìn vào Tết vừa rồi, nam ca sĩ vẫn xuất hiện bên bố mẹ trong không khí ấm áp, quây quần. Hình ảnh sum vầy đó thì chắc chuyện nơi thành phố biển cũng đã được gác lại đâu đó.

Chỉ là tò mò thôi - mối quan hệ giữa bố mẹ anh với "nàng thơ" bên cạnh, liệu có "happy" như những bức ảnh gia đình đó không? Bà hàng xóm hỏi vậy thôi, chứ không dám đoán thêm đâu.