Sang năm Bính Ngọ 2026, gia chủ chọn ngay 5 tuổi này xông đất để cả năm may mắn, tài lộc dồi dào

Theo quan niệm dân gian, ngay sau thời khắc giao thừa, người đầu tiên bước vào nhà với gương mặt tươi tắn, lời chúc cát lành sẽ mang theo “vía” tốt, góp phần định hình vận khí của cả gia đình trong suốt một năm.

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, hình ảnh con Ngựa là biểu trưng cho sự nhanh nhẹn, mạnh mẽ và tinh thần bứt phá, mong đợi sẽ đem lại nguồn năng lượng dồi dào cùng nhiều cơ hội mới. Tuy vậy, để vận may ấy được dẫn dắt đúng hướng, gia chủ cần lựa chọn người xông đất phù hợp, giúp cân bằng sinh khí, mở đường cho tài lộc và sự an yên.

Xét theo phong thủy, năm 2026 mang Thiên can Bính (Hỏa), Địa chi Ngọ (Hỏa) nhưng Nạp âm lại là Thiên Hà Thủy, dòng nước từ trời cao. Sự giao thoa giữa Hỏa và Thủy tạo nên một năm nhiều nội lực, song cũng đòi hỏi sự điều hòa khéo léo để tránh xung khắc, biến động.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, người xông đất năm Bính Ngọ nên thuộc nhóm Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) hoặc Lục Hợp (Ngọ – Mùi). Những tuổi này được xem là có khả năng hỗ trợ, dung hòa năng lượng của năm, giúp gia chủ tận dụng sức mạnh của năm Ngựa để phát triển công việc và đời sống.

Những tuổi xông đất đẹp năm Bính Ngọ 2026

Dưới đây là 5 tuổi được đánh giá phù hợp nhất để xông đất năm 2026, sắp xếp theo mức độ ưu tiên.

Tân Mùi (1991)

Đây được xem là lựa chọn lý tưởng hàng đầu cho năm Bính Ngọ. Về Địa chi, Ngọ và Mùi tạo thành Lục Hợp, biểu trưng cho sự gắn kết, nâng đỡ lẫn nhau. Xét về Thiên can, Bính của năm và Tân của tuổi 1991 có sự tương sinh hài hòa. Nạp âm Lộ Bàng Thổ mang ý nghĩa bền vững, ổn định, giúp gia chủ giữ vững nền tảng, tránh xáo trộn trong năm mới.

Giáp Tuất (1994)

Thuộc nhóm Tam Hợp với Ngọ, tuổi Giáp Tuất được đánh giá cao nhờ sự chân thành, cởi mở và “vía” lành. Người tuổi Tuất thường mang đến cảm giác tin cậy, giúp gia chủ hóa giải trở ngại, chuyển khó khăn thành thời cơ. Nạp âm Sơn Đầu Hỏa khi kết hợp với Thiên Hà Thủy của năm tạo thế cân bằng âm dương, báo hiệu một năm nỗ lực sẽ gặt hái thành quả.

Bính Dần (1986)

Tuổi Dần vốn đại diện cho tinh thần tiên phong và sức mạnh nội tại. Khi kết hợp với Ngọ trong Tam Hợp, nguồn năng lượng này càng được khuếch đại. Đặc biệt, Thiên can Bính của tuổi trùng với Thiên can năm, tạo thế “lưỡng Bính”, tượng trưng cho sự rực rỡ, quyết đoán. Đây là lựa chọn phù hợp với gia chủ đang ấp ủ kế hoạch mở rộng làm ăn, khởi nghiệp hoặc bứt phá sự nghiệp trong năm 2026.

Mậu Dần (1998)

Cũng thuộc Tam Hợp với Ngọ, tuổi Mậu Dần đại diện cho sức trẻ, sự sáng tạo và tinh thần đổi mới. Nạp âm Thành Đầu Thổ mang hình ảnh tường thành vững chãi, giúp gia chủ củng cố nền móng, hạn chế rủi ro và thị phi. Tuổi này phù hợp với những gia đình mong cầu sự phát triển ổn định, bền lâu.

Nhâm Tuất (1982)

Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho các gia đình kinh doanh, buôn bán. Ngoài việc nằm trong Tam Hợp với Ngọ, tuổi Nhâm Tuất còn mang nạp âm Đại Hải Thủy, tương hợp mạnh với Thiên Hà Thủy của năm. Sự kết hợp này được ví như “nước lớn gặp nước trời”, tượng trưng cho dòng chảy tài lộc dồi dào, thuận lợi về tiền bạc và giao thương.

Những lưu ý quan trọng khi chọn người xông đất

Bên cạnh yếu tố tuổi mệnh, các chuyên gia phong thủy nhấn mạnh rằng con người vẫn là yếu tố cốt lõi. Người xông đất nên có tính cách vui vẻ, cởi mở, gia đạo êm ấm, công việc hanh thông và tránh đang gặp chuyện buồn, tang sự hay vận hạn.

Một nụ cười tươi, vài lời chúc chân thành cùng năng lượng tích cực khi bước vào nhà đầu năm luôn được xem là “lộc” quý giá nhất, vượt lên trên mọi tính toán tuổi tác, mệnh số.

Tết Bính Ngọ 2026 đang cận kề. Việc chọn người xông đất phù hợp, hài hòa giữa phong thủy và tinh thần lạc quan, được kỳ vọng sẽ giúp gia chủ khởi đầu năm mới suôn sẻ, đón bình an, may mắn và tài lộc bền lâu.

(*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)