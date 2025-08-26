Sang năm 2026, mức lương tối thiểu đóng BHXH của người lao động dự kiến sẽ thay đổi ra sao?

Mức lương tối thiểu đóng BHXH 2026 dự kiến

Căn cứ quy định tại điểm 2.6 khoản 2 Điều 6 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, mức lương tối thiểu đóng BHXH năm 2026 đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường sẽ không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Đồng thời, mới đây Chính phủ vừa có dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Tải về dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2026. Trong đó, có đề cập tăng lương tối thiểu vùng của người lao động sẽ tăng dao động từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng, tương đương tăng 7,2% so với mức lương hiện hưởng.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị định đề xuất quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng (Đơn vị: đồng/tháng

Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/giờ)

Vùng I

5.310.000

25.500

Vùng II

4.730.000

22.700

Vùng III

4.140.00

19.90

Vùng IV

3.700.000

17.800



Như vậy, nếu không có gì thay đổi và dự thảo Nghị định trên được thông qua thì mức lương tối thiểu đóng BHXH năm 2026 được xác định dựa trên mức lương tối thiểu vùng nêu trên. Mức lương tối thiểu đóng BHXH năm 2026 sẽ không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng nêu trên tại thời điểm đóng.

Theo đó, dự kiến Mức lương tối thiểu vùng tăng đồng nghĩa mức lương tối thiểu đóng BHXH từ 1/1/2026 cũng sẽ tăng theo từng vùng theo bảng nêu trên.

Quy định chế độ bảo hiểm xã hội mới nhất

Theo quy định tại Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 thì các chế độ bảo hiểm xã hội gồm:

- Trợ cấp hưu trí xã hội có các chế độ sau đây:

+ Trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng;

+ Hỗ trợ chi phí mai táng;

+ Hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng.

- Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:

+ Ốm đau;

+ Thai sản;

+ Hưu trí;

+ Tử tuất;

+ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

- Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

+ Trợ cấp thai sản;

+ Hưu trí;

+ Tử tuất;

+ Bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

- Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.

- Bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Nguyên tắc bảo hiểm xã hội mới nhất

Theo quy định tại Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định nguyên tắc bảo hiểm xã hội như sau:

- Mức hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức đóng và thời gian đóng bảo hiểm xã hội; có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.

- Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện do người tham gia lựa chọn.

- Người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng, chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không được tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

- Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch; được sử dụng đúng mục đích và được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần, các nhóm đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

- Việc thực hiện bảo hiểm xã hội phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia, người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

- Thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để xác định điều kiện hưởng lương hưu và trợ cấp tuất hằng tháng tính theo năm, một năm phải tính đủ 12 tháng. Trường hợp tính mức hưởng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

- Việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội được xác định theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thời điểm hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.