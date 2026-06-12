Sang Việt Nam ăn thỏa thích loại quả giá cả triệu đồng, khách Nhật còn lúi húi nhặt sạch vỏ trước khi rời đi

Mùa hè năm nay, các nhà vườn trồng vải tại Việt Nam tiếp tục đón những vị khách đặc biệt.

Không ồn ào hay vội vã, những đoàn khách Nhật Bản xuất hiện tại các khu vườn với sự háo hức khó giấu. Đối với họ, được đứng dưới tán cây, tự tay bứt những quả vải đỏ au và bóc ăn ngay tại chỗ là một "đặc quyền xa xỉ" mà ở quê nhà có tiền cũng khó mua được.

Ít ai biết rằng, vải thiều là một trong những loại trái cây được săn đón và có giá đắt đỏ bậc nhất tại xứ sở hoa anh đào. Để vượt qua quy trình kiểm dịch khắt khe của Nhật Bản, những quả vải Việt Nam phải trải qua quá trình xông hơi, bảo quản lạnh nghiêm ngặt. Khi lên kệ siêu thị Nhật, giá bán lẻ thường dao động từ 310.000 - 510.000 đồng/kg. Thậm chí, những dòng vải tuyển chọn cao cấp, không hạt có thể vọt lên ngưỡng gần 1 triệu đồng/kg – và người ta thường chỉ mua từng hộp nhỏ vài quả để làm quà biếu tặng.

Hơn nữa, phần lớn vải nhập khẩu vào Nhật Bản là hàng đã qua bảo quản lạnh. Do đó, trải nghiệm bóc lớp vỏ đỏ sần sùi, cắn ngập răng vào lớp cùi trắng muốt, tươm nước, mang theo hơi ấm và mùi thơm của nắng mùa hè Việt Nam thực sự là một "cú sốc vị giác" rúng động với nhiều du khách Nhật.

Nhiều người trong đoàn không giấu nổi sự thích thú. Họ chủ động len lỏi vào từng gốc cây, ngắm nhìn những chùm vải trĩu cành mà không cần đến hướng dẫn viên. Việc được ăn thỏa thích loại trái cây "quý tộc" ngay tại vườn với giá vé trải nghiệm chỉ bằng một phần rất nhỏ so với mua ở Nhật khiến chuyến đi của họ trở nên cực kỳ đáng giá.

Không chỉ mang đến câu chuyện thú vị về giá trị nông sản, những vị khách Nhật Bản còn để lại một ấn tượng sâu sắc trong mắt các chủ vườn Việt Nam bởi văn hóa ứng xử khác biệt.

Thông thường, sau khi các đoàn khách tham quan rời đi, việc chủ vườn phải xách chổi quét dọn vỏ vải, hạt vải hay xót xa nhìn những cành lá bị bẻ gãy không thương tiếc là chuyện "cơm bữa". Nhưng với các đoàn khách Nhật thì hoàn toàn trái ngược.

Trong suốt quá trình tham quan, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều di chuyển khép nép để không làm gãy cành hay rụng quả xanh. Họ tuyệt đối chỉ hái những quả trong tầm tay và khu vực được phép. Đặc biệt nhất, sau khi ăn xong, thay vì tiện tay ném xuống gốc cây làm phân bón, các thành viên trong đoàn đều tự động rút túi nilon mang theo hoặc gom gọn từng mẩu vỏ, từng hạt vải thừa đem đến đúng nơi quy định.

Hành động lúi húi dọn sạch "bãi chiến trường" của mình trước khi ra về - vốn từng khiến cả thế giới nể phục tại các kỳ World Cup - nay lại hiện diện ngay dưới những gốc vải thiều nông thôn Việt Nam.

Dù vụ vải năm nay bị sụt giảm sản lượng do thời tiết khắc nghiệt, nhưng sự xuất hiện và cách hành xử của những đoàn khách quốc tế đã mang lại niềm vui không nhỏ cho người nông dân. Nó chứng minh rằng, làm du lịch nông nghiệp không chỉ là bán vài chục ký trái cây, mà đó còn là cơ hội tuyệt vời để nâng tầm giá trị đặc sản Việt và giao lưu văn hóa với những vị khách văn minh bậc nhất thế giới.