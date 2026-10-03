Sao nam "Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế" tốt nghiệp RMIT, bị hủy hoại vì lấy vợ gia thế, U50 sống dựa vào phòng gym - tiệm bida

Nam diễn viên này đánh mất sự nghiệp đỉnh cao vì nói dối.

Ngày 3/10, tờ Today Line đưa tin Ngô Tôn thông báo cuộc sống của gia đình anh vừa có sự thay đổi lớn. Sau 3 năm sống ở Thượng Hải (Trung Quốc), cả nhà 4 người của nam thần đình đám đã âm thầm chuyển sang Melbourne, Australia. Theo Ngô Tôn, vì việc học của hai con, gia đình anh nhiều lần thay đổi nơi ở. Hiện, con gái lớn Neinei của Ngô Tôn du học tại Australia nên gia đình cũng theo con sang đây định cư.

Ngô Tôn chia sẻ Melbourne vốn là thành phố rất quen thuộc với anh. Khi còn trẻ, anh từng đến đây du học và tốt nghiệp Đại học RMIT trước khi trở về Brunei rồi sang Đài Loan (Trung Quốc) phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Sau 6 tháng được cha hỗ trợ, NeiNei được cho biết đã thích nghi hoàn toàn với cuộc sống mới. Trong năm nay, NeiNei thậm chí còn có dịp phỏng vấn vợ chồng "Người Nhện" Tom Holland và Zendaya hoàn toàn bằng tiếng Anh tại một sự kiện điện ảnh.

Ngô Tôn thông báo đưa cả nhà sang Australia sống vì việc học của con gái lớn Neinei. Ảnh: Sina.

Trong hình ảnh mới nhất, Ngô Tôn còn khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi khoe diện mạo trẻ trung, phong độ, cơ bắp cuồn cuộn và có thể nâng 100 kg tạ. Ở tuổi 47, diện mạo của anh gần như không thay đổi so với thời kỳ đỉnh cao. Ngoại hình điển trai giúp anh một lần nữa chứng minh danh xưng "nam thần không tuổi" dành cho mình là hoàn toàn xứng đáng.

Ngô Tôn thời trẻ sở hữu diện mạo "chuẩn nam thần" với gương mặt sắc sảo, từ sống mũi cao thẳng, khuôn hàm góc cạnh đến đôi mắt sâu đầy cuốn hút. Bên cạnh đó, làn da sáng cùng nụ cười ấm áp khiến Ngô Tôn dễ gây thiện cảm với khán giả. Chính sự kết hợp giữa ngoại hình nổi bật và thần thái cuốn hút này đã giúp anh trở thành một trong những hình mẫu mỹ nam được nhiều khán giả yêu thích thời điểm đó.

Hình ảnh mới nhất của Ngô Tôn nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nam diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, phong độ cùng thân hình săn chắc, cơ bắp nổi bật. Nhiều năm trôi qua, Ngô Tôn dường như vẫn giữ nguyên phong độ thời đỉnh cao, từ gương mặt điển trai đến thần thái cuốn hút. Ảnh: Weibo.

Diện mạo của nam diễn viên thời trẻ. Ảnh: Sina.

Ngô Tôn sinh năm 1979, là ca sĩ kiêm diễn viên thần tượng nổi tiếng một thời ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Anh từng là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Phi Luân Hải. Ngô Tôn cũng là nam thần được yêu thích bậc nhất khi "cơn bão" phim thần tượng Đài Loan càn quét khắp châu Á với những bộ phim như Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ, Công Chúa Nhà Tôi, Lửa Bóng Rổ, Nàng Juliet Phương Đông...

Thành công là vậy, nhưng hiện tại Ngô Tôn ít nhận được lời mời đóng phim. Lý do là diễn xuất của nam diễn viên khá bình thường, vướng lùm xùm nói dối chuyện đời tư và trở thành cái tên bị ghét bỏ. Năm 2013, Ngô Tôn lộ chuyện kết hôn và có con với Lâm Lệ Oánh từ năm 2004. Vụ việc khiến người hâm mộ của nam diễn viên bức xúc, cảm thấy đau lòng vì bị thần tượng lừa dối hơn chục năm. Nhiều bình luận còn đòi tẩy chay Ngô Tôn khiến hình ảnh của anh lao dốc không phanh, chẳng cách nào có thể cứu vãn.

Theo tờ Sina, Ngô Tôn và Lâm Lệ Oánh vốn là thanh mai trúc mã. Gia đình họ thuộc hàng quyền quý ở Brunei. Cha Ngô Tôn là nhà thầu xây dựng và ông trùm dầu mỏ lớn nhất Brunei, đồng thời kiểm soát toàn bộ hoạt động nhập khẩu ô tô và xe máy của Brunei. Không chỉ có quy mô kinh doanh khổng lồ mà cha anh còn là bạn thân của Quốc vương Brunei. Lâm Lệ Oánh sinh năm 1980, cha cô từng là chuyên gia massage và dinh dưỡng cho người em thứ 4 của quốc vương Brunei. Gia đình Lâm Lệ Oánh năm giữ khối tài sản 10 tỷ TWD (8.166 tỷ đồng). Đến năm 2020 - tức 16 năm sau ngày kết hôn bí mật, nam diễn viên mới tổ chức hôn lễ với bà xã.

Ngô Tôn kết hôn từ năm 2004 nhưng trong quá khứ anh liên tục khẳng định mình độc thân. Vụ việc khiến nam ca sĩ bị khán giả đánh giá là kẻ dối trá. Ảnh: Sina

Ngô Tôn có 2 con là Nei Nei và Max. Con gái Nei Nei của anh là sao nhí được yêu thích ở Trung Quốc sau khi tham gia show Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bản Trung. Cô bé năm nay 16 tuổi, có ngoại hình xinh xắn, chiều cao vượt trội trên 1,7 m. Nei Nei có tài năng nghệ thuật, từng biểu diễn đàn cello trước Quốc vương Brunei. Con Max của Ngô Tôn từng đi show Siêu Nhân Trở Về cùng bố.

Hiện tại, dù không còn đóng phim, Ngô Tôn vẫn có cuộc sống sung túc nhờ kinh doanh tiệm bida, phòng gym, spa và nhà hàng. Gia đình anh được cho biết sở hữu nhiều căn biệt thự rộng lớn, xa hoa.

Hai con của Ngô Tôn đều là sao nhí được yêu thích tại Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu