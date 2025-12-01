Sao chổi 3I/ATLAS xuất hiện, cộng đồng khoa học tranh cãi: Có dấu hiệu trí tuệ ngoài Trái Đất?

Câu hỏi 1/3

Hỏi 1: Sao chổi 3I/ATLAS, vật thể liên sao gây tranh cãi về trí tuệ ngoài Trái Đất, được phát hiện bởi hệ thống nào và ngày nào?

A Ngày 1/7/2024 bởi ATLAS B Ngày 29/10/2024 bởi Hubble C Ngày 1/7/2024 bởi James Webb D Ngày 29/10/2024 bởi SOHO