Sao Huyền Lizzie lại trông như thế này?

Hình ảnh mới của Huyền Lizzie khiến khán giả bất ngờ.

Nếu chỉ nhìn những hình ảnh đầu tiên của Huyền Lizzie trong Căn Nhà Không Mái Che, có lẽ không ít khán giả sẽ phải mất vài giây mới nhận ra gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Không còn những bộ cánh chỉn chu, sang trọng, không còn vẻ ngoài của một quý cô thành thị luôn xuất hiện với diện mạo bắt mắt, Huyền Lizzie lần này khiến khán giả ngỡ ngàng khi hóa thân thành một người phụ nữ lam lũ, khắc khổ, gầy gò và dường như đã bị cuộc sống bào mòn.

Tạo hình của Huyền Lizzie trong phim mới

Trong Căn Nhà Không Mái Che, Huyền Lizzie vào vai Hạnh - một người mẹ đơn thân phải tự mình gánh vác gia đình sau những biến cố liên tiếp. Cuộc hôn nhân của Hạnh không mang lại cho cô một mái ấm đúng nghĩa. Người chồng cờ bạc, nợ nần, có hành vi bạo hành rồi bỏ đi, để lại những khoản nợ mà người vợ phải đứng ra gánh vác. Từ một người phụ nữ có gia đình, Hạnh bị đẩy vào tình thế vừa kiếm sống, vừa lo cho con cái, vừa chống chọi với những hệ lụy do người chồng để lại.

Chính số phận đó khiến tạo hình của Huyền Lizzie khác hẳn hình ảnh mà khán giả đã quá quen mắt. Nữ diễn viên xuất hiện với thân hình gầy hơn, làn da sẫm màu, gương mặt hốc hác, quần áo cũ sờn, chẳng có chút bóng dáng nào của một nữ diễn viên vốn luôn được đánh giá cao về phong cách thời trang. Đáng chú ý, nhân vật còn có một vết bớt đen dưới cằm, chi tiết góp phần khiến Hạnh trở nên đời thường và kém hoàn hảo hơn hẳn những hình tượng trước đây của Huyền Lizzie.

Huyền Lizzie có vẻ đã phải giảm cân khá nhiều, tạo hình khác hẳn hình ảnh sang chảnh thường thấy

Đây cũng là điểm khiến diện mạo mới của nữ diễn viên gây chú ý ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên được hé lộ. Huyền Lizzie vốn quen mặt với khán giả qua những nhân vật phụ nữ hiện đại, cá tính, có điều kiện hoặc ít nhất cũng được chăm chút về ngoại hình. Đặc biệt sau thành công của Vân Trang trong Thương Ngày Nắng Về, hình ảnh nữ diễn viên gắn khá chặt với những bộ trang phục đẹp mắt, chỉn chu và khí chất của một quý cô thành thị. Chính Huyền Lizzie từng cho biết cô đầu tư rất kỹ vào phục trang khi xây dựng nhân vật, bởi thời trang cũng là một phần giúp khắc họa tính cách trên màn ảnh.

Huyền Lizzie vốn nổi tiếng với hình ảnh sang chảnh, sành điệu

Căn Nhà Không Mái Che là dự án phim mới của VFC, sẽ lên sóng trong tháng 10. Phim xoay quanh hai hoàn cảnh trớ trêu: Hạnh - người mẹ đơn thân phải gánh những món nợ do chồng cũ để lại và Toản - một người bố gà trống nuôi con. Những biến cố kinh tế khiến hai gia đình xa lạ bị đẩy về chung sống dưới một mái nhà. Từ những con người không có quan hệ huyết thống, họ dần phải học cách nương tựa vào nhau để tồn tại. Đáng chú ý hơn cả là câu chuyện của những đứa trẻ trong căn nhà ấy. Khi cha mẹ đột nhiên biến mất, cô bé Thơ mới 17 tuổi đã phải gác lại những ước mơ của tuổi trẻ để trở thành “mẹ” của ba người em nhỏ.

Thu Hà Ceri vào vai Thơ trong Căn Nhà Không Mái Che

Với Huyền Lizzie, đây tiếp tục là một bước thử sức đáng chú ý sau những vai diễn tạo được dấu ấn trên màn ảnh VTV. Tên thật là Phan Minh Huyền, sinh năm 1990 tại Hà Nội, cô từng được biết đến từ thời kỳ hot girl rồi dần chuyển hướng sang diễn xuất, góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Bộ Tứ 10A8, Bí Mật Của Eva, Ngược Chiều Nước Mắt, Chạy Trốn Thanh Xuân... Sau đó, vai Vân Trang trong Thương Ngày Nắng Về giúp tên tuổi Huyền Lizzie được khán giả truyền hình biết đến rộng rãi hơn, từ nữ phụ vươn lên hàng nữ chính của loạt phim giờ vàng ăn khách sau này. Hạnh trong Căn Nhà Không Mái Che hứa hẹn sẽ mang tới một hình ảnh mới mẻ chưa từng thấy của Huyền Lizzie trên sóng giờ vàng.

Nguồn ảnh: VTV