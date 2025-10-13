"Sao nam ấu dâm" bị căm ghét vì xâm hại trẻ em 11 tháng đã tử vong

Tờ The Sun (nước Anh) đưa tin, nam ca sĩ Rock and Roll đình đám một thời Ian Watkins đã tử vong tại nhà tù HMP Wakefield ở West Yorkshire – nơi được mệnh danh là "lâu đài quái vật", chuyên giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất nước Anh. Được biết, Ian Watkins bị bạn tù tập kích dẫn đến mất máu quá nhiều. Dù cảnh sát và các nhân viên y tế đã lập tức vào cuộc nhưng không thể cứu được. Theo điều tra của các cơ quan chức năng, những kẻ tình nghi gồm 2 người đàn ông (1 người 25 tuổi, 1 người 43 tuổi), trong đó có người đã sử dụng hung khí.

Thông tin này đã thổi bùng dư luận quốc tế, khiến dân tình nhớ lại về scandal chấn động một thời của Ian Watkins – kẻ phải nhận án tù vì hàng loạt hành vi xâm phạm tình dục ghê rợn, trong đó có nạn nhân mới chỉ 11 tháng.

Trang Baijiahao cho biết thêm, đây không phải lần đầu tiên Ian Watkins bị tập kích trong tù. Vào năm 2023, gã "râu xanh" trứ danh này bị trọng thương sau màn tấn công của 3 tên tù nhân khác nhưng may mắn được giải cứu kịp thời. Tuy nhiên, giờ đây, nam ca sĩ "sống lệch" của nước Anh chẳng thể thoát khỏi cửa tử.

Báo chí nước Anh đưa tin: "Ca sĩ nhạc Rock ấu dâm đã bị giết".

Ian Watkins là cái tên top đầu giới âm nhạc nước Anh trong những năm 2000 và là giọng ca chính của nhóm nhạc đình đám Lostprophets. Tuy nhiên, gã đã trở thành kẻ tội đồ bị bao người căm ghét sau khi những hành vi phạm tội chấn động bị phanh phui vào năm 2012. Danh tiếng của nhóm nhạc Lostprophets cũng bị ảnh hưởng nặng nề và giải tán ngay sau đó.

Năm 2013, phiên tòa xét xử Ian Watkins đã diễn ra, khiến cả thế giới phải chấn động. Sao nam này phải nhận án 35 năm tù với loạt hành vi đồi trụy như xâm hại trẻ em 11 tháng, cưỡng gian người dưới 13 tuổi và nhiều tội ác tình dục khác, cũng như tàng trữ, chế tác những nội dung liên quan đến khiêu dâm trẻ em, khiêu dâm động vật theo cách cực đoan…

Tòa án đã mạnh mẽ lên án hành vi tồi tệ của Ian Watkins là "đồi trụy" và đưa ra bản án xứng đáng cho những hành vi lệch chuẩn.

Nguồn: baijiahao