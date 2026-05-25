Sáng ngày 26/5 mở mắt là gặp may: 3 con giáp được quý nhân chống lưng, tài lộc chạm ngưỡng

Ngày 26/5/2026 rơi vào Thứ Ba, nhằm ngày Canh Tý tháng Quý Tỵ năm Bính Ngọ, tiết Tiểu Mãn. Đây là ngày Thuần Dương, xuất hành thuận, cầu tài như ý. Theo nguyên lý lục hợp tam hợp của 12 địa chi, ngày Tý sẽ "bắt tay" với những con giáp có cùng cục Thủy, đồng thời nâng đỡ những tuổi đang trong giai đoạn cần một cú hích. Ba con giáp dưới đây không chỉ may mắn ở mặt tiền bạc, mà còn được dự báo gặp đúng người, đúng việc, đúng thời điểm để xoay chuyển cục diện kéo dài cả tuần.

1. Tuổi Tý: Cá vàng về đúng ao, tiền cũ tưởng mất bỗng quay lại

Ngày Canh Tý chính là ngày bản mệnh của tuổi Tý, đây là điều ít người để ý nhưng lại cực kỳ quan trọng. Khác với suy nghĩ "ngày bản mệnh thì phải cẩn thận", với tuổi Tý trong bối cảnh tháng Quý Tỵ này, lại là ngày mà nguồn năng lượng được nhân đôi. Cụ thể, những khoản tiền tưởng đã "chôn vùi" như công nợ cũ, tiền cho mượn lâu ngày, hoặc một dự án tạm gác lại từ đầu năm sẽ có tín hiệu quay về. Đừng vội tiêu sạch khoản đó, người tuổi Tý nên giữ lại ít nhất một nửa để xoay vòng cho nửa cuối năm, vốn được dự báo là giai đoạn cần thanh khoản.

Về mặt công việc, tuổi Tý trong ngày này dễ được giao một nhiệm vụ nghe có vẻ khó nhằn nhưng thực ra là "đề bài đo lường". Sếp hoặc đối tác đang ngầm quan sát cách xử lý của bạn. Đây không phải lúc khiêm tốn quá đà, cứ thẳng thắn đưa ra phương án, vì sao Thiên Mã (Lộc Mã) chiếu ngày này rất ủng hộ những ai dám đi nước cờ chủ động. Tình duyên thì có một chi tiết thú vị: người tuổi Tý độc thân nên để ý tới những cuộc hẹn phát sinh sau 17h, giờ Dậu là khung giờ rất tốt cho duyên gặp gỡ trong ngày Canh Tý.

2. Tuổi Sửu: Lục hợp đẩy thuyền, một lời nói đáng giá bằng cả tháng cày cuốc

Tý và Sửu là cặp lục hợp kinh điển trong 12 địa chi, nghĩa là ngày Tý thì tuổi Sửu sẽ hưởng lợi gấp đôi. Điểm đáng nói là ngày 26/5 này, lợi ích của tuổi Sửu không đến từ việc "làm nhiều" mà đến từ việc "nói đúng". Một cuộc điện thoại, một tin nhắn gửi đi đúng người, một câu nhận xét trong cuộc họp có thể mở ra cánh cửa mà người tuổi Sửu chờ đợi cả tháng nay. Đây là điểm khác biệt so với những ngày may mắn thông thường, vì giá trị nằm ở khả năng giao tiếp chứ không phải nỗ lực thể chất.

Người tuổi Sửu làm trong lĩnh vực bất động sản, môi giới, tư vấn hoặc bán hàng nên ưu tiên các cuộc gặp trong khung 5h-7h sáng và 17h-19h chiều, đây là hai khung giờ Hoàng Đạo cộng hưởng tốt nhất. Về tài chính, một khoản thu nhập phụ ngoài lương chính có khả năng đến từ nguồn ít ngờ tới, có thể là một người bạn cũ giới thiệu việc làm thêm, hoặc một món đồ rao bán trên mạng bất ngờ chốt được giá tốt. Lời khuyên cho tuổi Sửu trong ngày Thứ Ba này: đừng nhận lời quá nhanh khi có cơ hội mới, hãy ngủ một đêm rồi quyết, vì sự cân nhắc sẽ giúp tránh được những điều khoản bất lợi giấu trong chi tiết nhỏ.

3. Tuổi Thân: Tam hợp Thủy cục, càng đông người càng nhiều lộc

Thân thuộc tam hợp Thủy cục cùng với Tý và Thìn, do đó ngày Canh Tý đẩy tuổi Thân vào trạng thái "thuận buồm xuôi gió" rõ rệt nhất trong tuần. Khác với hai con giáp trên, tuổi Thân hưởng lộc qua các mối quan hệ tập thể, càng đông người càng có lợi. Một bữa cơm chung, một cuộc họp lớp, một buổi tụ tập tưởng chỉ để vui có thể là nơi xuất hiện thông tin về một cơ hội đầu tư, một vị trí công việc hấp dẫn, hoặc đơn giản là một người bạn cũ sẵn sàng mở lời giúp đỡ.

Đặc biệt, tuổi Thân làm trong các ngành liên quan đến nước, đến truyền thông, đến logistics hoặc xuất nhập khẩu sẽ thấy ngày này có nhịp công việc trôi rất mượt. Một đơn hàng tưởng đã trục trặc bỗng thông suốt trở lại, một đối tác từng im lặng bỗng chủ động liên hệ. Về sức khỏe, tuổi Thân nên hạn chế đồ uống có cồn trong ngày này, vì năng lượng Thủy quá vượng dễ khiến cơ thể giữ nước, gây nặng nề và ảnh hưởng giấc ngủ. Một tách trà ấm vào giờ Mão (5h-7h) là cách dung hòa đơn giản nhưng rất hiệu nghiệm.

Ngày Canh Tý xung với tuổi Ngọ, do đó nếu có đối tác hoặc người thân tuổi Ngọ trong các giao dịch quan trọng, ba con giáp Tý, Sửu, Thân nên chủ động làm "cầu nối" thay vì để mọi việc diễn ra tự nhiên. Hướng xuất hành tốt nhất là Tây Bắc đón Hỷ Thần và Tây Nam đón Tài Thần. Tránh khung giờ 7h-9h sáng và 13h-15h chiều cho các quyết định lớn vì đây là giờ Hắc Đạo.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.