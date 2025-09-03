Tâm huyết, sáng tạo phía sau những khung hình hùng tráng từ bầu trời

Trong buổi truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam vào sáng 2/9, để có hình ảnh hơn 30 máy bay chiến đấu và trực thăng của Không quân Việt Nam trình diễn đầy cảm xúc, ê-kíp đã làm việc không quản ngày đêm. Từ khảo sát địa điểm, lên kế hoạch quay, tính toán ánh sáng, góc máy đến phối hợp chặt chẽ với lực lượng Không quân - tất cả đều được chuẩn bị tỉ mỉ để khi lên sóng, từng thước phim phải vừa lột tả quy mô hoành tráng, vừa giữ trọn tính nghệ thuật.

Đạo diễn hình ảnh Nghiêm Bá Hoài - Trưởng phòng Đạo diễn hình ảnh, Trung tâm Phim truyền hình, Đài THVN chia sẻ: "Ê-kíp đã triển khai cùng lúc nhiều phương án quay, từ máy cố định đặt ở Quảng trường Ba Đình đến hệ thống máy quay tele chuyên dụng ghi cận cảnh, hay các cú lia từ trực thăng để đặc tả từng chiếc máy bay, lá cờ tung bay. Thậm chí, công nghệ VFX (hình ảnh được tạo ra và/hoặc biến đổi so với cảnh quay thật trên phim trường), cũng được áp dụng cho một số cảnh quay phức tạp, tạo nên những góc nhìn độc đáo, mang lại trải nghiệm thị giác sống động và giàu cảm xúc cho khán giả".

Anh Nghiêm Bá Hoài (ngoài cùng bên phải) - Trưởng phòng Đạo diễn Hình ảnh, Trung tâm Phim truyền hình, Đài THVN. (Ảnh: Hải Hưng)

Lần đầu tiên, máy quay 360 độ độ phân giải 8K được sử dụng, cho phép ghi hình toàn cảnh: từ cận cảnh từng chiếc máy bay đến toàn bộ đội hình bay trên bầu trời. Suốt hơn 10 ngày tác nghiệp tại các sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm, Kép, cả ê-kíp đã làm việc với cường độ cao.

"Công nghệ chỉ là công cụ, quan trọng hơn cả vẫn là bản lĩnh và sự phối hợp nhuần nhuyễn của ê-kíp. Chúng tôi hiểu rằng mình đang gánh trên vai nhiệm vụ ghi lại một khoảnh khắc lịch sử, nên từng góc máy đều phải mang lại niềm tự hào cho cả đất nước." - đạo diễn hình ảnh Nghiêm Bá Hoài nhấn mạnh.

Khi bầu trời trở thành "trường quay" đặc biệt

Nếu đạo diễn hình ảnh Nghiêm Bá Hoài chịu trách nhiệm quay tổng thể những hình ảnh diễn ra phía trước Quảng trường Ba Đình thì quay phim Vũ Trung Kiên là người trực tiếp biến bầu trời thành "trường quay" với hàng loạt giải pháp sáng tạo táo bạo. Anh cùng đồng nghiệp đã thiết kế 15 hộp thép chuyên dụng để cố định máy quay trên từng loại máy bay, tính toán chi tiết từng vị trí gắn máy sao cho vừa chắc chắn, vừa đảm bảo an toàn bay tuyệt đối.

Vũ Trung Kiên cùng đồng nghiệp đã thiết kế 15 hộp thép chuyên dụng để cố định máy quay trên từng loại máy bay, tính toán chi tiết từng vị trí gắn máy sao cho vừa chắc chắn, vừa đảm bảo an toàn bay tuyệt đối.

Thách thức lớn nhất là gắn máy quay trên cánh máy bay khi đội hình bay diễu hành sát nhau – một việc chưa từng có tiền lệ. Chúng tôi phải tính toán kỹ lưỡng đến từng milimet để vừa giữ được góc quay nghệ thuật, vừa đạt an toàn ở mức 200%. Quay phim Vũ Trung Kiên, Trung tâm Phim Truyền hình (VFC), Đài THVN

(Ảnh: Ngọc Trường)

Anh và ê-kíp phải thống nhất chi tiết vị trí gắn máy quay, góc độ an toàn, lộ trình bay và cả từng động tác đội hình để máy quay có thể ghi lại trọn vẹn. Công việc này không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn cần sự phối hợp chặt chẽ với các phi công. Mỗi lộ trình bay, vị trí gắn máy, góc lia đều được bàn bạc kỹ càng với Biên đội trưởng để bảo đảm an toàn tuyệt đối mà vẫn ghi lại trọn vẹn quy mô, sức mạnh của các biên đội bay.

Trong suốt quá trình ghi hình, ê-kíp phải đối diện với vô vàn tình huống bất ngờ: máy có thể hết pin khi máy bay còn đang ở trên trời, hay kế hoạch bị thay đổi do thời tiết xấu... "Khán giả sẽ không bao giờ thấy những khoảnh khắc đó trên sóng. Nhưng chính thử thách ấy khiến cả ê-kíp đoàn kết hơn, kiên trì hơn để đem về những thước phim đẹp nhất", Trung Kiên kể lại.

Quay phim Vũ Trung Kiên là người trực tiếp phụ trách tổ chức hình ảnh và làm việc chặt chẽ với phi công từng biên đội.

Trong suốt nhiều tháng lăn lộn cùng các đồng nghiệp ngoài hiện trường, khoảnh khắc anh nhớ nhất là khi đội hình bay qua Quảng trường Ba Đình trong làn sương mờ. Dưới mặt đất, tầm nhìn bị hạn chế, nhưng từ trên cao, qua các máy quay gắn trên cánh máy bay, hình ảnh biên đội bay vẫn hiện lên sắc nét, tráng lệ. "Lúc ấy, tôi vừa là người làm nghề, vừa như một khán giả, thấy thật tự hào vì những gì chúng tôi mang đến cho hàng triệu người xem" Trung Kiên xúc động nói.

Tinh thần đồng đội - Yếu tố làm nên thành công

Không chỉ có kỹ thuật hay thiết bị hiện đại, đạo diễn hình ảnh Nghiêm Bá Hoài và quay phim Vũ Trung Kiên đều khẳng định yếu tố quyết định thành công chính là tinh thần đồng đội. Có những ngày cả ê-kíp phải dậy từ 2-3 giờ sáng, rong ruổi đến sân bay Kép hay Hòa Lạc, làm việc suốt nhiều tiếng dưới nắng gắt, nhưng ai cũng giữ nụ cười và sự tập trung cao độ.

Quay phim Vũ Trung Kiên cùng ê-kíp thực hiện

Những cái bắt tay tin tưởng từ các chiến sĩ phi công, những lần phối hợp ăn ý giữa tổ kỹ thuật, biên tập và đạo diễn trở thành động lực để cả tập thể vượt qua mọi thử thách. "Chúng tôi tự hào đã góp một phần nhỏ bé để ghi dấu cho A80 bằng những khung hình hùng tráng, giàu cảm xúc," đạo diễn hình ảnh Nghiêm Bá Hoài chia sẻ - "Đó sẽ là những thước phim lịch sử, để sau này thế hệ trẻ vẫn cảm nhận trọn vẹn tinh thần yêu nước của ngày hôm nay".

Ê-kíp VTV hiểu rằng mọi nỗ lực, sáng tạo và nhiệt huyết của họ đã được đền đáp xứng đáng. Những thước phim ấy không chỉ ghi lại một sự kiện trọng đại mà còn là minh chứng cho tinh thần làm nghề đầy đam mê và không ngại khó khăn, thử thách.