Sáng nay, dầu thô tăng ‘dựng đứng’

Giá dầu toàn cầu đã vượt mốc 100 đô la một thùng lần đầu tiên kể từ năm 2022 khi sự leo thang xung đột quân sự ở Trung Đông tiếp tục làm giảm 20 triệu thùng dầu khỏi thị trường mỗi ngày.

Dầu Brent, chuẩn mực quốc tế, đã tăng 16,6% lên 108,10 đô la một thùng khi phiên giao dịch tuần mới bắt đầu tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương, lần đầu tiên giá thị trường vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng này kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ cũng tăng vọt, tăng 19,6% lên 108,72 đô la một thùng.

Giá dầu tăng sau một cuối tuần leo thang xung đột ở Trung Đông, trong đó công ty dầu khí quốc gia Kuwait tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu thô “phòng ngừa”.

Giá dầu thô Brent và dầu WTI tăng "dựng đứng" trong phiên mở đầu tuần 9/3.

“Tình trạng thiếu hụt 20 triệu thùng dầu mỗi ngày đang ảnh hưởng đến cán cân thị trường dầu mỏ toàn cầu mà không có dấu hiệu cải thiện. Ngược lại, Tổng thống Trump đang yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện, một viễn cảnh rất khó xảy ra. Mặc dù ban đầu các nhà quan sát có thể cho rằng việc ông ấy phớt lờ giá dầu đang ở mức thấp chỉ là một lời nói suông, nhưng giờ đây rõ ràng là không phải vậy”, ông nói.

Nhìn chung, giá dầu đã tăng rất mạnh so với mức chỉ hơn 60 đô la một thùng vào đầu năm. Giá đã tăng trong tháng Giêng và tháng Hai, trước khi tăng tốc sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran cách đây hơn một tuần, làm gián đoạn tuyến đường thương mại quan trọng cho nguồn cung dầu từ Trung Đông qua eo biển Hormuz.

Nỗi lo ngại về sự thiếu hụt dầu toàn cầu càng trầm trọng hơn vào cuối tuần trước khi Bộ trưởng Năng lượng Qatar dự đoán rằng nếu chiến tranh tiếp diễn không ngừng, tất cả các nhà xuất khẩu năng lượng vùng Vịnh sẽ buộc phải ngừng sản xuất trong vòng vài tuần và giá dầu sẽ tăng lên 150 đô la một thùng.

Các cơ sở lưu trữ dầu ở Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Kuwait đang đạt đến giới hạn, có nghĩa là các mỏ dầu lớn có thể cần phải đóng cửa nếu dầu thô không thể được xuất khẩu qua eo biển Hormuz ra thị trường toàn cầu.

Hàng trăm tàu chở dầu đang cố gắng đi qua eo biển đã phải dừng lại sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đe dọa "đốt cháy" bất kỳ tàu nào sử dụng tuyến đường thương mại này, nơi vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Seigle cảnh báo rằng việc xuất khẩu dầu và khí đốt từ Trung Đông sẽ không được nối lại "cho đến khi các chủ tàu, nhà điều hành và công ty bảo hiểm cảm thấy đủ an toàn trước mối đe dọa từ các tàu chiến và máy bay, tên lửa, máy bay không người lái, tàu cao tốc và thủy lôi của Iran".

Nhà Trắng đã đề xuất các biện pháp đối phó như chuyển hướng dầu thô của Ả Rập Xê Út qua Biển Đỏ, sử dụng dự trữ dầu thô khẩn cấp của Mỹ hoặc mở rộng bảo hiểm do chính phủ hỗ trợ cho các công ty vận tải biển. Tuy nhiên, Seigle nói thêm rằng điều này sẽ không đủ để bù đắp cho sự mất mát 20 triệu thùng dầu mỗi ngày "hoặc bất kỳ con số nào tương tự".