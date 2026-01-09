HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sáng tỏ vụ cụ ông nằm thoi thóp trong công viên Cây Mai ở TPHCM

Trần Thái |

Giữa đêm vắng, cụ ông 74 tuổi đạp xe ngang công viên Cây Mai thì bất ngờ bị tấn công.

Ngày 9-1, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Khánh (41 tuổi; quê TPHCM) về tội "Giết người".

Uống rượu cạnh nạn nhân đang bất tỉnh

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng ngày 15-3-2024, Trương Khánh một người ngồi uống rượu tại công viên Cây Mai (phường 14, quận 5 cũ). Trong lúc nhậu, Khánh có xảy ra va chạm, đánh nhau với một nam thanh niên mặc áo trắng không rõ lai lịch.

Khoảng 1 giờ 20 phút cùng ngày, ông Lưu Tiểu T. đạp xe đi ngang qua khu vực Khánh ngồi uống rượu. Do vẫn còn bực tức vì vụ xô xát trước đó, Khánh nghĩ ông T. là người của thanh niên kia gọi đến để trả thù.

Sáng tỏ vụ cụ ông bị tấn công tại công viên Cây Mai ở TPHCM - Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

Khánh chạy qua đường lấy một chiếc ghế gỗ hư, đập vào xe đạp của ông cụ. Khi hai bên xảy ra xô xát, Khánh đã đẩy ông T. ngã xuống đất rồi liên tiếp tấn công.

Hành vi hung hãn chỉ dừng lại khi Khánh thấy ông cụ không còn phản ứng. Sau khi gây án, Khánh tiếp tục ngồi uống rượu cạnh chỗ ông T. đang nằm bất tỉnh, sau đó mới đi về nhà.

Nạn nhân tử vong sau nhiều tháng

Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, một bảo vệ dân phố phát hiện ông T. nằm bất tỉnh trên bãi cỏ, đầu chảy nhiều máu nên đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông T. được xác định lên đến 95%.

Sau nhiều tháng điều trị tại bệnh viện, tháng 4-2024, ông T. được cho về nhà. Đến ngày 27-10-2024, ông T. tử vong tại nhà. Theo tóm tắt bệnh án, nạn nhân ra viện trong tình trạng phải thở oxy qua nội khí quản.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Trương Khánh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm tính mạng người khác và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tại toà, Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Khánh 20 năm tù về tội "Giết người".

Người nhậu cùng Khánh được xác định vào thời điểm ông T. gặp nạn đã quá say, không biết sự việc.

Chân dung Na Đắc Kỷ đang bị Công an TPHCM truy nã
Tags

Công an TPHCM

Bệnh viện Chợ Rẫy

công viên Cây Mai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại