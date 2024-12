Sao nam hạng A gây sốc với thân hình chỉ còn da bọc xương

Cillian Murphy là cái tên không còn xa lạ gì với mọt phim khi đóng vai chính Tommy Shelby trong series Peaky Blinders nổi tiếng cùng nhiều bom tấn của Christopher Nolan như Inception (2010), Batman Begins (2015), Dunkirk (2017) và gần đây là Oppenheimer (2022). Tuy nhiên, lần xuất hiện mới nhất của anh khiến người hâm mộ bị sốc với tạo hình da bọc xương rùng rợn.

Trailer phim 28 Years Later

Khi xem trailer vừa ra mắt của 28 Years Later (tựa Việt: 28 Năm Sau: Hậu Tận Thế), nhiều fan bất ngờ khi nhận ra tạo hình “xác sống” chỉ còn da và xương của Cillian Murphy. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho tổ tạo hình vì đã "phù phép" nam tài tử thành xác sống quá thành công. Cũng nhiều người lại lo lắng cho số phận của nhân vật mà anh đóng trong phần phim mới.

Cillian Murphy đã có màn biến hình khiến ai cũng sốc

Mạng xã hội X bùng nổ bình luận về ngoại hình của Cillian Murphy: - Trời ơi, bộ phim này đã làm gì với Cillian Murphy? - Là… có phải Cillian Murphy không? - Cillian Murphy mang đến cảm giác rùng rợn hoàn hảo để đóng vai một xác sống. - Làm ơn đừng là Cillian Murphy đang trỗi dậy từ cánh đồng đó. - Đó không phải là Cillian Murphy. - Không ngờ Cillian Murphy lại trở lại như thế này! Tôi bị sốc!!!

Đoạn trailer ngắn ngủi cho thấy bầu không khí hỗn loạn, vô vọng của nước Anh sau nhiều năm kể từ đại dịch virus khủng khiếp. Nhân vật chính trong 28 Years Later là một cậu bé, người đang muốn tìm bác sĩ để cứu chữa cho bà mẹ rơi vào cảnh nguy kịch. Cậu phải cùng mẹ vượt qua vùng đất phía Bắc Anh quốc, nơi hàng loạt kẻ nhiễm bệnh đang ẩn nấp. Trên hành trình này, cậu bé dường như nhận được sự trợ giúp từ một người đàn ông (Aaron Taylor-Johnson thủ vai). Trong khi, nhân vật vị bác sĩ kia được xác nhận do tài tử gạo cội Ralph Fiennes đảm nhiệm.

28 Years Later là phần thứ ba trong loạt phim kinh dị xác sống của đạo diễn Danny Boyle. Cillian Murphy từng thủ vai chính Jim trong phần phim đầu tiên 28 Days Later (2002). Cuối tác phẩm, Jim, Selena (Naomie Harris) và Hannah (Megan Burns) là những người may mắn sống sót lên chiếc trực thăng thoát khỏi London (Anh Quốc). Không rõ chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian sau đó nhưng với tạo hình như trong trailer 28 Years Later, Jim dường như đã trở thành xác sống được một thời gian dài. Chi tiết khiến không ít khán giả bị sốc khi nam chính một thời lại có kết thúc bi đát như thế.

Nội dung 28 Years Later lấy bối cảnh 28 năm sau các sự kiện trong phần hai 28 Weeks Later (2007), loại virus điên loạn đã trở lại khiến những người sống sót phải đối mặt với một cuộc tàn sát đẫm máu. Dường như, chúng đã thích nghi và tiến hóa thành những loài biến dị ghê rợn, nhanh và mạnh hơn trước. Phim tiếp tục do Danny Boyle đạo diễn với kịch bản của Alex Garland. Vai chính lần này do Aaron Taylor-Johnson đảm nhiệm, cùng dàn diễn viên gồm Jodie Comer, Ralph Fiennes, Jack O'Connell…

28 Years Later dự kiến ra rạp ngày 20.06.2025.