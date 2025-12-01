HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Sao chổi 3I/ATLAS xuất hiện, cộng đồng khoa học tranh cãi: Có dấu hiệu trí tuệ ngoài Trái Đất?

Nguyệt Phạm |

Mới đây, NASA đã công bố loạt hình ảnh mới của sao chổi 3I/ATLAS, trong đó có những quan sát cận cảnh nhất từng ghi nhận.

Quizz Sao chổi 3I/ATLAS: Có dấu hiệu trí tuệ ngoài Trái Đất? – 3 câu hỏi
Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Sao chổi 3I/ATLAS, vật thể liên sao gây tranh cãi về trí tuệ ngoài Trái Đất, được phát hiện bởi hệ thống nào và ngày nào?

Đáp án đúng là: A. Ngày 1/7/2024 bởi ATLAS

Sao chổi liên sao 3I/ATLAS – vật thể thứ ba từ ngoài Hệ Mặt Trời – được ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) phát hiện ngày 1/7/2024, gây tranh cãi về nguồn gốc “nhân tạo”. Tiếp cận Mặt Trời gần nhất (210 triệu km) ngày 29/10/2024, nó cung cấp dữ liệu quý giá về hệ sao xa xôi, dù bị che khuất bởi Mặt Trời vài tuần.

Sao chổi 3I/ATLAS xuất hiện, cộng đồng khoa học tranh cãi: Có dấu hiệu trí tuệ ngoài Trái Đất? - Ảnh 1.

Sao chổi liên sao 3I/ATLAS. (Ảnh: NBScience)

 

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Đặc điểm hóa học nào của sao chổi 3I/ATLAS khiến cộng đồng khoa học tranh cãi về nguồn gốc ngoài Trái Đất?

Đáp án đúng là: A. Tỷ lệ niken cao bất thường

Phân tích quang phổ cho thấy 3I/ATLAS có tỷ lệ niken cao bất thường và lượng CO2 dồi dào, khác biệt với sao chổi Hệ Mặt Trời. Đặc điểm này gợi ý nó hình thành từ đám mây khí của hệ sao xa xôi, gây tranh cãi về nguồn gốc “nhân tạo”. Tuy nhiên, giả thuyết trí tuệ ngoài Trái Đất bị bác bỏ vì thiếu bằng chứng.

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Vì sao cộng đồng khoa học bác bỏ giả thuyết sao chổi 3I/ATLAS là vật thể “nhân tạo” từ trí tuệ ngoài Trái Đất?

Đáp án đúng là: B. Thiếu bằng chứng, ưu tiên giải thích tự nhiên

Giả thuyết “trí tuệ ngoài Trái Đất” về 3I/ATLAS, tương tự ‘Oumuamua (2017) và Borisov (2019), bị bác bỏ vì thiếu bằng chứng, theo nguyên lý Carl Sagan: “Tuyên bố phi thường đòi hỏi bằng chứng phi thường”. Không có dữ liệu về quỹ đạo nhân tạo hay tín hiệu, các nhà khoa học ưu tiên giải thích tự nhiên như hình thành từ đám mây khí cổ xưa.

