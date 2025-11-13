Sao chép thành công Orlan-10 để biến thành UAV cảm tử

Công ty Global Mark LLC của Ukraine đã ra mắt máy bay không người lái đa năng mới, ARES P800 tại triển lãm quốc tế Space Autonomy, Drone X, AGV và UMV Expo, tổ chức ở London.

Phương tiện này thu hút sự chú ý từ các chuyên gia và khách tham quan do có nhiều điểm tương đồng với UAV trinh sát Orlan-10 của Nga, nhưng được phát triển bằng công nghệ hiện đại của Ukraine. Thông tin này đã được một số nguồn tin liên quan đến sự kiện, bao gồm cả các ấn phẩm đưa tin trên trang X.

ARES P800 được định vị là một nền tảng đa năng, có khả năng thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công một chiều, phù hợp với nhiều tình huống chiến đấu khác nhau.

Công ty Global Mark lưu ý rằng máy bay không người lái này được thiết kế để cất cánh nhanh, chống lại tác chiến điện tử (EW) và thích ứng với nhu cầu của Lực lượng Vũ trang Ukraine (UAF).

Các bức ảnh từ triển lãm làm nổi bật các đặc điểm thiết kế của máy bay - khung thân dạng module, cánh composite rộng và giá treo thiết bị quang học hoặc đầu đạn - nhấn mạnh tính linh hoạt của nó.

Máy bay không người lái đa năng ARES P800 được Ukraine tạo ra trên thiết kế Orlan-10 của Nga.

Đại diện Global Mark nhấn mạnh rằng toàn bộ chu trình sản xuất, bao gồm cả quá trình phát triển tại phòng thiết kế đều được thực hiện tại Ukraine.

Công ty đang mở rộng dòng sản phẩm ARES bằng cách bổ sung nền tảng FPV và UAV trinh sát tầm xa, báo hiệu những kế hoạch đầy tham vọng trong bối cảnh nhu cầu máy bay không người lái ngày càng tăng. Sáng kiến này phù hợp với xu hướng được trình bày tại triển lãm, bao gồm nhiều phương tiện chiến đấu tự hành.

Sự tương đồng với Orlan-10 có thể cho thấy việc áp dụng các giải pháp thiết kế đã được kiểm chứng, nhưng tập trung vào sản xuất nội địa, điều này tạo nên sự khác biệt cho ARES P800 so với những đối thủ phụ thuộc vào nhập khẩu.

Giới chuyên gia suy đoán rằng máy bay không người lái này đã được Lực lượng Vũ trang Ukraine thử nghiệm, xét đến việc sử dụng UAV rộng rãi trên tiền tuyến, nơi Kyiv vận hành tới hơn 170 chủng loại UAV.