Sao hết thời bị ghét nhất hiện tại: Liên tục lên mạng ăn vạ, tự công khai chuyện nhạy cảm mà không ai tin

Mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước loạt phát ngôn gây sốc của Dịch Dịch Tử - một blogger giải trí từng hoạt động trong showbiz với vai trò ca sĩ, diễn viên. Nhân vật này bất ngờ tự nhận mình “suýt chút nữa đã trở thành bạn gái của G-DRAGON”, kèm theo những chi tiết riêng tư được cho là nhạy cảm, khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì mức độ.

Phát ngôn của Dịch Dịch Tử gây tranh cãi

Trong đoạn chia sẻ lan truyền với tốc độ chóng mặt, Dịch Dịch Tử kể rằng cô từng uống rượu cùng G-DRAGON, cho rằng tửu lượng của nam idol không tốt, thậm chí khẳng định bản thân đã “chuốc cho anh ấy say khướt”. Nữ blogger còn nói thêm, nếu hôm đó G-DRAGON không say đến mức nằm bất động trên sofa thì “có khi phải đắn đo suy nghĩ xem nên chọn T.O.P hay là G-DRAGON”, và cho rằng hiện tại việc phải bỏ tiền mua vé concert BIGBANG là điều “đáng tiếc” vì mối quan hệ suýt thành trong quá khứ.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh việc G-DRAGON khi xuất hiện riêng tư hay công khai đều có vệ sĩ theo sát, khó có khả năng một người ngoài có thể dễ dàng tiếp cận, chưa nói đến việc “chuốc say” như lời kể (ảnh: Instagram)

Phát ngôn này ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Phần lớn Cnet cho rằng câu chuyện bịa đặt, thiếu logic. Nhiều ý kiến nhấn mạnh việc G-DRAGON khi xuất hiện riêng tư hay công khai đều có vệ sĩ theo sát, khó có khả năng một người ngoài có thể dễ dàng tiếp cận, chưa nói đến việc “chuốc say” như lời kể. Không ít bình luận thẳng thừng cho rằng Dịch Dịch Tử đang cố tình dựng chuyện để thu hút sự chú ý. Thậm chí, một bộ phận cư dân mạng còn bày tỏ lo ngại việc những câu chuyện này lan sang Hàn Quốc sẽ khiến hình ảnh giới giải trí Trung Quốc bị đem ra chế giễu.

Sự việc nhanh chóng đẩy Dịch Dịch Tử vào tâm điểm chỉ trích, đồng thời khơi lại câu chuyện về sự “hết thời” của nhân vật này. Dịch Dịch Tử, sinh ngày 8/11/1987, tên thật là Dịch Thu Lan, từng hoạt động với nghệ danh Dịch Di Tử. Cô xuất thân là người mẫu chuyên nghiệp, từng lọt vào Top 300 toàn quốc của chương trình Super Girl năm 2009, sau đó gia nhập nhóm nhạc nữ i Me - một dự án hợp tác đa quốc gia gồm các thành viên Trung Quốc, Thái Lan và Hàn Quốc.

Dịch Dịch Tử thời mới vào nghề

Thời kỳ hoạt động cùng i Me được xem là giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Dịch Dịch Tử. Nhóm từng ghi dấu ấn với một số sản phẩm âm nhạc mang phong cách idol đời đầu, trong đó nổi bật là ca khúc Aishiteiru, giúp tên tuổi các thành viên được biết đến rộng rãi hơn. Tuy nhiên, sau khi nhóm tan rã, con đường solo của Dịch Dịch Tử không tạo được dấu ấn rõ nét. Ở mảng diễn xuất, cô tham gia một số bộ phim truyền hình như Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm hay Thần Điêu Đại Hiệp (2014), song chủ yếu đảm nhận vai phụ và không tạo được bước ngoặt đáng kể.

Nhóm i Me hoạt động một thời gian ngắn thì tan rã vào năm 2013

Cả âm nhạc lẫn phim ảnh đều không mang lại thành công lâu dài, khiến tên tuổi Dịch Dịch Tử dần mờ nhạt. Trong những năm gần đây, cô chuyển hướng sang hoạt động mạnh trên mạng xã hội với vai trò blogger giải trí, thường xuyên đăng tải các thông tin một chiều liên quan đến giới showbiz. Đáng chú ý, không ít lần Dịch Dịch Tử tự công bố những “bí mật” đời tư của người nổi tiếng, từ chuyện tình cảm đến hậu trường giới giải trí, nhưng phần lớn đều thiếu bằng chứng xác thực. Một trong những lần gây tranh cãi trước đó là việc cô tiết lộ thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba có bạn trai, song không đưa ra được căn cứ rõ ràng, dẫn đến làn sóng phản đối gay gắt.

Hoạt động chật vật trong giới giải trí, Dịch Dịch Tử bị gắn mác “sao hết thời thích buôn chuyện trên mạng” (ảnh: News)

Việc tiếp tục lôi tên G-DRAGON một ngôi sao hàng đầu châu Á với fandom đông đảo - vào câu chuyện cá nhân được xem là bước đi khiến hình ảnh Dịch Dịch Tử càng thêm xấu đi. Không chỉ bị chế giễu, cô còn bị gắn mác “sao hết thời thích buôn chuyện trên mạng”, liên tục tạo chiêu trò bằng những phát ngôn nhạy cảm nhưng thiếu độ tin cậy.

Từ một idol từng có giai đoạn được chú ý, Dịch Dịch Tử giờ đây xuất hiện trước công chúng chủ yếu qua những tranh cãi tiêu cực. Câu chuyện “suýt làm bạn gái G-DRAGON” không những không giúp cô lấy lại sự quan tâm, mà còn trở thành minh chứng rõ ràng cho cách một cái tên cũ trong showbiz chọn gây ồn ào bằng mọi giá giữa lúc sự nghiệp đã không còn chỗ đứng.