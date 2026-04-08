Sáng nay, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng và bộ trưởng, trưởng ngành

Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 theo đề nghị của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Bước vào ngày làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tiếp tục thực hiện công tác nhân sự .

Theo chương trình kỳ họp, sáng 8/4 Thủ tướng Lê Minh Hưng trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ, danh sách đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Sau khi thảo luận, Quốc hội biểu quyết thông qua cơ cấu bằng hệ thống điện tử, đồng thời bỏ phiếu kín phê chuẩn các chức danh và thông qua nghị quyết liên quan.

Cùng trong phiên họp sáng, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao theo đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao .

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ thực hiện công tác lập pháp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra về 3 dự án luật trên, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ.

Theo cơ cấu, Chính phủ nhiệm kỳ mới có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, gồm: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ngân hàng Nhà nước; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ.

Toàn văn phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng
