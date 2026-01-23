Sáng nay, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được phát đi chiều 22/1 nêu rõ sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

Các đại biểu bỏ phiếu kín bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV tại phiên họp ngày 22/1. (Ảnh: TTXVN)

Theo thông lệ, sau khi Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, Trung ương tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Kết quả bầu được báo cáo và công bố trước khi đại hội bế mạc.

Theo Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị; bầu Tổng Bí thư trong số Ủy viên Bộ Chính trị; thành lập Ban Bí thư gồm Tổng Bí thư, một số Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công và một số Ủy viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu trong số Ủy viên Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương khóa mới cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong số các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương quyết định.

Trong ngày 22/1, Đại hội XIV của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm 200 người, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Theo danh sách công bố, trong 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, có 10 người tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Trong đó, 3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

7 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục trúng cử Ban Chấp hành Ủy viên Trung ương khóa XIV, gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Dự kiến Đại hội XIV của Đảng họp phiên bế mạc vào chiều 23/1.

Theo Quyết định số 190-QĐ/TW ngày 10/10/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng, việc bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng được tiến hành tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ bầu ra Đoàn Chủ tịch hội nghị để điều hành nội dung bầu cử các chức danh trên. Quy trình bầu Bộ Chính trị qua 9 bước. Đoàn Chủ tịch Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ báo cáo về đề án và đề nghị số lượng Ủy viên Bộ Chính trị cần bầu. Sau khi hội nghị thảo luận, biểu quyết về số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Đoàn Chủ tịch báo cáo danh sách nhân sự được Trung ương khoá trước đề cử vào Bộ Chính trị. Tiếp theo, Trung ương tiến hành ứng cử, đề cử và họp tổ để thảo luận. Đoàn Chủ tịch sẽ tổng hợp danh sách, trình Hội nghị biểu quyết thông qua và tiến hành bỏ phiếu, công bố kết quả. Quy trình bầu Tổng Bí thư có 5 bước. Đoàn Chủ tịch báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn Tổng Bí thư và dự kiến nhân sự Tổng Bí thư được Trung ương khoá trước giới thiệu, ý kiến giới thiệu của Bộ Chính trị khoá mới, kết quả giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư của Đại hội để hội nghị tham khảo. Sau khi Trung ương họp tổ để thảo luận và tiến hành ứng cử, đề cử, Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách trình Trung ương quyết định, rồi tiến hành bỏ phiếu và công bố kết quả bầu cử. Quy trình bầu Ban Bí thư gồm 8 bước. Tổng Bí thư thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng báo cáo về đề án và đề nghị số lượng Ủy viên Ban Bí thư cần bầu để hội nghị thảo luận, biểu quyết. Đoàn Chủ tịch báo cáo danh sách những đồng chí được Trung ương khoá trước đề cử vào Ban Bí thư; tiếp đó là ứng cử, đề cử và Trung ương họp tổ để thảo luận. Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách để Trung ương quyết định, sau đó tiến hành bỏ phiếu và công bố kết quả bầu cử. Quy trình bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 7 bước. Đoàn Chủ tịch báo cáo về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương để hội nghị xem xét, biểu quyết. Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch đề cử danh sách do Bộ Chính trị khoá trước giới thiệu bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ý kiến của Bộ Chính trị khoá mới. Sau khi tiến hành ứng cử, đề cử, Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách báo cáo hội nghị xem xét, quyết định rồi tiến hành bầu cử và công bố kết quả. Còn quy trình bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra 5 bước. Sau khi Đoàn Chủ tịch báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; nhân sự được Trung ương khoá trước dự kiến giới thiệu (nếu có) và ý kiến giới thiệu của Bộ Chính trị khoá mới, hội nghị tiến hành ứng cử, đề cử. Tiếp theo, Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách để Trung ương quyết định và biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử. Việc bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả được tiến hành ngay sau đó.