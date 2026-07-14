Sáng nhất Thanh Hóa: 4 anh em xây 4 căn biệt thự hướng vào nhau trên khu đất 6.000m², chi 40 tỷ để báo hiếu mẹ già

Ngắm công trình biệt thự nhà vườn 6.000m² ở Thanh Hóa, ai ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Từ một gia đình từng thuộc diện nghèo của làng, sống bằng nghề nông và những buổi dậy từ 3-4 giờ sáng đi thu hoạch cói, bốn người con trai của bà Nghiêm Thị Hải (Thanh Hóa) đã cùng nhau gây dựng sự nghiệp và thực hiện tâm nguyện báo hiếu cha mẹ theo cách đặc biệt. Trên chính mảnh đất gắn bó với tuổi thơ của sáu anh chị em, họ đầu tư khoảng 40 tỷ đồng xây dựng một quần thể biệt thự nhà vườn rộng 6.000m², không phải để ở riêng, mà để cả đại gia đình nhiều thế hệ luôn có nơi đoàn tụ mỗi dịp lễ, Tết.

Khu biệt thự nhà vườn rộng lớn nằm ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Từ mảnh đất sình lầy đến khu biệt thự nhà vườn 6.000m²

Được biết, khu biệt thự mang tên "Di sản văn hoá gia tộc Mai Đức Vân", tọa lạc tại thôn 4, xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa). Đây cũng chính là nơi vợ chồng bà Nghiêm Thị Hải và ông Mai Đức Vân lập nghiệp sau khi kết hôn. Theo bà Hải, nhiều năm trước khu đất này vốn là vùng sình lầy, thường xuyên ngập nước khi thủy triều lên. Hai vợ chồng phải thức dậy từ tờ mờ sáng để thu hoạch cói, mang ra chợ bán kiếm sống. Sáu người con, gồm bốn trai và hai gái, đều lớn lên trên chính mảnh đất ấy. Khi đó, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào nông nghiệp, trong khi chồng bà làm y tá xã với mức lương chỉ vài chục nghìn đồng mỗi tháng. Dù cuộc sống thiếu thốn, ông bà vẫn cố gắng nuôi các con ăn học trưởng thành. Bà Hải cho biết điều khiến bà tự hào nhất không phải là sự thành đạt của các con, mà là việc anh em luôn yêu thương, đùm bọc và chưa từng cãi vã lớn tiếng với nhau.

Hiện bốn người con trai đều là doanh nhân, sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Dù lập nghiệp xa quê, mỗi dịp gia đình có việc hay lễ, Tết, họ đều đưa vợ con trở về quê sum họp cùng cha mẹ. Chính mong muốn có một không gian đủ rộng để cả đại gia đình nhiều thế hệ đoàn viên đã thôi thúc bốn anh em quyết định xây dựng quần thể biệt thự này và khánh thành vào đầu năm 2022.

Toàn cảnh căn biệt thự nhìn từ trên cao.

Sân vườn như một khu nghỉ dưỡng giữa làng quê

Khuôn viên rộng 6.000m² của biệt thự được quy hoạch như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ. Từ cổng chính bước vào, ở trung tâm khu đất là hồ sen rộng, hai bên là các dãy nhà hướng vào nhau tạo nên bố cục cân đối và ấm cúng. Xen giữa các công trình là những lối đi rộng rãi, thảm cỏ xanh, vườn cây, hồ nước và nhiều khoảng không mở.

Cổng vào căn biệt thự.

Lối đi lát đá.

Một nhà thủy tạ được xây dựng ngay trên mặt hồ, trở thành nơi cả gia đình ngồi thưởng trà, trò chuyện và thư giãn. Bao quanh là hệ thống cây xanh, hoa cảnh và mặt nước giúp không gian luôn mát mẻ, gần gũi với thiên nhiên.

Khu nhà thủy tạ.

Khu vườn phủ đầy cây xanh cùng ao sen ở trung tâm căn biệt thự.

Gia đình cũng dành nhiều diện tích cho hồ bơi, ao nước và các khoảng sân rộng để tổ chức những buổi họp mặt, lễ Tết hay các sự kiện quan trọng. Chính nơi đây từng trở thành địa điểm tổ chức đám cưới cho cháu gái của bà Hải, mang lại bầu không khí rộn ràng cho cả khu biệt thự.

Khu bể bơi.

Khu nhà trung tâm - trái tim của cả đại gia đình

Điểm nhấn của toàn bộ khuôn viên là căn nhà chính nằm giữa khu đất, được thiết kế với tông màu trắng hiện đại và diện tích hơn 500m². Công trình gồm tầng trệt phục vụ sinh hoạt chung, phía trên là một ngôi nhà gỗ dành riêng cho việc thờ cúng gia tộc. Ngoài không gian thờ tự, tầng trên còn được bố trí làm nơi thiền và thư viện Phật pháp, góp phần tạo nên một không gian sinh hoạt mang đậm giá trị tinh thần cho cả gia đình.

Khu nhà chính.

Đặc biệt, trước mặt nhà chính còn đặt bức phù điêu Mai An Tiêm. Theo anh Mai Đức Huy, đây là chi tiết được gia đình dành nhiều thời gian nghiên cứu và thực hiện nhằm nhắc nhở con cháu luôn nhớ về cội nguồn, bởi dòng họ Mai An Tiêm có nguồn gốc từ vùng đất Nga Sơn. Dù không có hình mẫu lịch sử cụ thể, bức phù điêu vẫn được dựng nên dựa trên những câu chuyện truyền lại với sự trân trọng dành cho tổ tiên.

Bức tượng Mai An Tiêm mang ý nghĩa đặc biệt.

Bốn căn biệt thự đối xứng quay mặt vào nhau dành cho các thành viên

Bao quanh căn nhà trung tâm là bốn căn biệt thự được bố trí đối xứng, tất cả đều hướng mặt vào nhau để tạo cảm giác gần gũi và gắn kết. Mỗi căn có diện tích khoảng 170m². Trong đó, một căn được sử dụng làm khu nhà ăn và không gian sinh hoạt chung của cả đại gia đình. Ba căn còn lại được thiết kế theo mô hình bungalow với diện tích lớn, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của anh em, con cháu, bạn bè hoặc khách phương xa khi trở về quê. Theo chia sẻ của gia đình, việc xây dựng các ngôi nhà riêng biệt thay vì một biệt thự lớn giúp mọi người vừa có không gian sinh hoạt riêng tư, vừa dễ dàng quây quần bên nhau trong những dịp sum họp đông đủ.

4 căn biệt thự quay mặt vào nhau mang ý nghĩa sum vầy.

Theo anh Mai Đức Huy, gia đình có sáu anh chị em nhưng bốn căn biệt thự được dành cho bốn người con trai, trong khi căn nhà trung tâm là nơi người mẹ cùng con cháu sinh hoạt mỗi khi đoàn tụ. Cách bố trí này thể hiện mong muốn gìn giữ nếp sống "tứ đại đồng đường", để nhiều thế hệ luôn có thể trở về dưới cùng một mái nhà. Công trình được khởi công từ đầu năm 2021 với tổng chi phí xây dựng cùng nội thất ước tính khoảng 40 tỷ đồng.

Sau khi những hình ảnh về quần thể biệt thự xuất hiện trên mạng xã hội, hàng nghìn bình luận đã bày tỏ sự ngưỡng mộ. Điều khiến nhiều người ấn tượng không chỉ là quy mô hay giá trị của công trình, mà còn là ý nghĩa phía sau: bốn người con cùng chung tay xây dựng một mái nhà để báo hiếu cha mẹ và giữ gìn sự gắn kết của cả đại gia đình.

Nguồn: Tổng hợp