Sao chổi 3I/ATLAS xuất hiện, cộng đồng khoa học tranh cãi: Có dấu hiệu trí tuệ ngoài Trái Đất?

Đáp án đúng là: A. Ngày 1/7/2024 bởi ATLAS
Sao chổi liên sao 3I/ATLAS – vật thể thứ ba từ ngoài Hệ Mặt Trời – được ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) phát hiện ngày 1/7/2024, gây tranh cãi về nguồn gốc “nhân tạo”. Tiếp cận Mặt Trời gần nhất (210 triệu km) ngày 29/10/2024, nó cung cấp dữ liệu quý giá về hệ sao xa xôi, dù bị che khuất bởi Mặt Trời vài tuần.
Đáp án đúng là: A. Tỷ lệ niken cao bất thường
Phân tích quang phổ cho thấy 3I/ATLAS có tỷ lệ niken cao bất thường và lượng CO2 dồi dào, khác biệt với sao chổi Hệ Mặt Trời. Đặc điểm này gợi ý nó hình thành từ đám mây khí của hệ sao xa xôi, gây tranh cãi về nguồn gốc “nhân tạo”. Tuy nhiên, giả thuyết trí tuệ ngoài Trái Đất bị bác bỏ vì thiếu bằng chứng.
Đáp án đúng là: B. Thiếu bằng chứng, ưu tiên giải thích tự nhiên
Giả thuyết “trí tuệ ngoài Trái Đất” về 3I/ATLAS, tương tự ‘Oumuamua (2017) và Borisov (2019), bị bác bỏ vì thiếu bằng chứng, theo nguyên lý Carl Sagan: “Tuyên bố phi thường đòi hỏi bằng chứng phi thường”. Không có dữ liệu về quỹ đạo nhân tạo hay tín hiệu, các nhà khoa học ưu tiên giải thích tự nhiên như hình thành từ đám mây khí cổ xưa.