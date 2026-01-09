Ngày 9-1, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Khánh (41 tuổi; quê TPHCM) về tội "Giết người".



Uống rượu cạnh nạn nhân đang bất tỉnh

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng ngày 15-3-2024, Trương Khánh một người ngồi uống rượu tại công viên Cây Mai (phường 14, quận 5 cũ). Trong lúc nhậu, Khánh có xảy ra va chạm, đánh nhau với một nam thanh niên mặc áo trắng không rõ lai lịch.

Khoảng 1 giờ 20 phút cùng ngày, ông Lưu Tiểu T. đạp xe đi ngang qua khu vực Khánh ngồi uống rượu. Do vẫn còn bực tức vì vụ xô xát trước đó, Khánh nghĩ ông T. là người của thanh niên kia gọi đến để trả thù.

Bị cáo tại toà

Khánh chạy qua đường lấy một chiếc ghế gỗ hư, đập vào xe đạp của ông cụ. Khi hai bên xảy ra xô xát, Khánh đã đẩy ông T. ngã xuống đất rồi liên tiếp tấn công.

Hành vi hung hãn chỉ dừng lại khi Khánh thấy ông cụ không còn phản ứng. Sau khi gây án, Khánh tiếp tục ngồi uống rượu cạnh chỗ ông T. đang nằm bất tỉnh, sau đó mới đi về nhà.

Nạn nhân tử vong sau nhiều tháng

Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, một bảo vệ dân phố phát hiện ông T. nằm bất tỉnh trên bãi cỏ, đầu chảy nhiều máu nên đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông T. được xác định lên đến 95%.

Sau nhiều tháng điều trị tại bệnh viện, tháng 4-2024, ông T. được cho về nhà. Đến ngày 27-10-2024, ông T. tử vong tại nhà. Theo tóm tắt bệnh án, nạn nhân ra viện trong tình trạng phải thở oxy qua nội khí quản.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Trương Khánh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm tính mạng người khác và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tại toà, Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Khánh 20 năm tù về tội "Giết người".

Người nhậu cùng Khánh được xác định vào thời điểm ông T. gặp nạn đã quá say, không biết sự việc.

