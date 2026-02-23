Sáng đầu tiên đi làm sau Tết, gặp sếp và đồng nghiệp mà nói câu này, bạn ghi điểm EQ tuyệt đối, năm mới thăng tiến tằng tằng

Sau một kỳ nghỉ dài, không khí văn phòng thường rơi vào hai trạng thái đối lập: Một là sự uể oải, luyến tiếc những ngày vui; hai là sự vội vã, rối bời trước đống deadline tồn đọng. Trong bối cảnh đó, người có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao sẽ không chọn cách than vãn hay lặng lẽ làm việc. Họ biết rằng những lời chào hỏi đầu năm chính là một loại "vốn liếng" xã giao cực mạnh, giúp tạo dựng thiện cảm và mở đường cho những cơ hội hợp tác thuận lợi suốt cả năm.

Thay vì chỉ chúc sếp những câu khuôn mẫu như "Chúc sếp năm mới phát tài", một nhân sự có tư duy dẫn đầu sẽ biết cách lồng ghép sự sẵn sàng của mình vào lời chúc. Khi gặp sếp vào sáng ngày đầu tiên sau khi đi làm lại sau Tết, bạn hãy nở một nụ cười rạng rỡ và nói:

"Chúc sếp năm mới vạn sự như ý và luôn giữ vững phong độ 'thuyền trưởng' để đưa team mình chinh phục những mục tiêu mới ạ. Em đã nạp đầy năng lượng sau kỳ nghỉ và rất sẵn sàng để cùng anh/chị bắt tay vào dự án X ngay sáng nay, sếp có lưu ý đặc biệt gì cho khởi đầu này không ạ?".

Câu nói này ghi điểm tuyệt đối vì nó cho sếp thấy hai điều. Một, bạn là người biết ơn sự dẫn dắt của lãnh đạo. Hai, quan trọng hơn, bạn đã thoát khỏi trạng thái nghỉ Tết để sẵn sàng chiến đấu. Việc chủ động nhắc đến công việc một cách hào hứng giúp sếp cảm thấy yên tâm và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của bạn giữa một tập thể còn đang mải bàn chuyện bánh chưng, giò chả.

Còn với đồng nghiệp, những người sẽ sát cánh cùng bạn "vượt bão" trong năm mới, một lời chào EQ cao cần mang tính kết nối và sẻ chia. Thay vì hỏi những câu nhạy cảm về thưởng Tết hay quà cáp, bạn hãy thử công thức:

"Chúc mừng năm mới cả nhà mình! Chúc anh/chị/em năm mới công việc hanh thông, 'KPI' tự tìm đến cửa nhé. Sau mấy ngày nghỉ, nếu mọi người có phần việc nào cần em hỗ trợ phối hợp để đẩy nhanh tiến độ khai xuân thì cứ ới em một tiếng, chúng ta cùng 'xông đất' văn phòng thật rực rỡ nhé!".

Bằng cách đưa ra lời đề nghị hỗ trợ một cách tinh tế, bạn đang tự xây dựng hình ảnh một đồng nghiệp đáng tin cậy và giàu tinh thần đồng đội. Lời chúc này không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp giải tỏa áp lực tâm lý cho những người đang cảm thấy "ngợp" sau kỳ nghỉ, từ đó tạo nên một môi trường làm việc tích cực và gắn bó.

Suy cho cùng, sự thăng tiến không chỉ đến từ năng lực chuyên môn, mà còn đến từ cách bạn quản trị năng lượng và mối quan hệ xung quanh mình. Những người có EQ cao luôn hiểu rằng một lời nói ấm áp, đúng thời điểm có sức mạnh hơn ngàn lời hứa hẹn. Khi bạn bước vào văn phòng với một tâm thế sẵn sàng, một nụ cười chân thành và những lời chúc mang tính xây dựng, bạn đang tự tay gieo những hạt giống may mắn cho sự nghiệp của mình.

Hãy để sáng đầu tiên đi làm sau Tết trở thành một cột mốc rực rỡ, nơi mà sự tinh tế của bạn khiến sếp nể phục, đồng nghiệp tin yêu và con đường thăng tiến phía trước luôn rộng mở thênh thang.