Ngày 9-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định truy nã đối tượng Phạm Thùy Trang Đài (SN 1993, tên gọi khác là Na Đắc Kỷ) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo thông tin ban đầu Na Đắc Kỷ cùng một số người bạn cùng nhau đi ăn ốc trên đường Hồ Văn Long (TPHCM).

Công an TPHCM đang truy nã Na Đắc Kỷ

Khi đi ăn uống, một cô gái trong nhóm là V.T.L (SN 2002, quê Cà Mau) kể lại việc khi làm tiếp viên tại quán karaoke Victory đã xảy ra mâu thuẫn với Võ Yến Linh (SN 2002, quê Cà Mau) do bị gây khó dễ trong công việc.

Kể xong, L rủ Na Đắc Kỷ cùng nhóm bạn đến quán karaoke Victory để gặp Linh "giải quyết mâu thuẫn" và được cả nhóm đồng ý.

Sau đó, nhóm của L. di chuyển đến trước quán karaoke Victory nằm trên đường Hồ Văn Long (TPHCM) thì phát hiện Võ Yến Linh đang đứng trước sảnh quán cùng Nguyễn Lê Huy và một số người bạn.

L. và Na Đắc Kỷ lao vào đánh Linh. Thấy bạn bị đánh, Nguyễn Lê Huy vào can ngăn thì bị Na Đắc Kỷ cùng một số đối tượng khác hành hung gây nên vụ hỗn chiến và chỉ dừng lại khi được nhiều người can năng.

Kết quả giám định xác định bị hại Nguyễn Lê Huy bị thương tích 14%. Một số người khác cũng bị đánh gây nhiều thương tích.